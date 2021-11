Требуем восстановить профессора С.Г.Белоглазова на работе

Министру культуры РФ

О.Б.Любимовой

Профессор Сергей Григорьевич Белоглазов — заслуженный деятель искусств РФ, воспитал и подготовил в Екатеринбурге многих музыкантов, признанный талантливый пианист с 50-летним опытом педагогической деятельности. Был награжден премией губернатора Свердловской области «За лучшую педагогическую работу 2017 года». Среди его учеников — Матвей Шумков, лауреат международного конкурса имени Брамса, победитель V Международного конкурса пианистов Premio Melini Виталий Стариков и многие другие.

Однако три года назад Сергей Григорьевич был уволен из Уральской государственной консерватории, и до настоящего времени ему отказывают в заключении трудового договора в консерватории. Это было реакцией со стороны ректора консерватории Валерия Шкарупы на создание в консерватории первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» в феврале 2018 года, председателем профкома которой был избран Сергей Григорьевич.

Сложилась парадоксальная ситуация: лучшие ученики профессора Белоглазова занимают призовые места на престижных европейских конкурсах пианистов (Виталий Стариков, Матвей Шумков, Вера Иофе), защищая честь России, в то время как их педагог, несмотря на свою высокую квалификацию и 47-летний стаж непрерывный работы в консерватории, вынужден отстаивать свое элементарное право на труд в Уральской государственной консерватории в международном Европейском суде по правам человека.

После создания первичной организации ректор вместо социального диалога обратился в суд о признании созданной первичной организации незаконной, но суд встал на сторону профсоюза. Ректор относится к членам профсоюза как к личным врагам, регулярно нарушая их трудовые права. За прошедшие 3,5 года в судах Екатеринбурга и Свердловской области было выиграно 14 гражданских дел. Членам профсоюза по решениям суда было возвращено более 1,4 млн руб. невыплаченной зарплаты, компенсации морального вреда и судебных расходов. Отметим вступившее в законную силу решение суда о признании дискриминации профессора и заместителя председателя профкома А.И.Букреева, работающего на кафедре специального фортепиано УГК, с которой был уволен профессор Белоглазов.

Подчеркнем, что условия работы в консерватории для сотрудников далеки от идеала. Зарплаты концертмейстеров ничтожны (100 руб. в час), материальная база находится в плачевном состоянии, трудовые права преподавателей повсеместно нарушаются. Стимулирующие надбавки назначаются подчас произвольным образом.

Мы считаем, что многочисленные решения судов, установивших нарушение ректором трудового законодательства РФ и закона о профессиональных профсоюзах, а также признание судом факта дискриминации в отношении профессора Букреева А.И. должны повлечь меры дисциплинарного характера в отношении ректора Шкарупы В.Д. со стороны министерства.

Мы призываем вас оказать влияние на руководство консерватории, чтобы трудовые отношения с Сергеем Григорьевичем были наконец восстановлены, и он вернулся к работе и своим ученикам!

Нижеподписавшиеся:

Кинорежиссер, писатель, сценарист Андрейс Аболс

Профессор, Лауреат Межд. конк. Аверин Валерий Петрович

Аксенович Ольга Валерьевна

к.т.н. Александрова Лариса Николаевна

преподаватель Алексеева Елена Николаевна

Концертмейстер Arestova Elena Nikolaevna

Доктор искусствоведения, Дирижер, пианист, композитор Аркадьев Михаил Александрович

к.ф.м.н. сопредседатель Профсоюза “Университетская солидарность” Арутюнов А.А.

Байтурина Галия Муртазаевна

Заслуженный артист России Бакиров Р.А.

д.ф.м.н. профессор Балашов М.В.

Белова Юлия Николаевна

студент Белоконов Григорий Валерьевич

Игорь Беров, пианист, преподаватель, фортепианный мастер.

