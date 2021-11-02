Светить всегда, светить везде, выполняя функции иноагента

Независимые средства массовой информации в России переживают весьма тяжелое время. Очень может быть, что ярлыки иноагента будут навешиваться на СМИ и журналистов в массовом порядке и сопровождаться удушающими штрафами. Значит ли это, что надо сворачиваться, закукливаться и медленно ползти на кладбище? Как раз наоборот!

Во-первых, что касается иноагентства, то у этой кары исчезает одна из составляющих: негативное восприятие аудитории. Насколько я знаю, ни «Дождь», ни Republic подписчиков не потеряли, скорей наоборот. Более того, мне кажется, что кроме исчезновения негативного восприятия вполне возможно появление позитивного. Такое уже происходило во второй половине 1980-х, когда попадание в список нерекомендованных музыкальных (рок-)групп и бардов считалось высшей формой признания. По-моему, хорошую службу сыграл флешмоб, когда бюрократическая клятва про «функции иноагента» встраивалась в классические литературные цитаты, например: «Редкая птица долетит до середины Днепра, выполняя функции иноагента». Мне также понравился демарш «Медузы»: прямо под иноагентской клятвой приписка: «Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!» [1]. Кстати, подобные петиции полезны не столько как средство давления на власть, сколько как средство консолидации и создания общественного консенсуса.

Во-вторых, почти у всех независимых медиа существует некий простор для развития и диверсификации. Нельзя упираться всеми конечностями в оппозиционность и бодание с властью. От бодания с властью никуда не деться, поскольку существует такая святая задача, как защита людей от государства (по части ТрВ-Наука — защита ученых, которых всё чаще сажают). Но проблема в том, что аудитория устает от одной конфронтации, ей нужен некий позитив.

По-моему, самый важный позитив — просветительство. Оно стимулирует людей к развитию самостоятельного критического мышления, когда человеку не нужно объяснять, что по телевизору его дурят — он и сам это понимает. Что-то о науке есть во многих независимых СМИ с большой аудиторией. Но обычно эти материалы не достигают уровня, воодушевляющего читателя/зрителя. С другой стороны, существуют менее известные локальные площадки высокого качества с блестящими авторами/лекторами, но им не хватает «ширины» аудитории. Поэтому просветительство явно нуждается в развитии и кооперации между площадками/изданиями разного калибра.

Теперь несколько конкретных соображений.

Научные новости — плохой и неэффективный жанр. Они, как правило, делаются на основе пресс-релизов, основная задача которых — хайп, а не информирование. Чтобы делать качественные научные новости, в штате нужен десяток грамотных людей в разных областях науки, либо несколько десятков ученых на проводе, которые не пошлют журналиста по адресу, а отзовутся и быстро и грамотно прокомментируют. То и другое — из области фантастики. Наверное, не стоит вообще избегать научных новостей, но не надо гнаться за их количеством — в этой гонке очень легко сесть в лужу.

Хороший и не очень сложный жанр — интервью с сильными специалистами, хорошо знающими предмет.

Жанр еще лучше, но более сложный, — когда спец сам пишет статью. К сожалению, не во всех областях есть хоть один человек, способный написать вразумительный текст для широкой публики, но в некоторых всё же хорошо пишущие специалисты есть, и их нужно использовать на всю катушку.

И самый лучший, но и самый сложный жанр, с моей точки зрения, — дискуссия, причем не в виде спорящих голов, а на бумаге, с данными, графиками, картинками и даже формулами. Особенно важны дискуссии по «сволочным» вопросам, таким как климат (было в ТрВ-Наука, см. [2], [3]), вакцинация, радиация (планируется в ТрВ-Наука), генетически обусловленные различия людей (было в зачатке — см. [4], [5], [6]), пилотируемая космонавтика (было — см. [7]). Не менее важны мировоззренческие дискуссионные темы: происхождение жизни [8], космология, эволюция.

Увы, просветительство полностью провалено государственными СМИ. Продвижение обскурантизма получается у них намного эффективней.

Из сказанного выше ясно, что без кооперации независимых СМИ просветительство останется в маргинальных нишах. Формы могут быть разными — это предмет для обсуждения. Будем рады предоставить для этого газетную площадь.

Борис Штерн

1. change.org/agents_of_people

2. trv-science.ru/2020/01/globalnoe-poteplenie

3. trv-science.ru/2020/02/globalnoe-poteplenie-2

4. trv-science.ru/2021/09/glupeet-li-chelovechestvo

5. trv-science.ru/2021/09/rasizm-li-v-suzhdeniyax-markova

6. trv-science.ru/2021/09/nauka-i-rasizm

7. trv-science.ru/2021/04/kolonizaciya-marsa-pro-et-contra

8. trv-science.ru/2019/03/veroyatnost-zarozhdeniya-zhizni

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