Преподаватель Болгова Яна Юрьевна

к.п.н. Борейко Ирина Михайловна

Преподаватель Борисевич Владимир Владимирович

Преподаватель Борисевич Ольга Юрьевна

Брайнин Валерий Борисович

Лауреат Международных конкурсов, пианист Бронникова Елена Владимировна

фельдшер Бубнова Виолетта Викторовна

Профессор УГК Букреев Алексей Игоревич

Профессор Михаил Григорьевич Бурштин

Бывальцева Вероника Юрьевна

концертмейстер Вздорнова Наталья Александровна

музыковед Визель Ирина Николаевна

Преподаватель Марина Волненко

Консультант Вологженинова Екатерина Эдуардовна

Волкова Сусанна Борисовна

артист Волобуева Яна

Воронина Наталья Валерьевна

Вялков Алексей Сергеевич

доцент Гаврилова Елена Николаевна

член межрегионального общественного совета по развитию Музейно-мемориального комплекса Памяти жертв политических репрессий Алексей Вениаминович Гаврилов,

член Союза писателей Москвы Павел Гаук (Paul Haug)

психолог Годунова Ирина Артемьевна

музыкант Горшкова Антонина Игоревна

Преподаватель Головочесова Валерия Сергеевна

Готлиб Игорь Юльевич, к.х.н.

Грязнов Вячеслав Владимирович

Профессор Губайдуллин Рустам Мансурович

Профессор Дамасской консерватории Губайдуллин Марат Рустамович

Гуревич Ангелина Валерьевна

к.ф.н. доцент Гурьянов Илья Геннадьевич

к.и.н. доцент Гусев Алексей Викторович

Профессор “Свободного Университета” Горбатов Виктор Викторович

музыкант, выпускница УГК им.М.П.Мусоргского Горшкова Антонина Игоревна.

Годунова Ирина Артемьевна

Преподаватель УрСМШ и УГК им. Мусоргского Голдобина Наталия Юрьевна

Профессор кафедры истории и теории исполнительского искусства Мисковской консерватории Грохотов Сергей Владимирович

Доцент Данько Софья Владимировна

Даревская Варвара Владимировна

д.ф.н. профессор РАН Десницкий Андрей Сергеевич

Юлия Димитров

Дмитриев Эдуард Иванович

Дядечко Оксана Олеговна

Ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Евдокимова Наталия Леонидовна

Ефремов Алексей Валентинович

Зам. Директора ДШИ 7 г. Челябинск Забрамная Светлана Валерьевна

м.н.с. Запольская Александра Борисовна

к.ф.м.н., доцент Зверкина Галина Александровна

Research assistant, UZH Виталий Андреевич Землянский

преподаватель Зильберман Яков Ильич

проректор КМАМ им.Р.М.Глиэра Юрий Зильберман

музыкальный критик Зимянина Наталья Михайловна

Зиньковская Наталья Николаевна

Золотарёва Светлана Васильевна

Директор по аудиту Жулёва Светлана Николаевна

Директор Жулёв Антон Геннадьевич

Иванцева Ольга Александровна

Преподаватель Ивашина Светлана Кузьминична

Преподаватель Илларионова Ольга Анатольевна

Ильина Наталья Юрьевна

Преподаватель «Свободного Университета» Исавнин Александр Алексеевич

Заслуженный артист РФ Илюхина Раиса Евгеньевна

пианистка Кавтарадзе Нина Николаевна

руководитель студии академической музыки «полифония» Тимофей Казанцев г. Новосибирск

Казарян Людмила Васильевна

Солистка Свердловской Филармонии Калапова Татьяна Сергеевна

Фаина Кардан

Каримова Гульнара Халиловна

старший преподаватель Каспров Сергей Владимирович

Преподаватель Музыкального училища им. Мусоргского Кац Григорий Абрамович

Кен Марина Анатольевна

к.и.н. Ким Наталья Николаевна

Преподаватель Кислова Ирина Александровна

Концертмейстер Клевакина Елена Александровна

Скрипач Аркадий Анатольевич Клейн

Князев Алексей Петрович

Композитор,методист,преподаватель сольфежжио гармонии Коган Виктория

профессор Кожухарь Н.В.

ст. преподаватель Козловская Вера Владимировна

Ковалева Жанна Александровна

Колесниченко Светлана Юрьевна

инженер Колесниченко Николай Борисович

Колясникова ольга андреевна

Конева Юлия Александровна

Коновалов Анатолий Александрович

педагог Коношенок Ольга Ивановна

Константинов Илья Владиславович

Заслуженный учитель Королёва Галина Васильевна

Народный артист РФ, профессор Корчагин Александр Александрович

к.т.н. Криштафович Юрий Алексеевич

Крученицкая Елена Андреевна

Менеджер Крючкова Дарья Сергеевна

артист хора Кузнецов Роман Николаевич

Сергей Асирович Кузнецов, пианист, доцент Московской консерватории

Кудряц, Евгений Витальевич

Сопредседатель Профсоюза “Университетская солидарность” Кудюкин П.М.

Преподаватель Куприянов Андрей Юрьевич

Заслуженный артист РФ, профессор Евгений Лаук

медсестра Лебедкина Ольга Сергеевна

к.и.н. Левин Феликс Евгеньевич

Левитана Валентина ивановна

Преподаватель Ольга Левицкая

к.ф.м.н. член ЦС Профсоюза «Университетская солидарность» Лобанов М.С.

пианистка Лобурцева Полина Евгеньевна

к.э.н. доцент Лордкипанидзе Марина Георгиевна

музыкант Лореш Валентина

д.ю.н. Профессор Свободного Университета, член Профсоюза «Университетская солидарность» Лукьянова Е.А.

Лысаков Владимир Александрович

Профессор Давид Мандель

Макарычев Юрий Анатольевич.

Максимова Анастасия Викторовна

Преподаватель Максимова Мария

Маловичко Марина Дмитриевна

Малыш Ольга Александровна

Директор музыкальной школы Марамзин Юрий Леонидович

Меньшенина Ангелина Владимировна

к.т.н. Миргородский Андрей Валерьевич

к.ф.н. продюсер Микрина Елена Андреевна

Михаил Борисович Мильман

Мндоян Карина Арташесовна

Пианист. Доцент высшей школы музыки им. Ханса Айслера в Берлине Мордвинов Михаил Максимович

Преподаватель Мороз Ольга Викторовна

Мокеева Ольга Михайловна

д.и.н. Мосин Алексей Геннадьевич

Преподаватель Мочалова Ольга Михайловна

Президент Фонда поддержки оперного искусства и Российской оперной премии Casta Diva Мугинштейн Михаил Львович

Журналист Владимир Мукусев

профессор УГК Мусафина Светлана Хатамовна

Член союза Композиторов РФ Надлер Светлана Владимировна

Преподаватель Напольских Юлия Александровна

Наумкина Дарья Витальевна

музыкант Немолочнова Светлана Анатольевна

Концертмейстер в Neue Philharmonie Westfalen Михаил Нодельман

к.э.н. доцент Низов Александр Николаевич

Никулин Артур Юрьевич

Новожилова Елена Владимировна

Преподаватель ДМШ Нурик Инна Велловна

Ольховая Ектерина Андреевна

Остроухова Мария Александровна

Профессор в Montclair State University, штат New Jersey, USA Пакман Марк Львович

Артист Хайфского симфонического оркестра, Израиль Пан Александр Сергеевич

Professor of Piano, FRCM Парахина Дина Борисовна

художественный руководитель ТанцТеатра Петров Олег Алексеевич

Постников Владислав Владимирович

Преподаватель фортепиано Пистопуло Елена Александровна

к.ф.н. Подосокорский Николай Николаевич

Преподаватель Пономарева Ирина Яковлевна

Преподаватель Прокопович Ксения Викторовна

лаборант Прудиус Анна Андреевна

концертмейстер Прядкина Ольга Анатольевна

Марина Радаева

к.ф.-м.н. Раевский Евгений Иосифович

Преподаватель Ревич Александр Вениаминович

Роганова Жанна Александровна

Розенберг Асир Григорьевич, пианист

Композитор Розенблат Александр Петрович

преподаватель Родюков Анатолий Никонович

к.п.н. Романова Лариса Владимировна

к.ф.м.н. Рубцов Александр Александрович

Румянцева Лидия Федоровна

Саломатова Ирина Владимировна

Самосеева Ева Денисовна

к.ф.н. Сафронов Пётр Александрович

исполнительный директор Екатеринбургского Мемориала Анатолий Мариевич Свечников

Севостьянова Екатерина Олеговна

Заслуженный работник культуры РФ Сендерова Ирина Григорьевна

Специалист по анализу данных Ситников Павел Васильевич

концертмейстер Сколярова Елена Васильевна

бакалавр, Карлов Университет, Славенко Матвей Григорьевич

доцент Юлия Мееровна Смирнова

к.ф.н. Соболева Анита Карловна

Пианист, лауреат международных конкурсов, преподаватель специального фортепиано в АМУ при МГК им. П.И.Чайковского Соболев Сергей Александрович

Собянин Владимир Иванович

к.п.н. Собянина Ирина Витальевна

Артист оркестра ГКРНО Соколова Галина Николаевна

Преподаватель фортепиано, концертмейстер Соловьёва Лариса Михайловна

победитель V Международного конкурса пианистов «Premio Melini» Стариков Виталий Александрович

Старков Александр Александрович

Стрекалина Елена Маратовна

преподаватель Суворов Дмитрий Владимирович

Артистка оперного театра, Старикова Ольга Данииловна

Степенко Дарья Геннадьевна

Преподаватель Султанов Сергей Файзулхакович

Преподаватель Талыкова Мария Михайловна

Президент Благотворительного Фонда Микаэла Таривердиева — Вера Гориславовнв Таривердиева

к.т.н. сопредседатель Профсоюза “Университетская солидарность” Тиллес В.Ф.

к.х.н. Postdoc Тихонов Денис Сергеевич

член Исполкома Профсоюза «Университетская солидарность» Трынов Дмитрий Валереьвич

Туголуков Иван Владимирович

Уварова Светлана Викторовна, к.ф.м.н

продюсер Усатов Константин Анатольевич

Кандидат наук, PhD Усманова Лариса Рафаэловна

Ушаков Александр Юрьевич

Фадеев Алексей Игоревич

Концертный пианист, педагог Фалкон Елена Викторовна

Профессор кафедры музыкального образования НВГУ Федорович Елена Наримановна

к.ф.н. доцент Владимир Харитонов

Инна Михайловна Харитонова

Профессор Раффи Испирович Хараджанян

Преподаватель Хмельницкая Елена Викторовна

Ходыкин Сергей Юрьевич

Мария Игоревна Хохлова

Хохлявина Екатерина Сергеевна

к.б.н. Преподаватель “Свободного Университета” Цимбулова Анна Александровна

студент Чернов Никита Олегович

Профессор Леонид Чижик

Чистякова Ирина Игоревна

Концертмейстер Чинкова Галина Андреевна

Преподаватель Шаньшина Лилия Григорьевна

Шапорина Любовь Васильевна

Шапошникова Оксана Владимировна

Концертмейстер Шевченко Марина Павловна

Шкловская-Корди Екатерина Лазаревна

магистр истории Шохина Елена Ивановна

журналист Шукаева Елена Викторовна

к.ф.н. Щекочихина Мария Андреевна

Щербина Татьяна Георгиевна

Старший преподаватель Якупов Ринат Насимович

Ясавеев Искэндэр Габдрахманович, д. соц. н., снс, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Заведующая кафедры специального фортепиано Монгольской Государственной Консерваторий Nyamsuren Tumennasan

The piano instructor Anastasia Zemtsova

Nataliya Ross

Natalia Laskon, pianist, piano teacher, Israel

Larissa Schloss, Dozentin Paracelsus Institut: Zürich, Frankfurt, Würzburg

Алексей Вениаминович Гаврилов, член межрегионального общественного совета по развитию Музейно-мемориального комплекса Памяти жертв политических репрессий

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: