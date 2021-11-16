Запретить оформлять трудовые договора с научными и научно-педагогическими работниками менее чем на 0,5 ставки при отсутствии у них иных трудовых договоров. Использовать списочную численность работников при исчислении среднемесячной заработной платы

На сайте «Российская общественная инициатива» [1] опубликована инициатива, направленная на борьбу с переводом научных сотрудников на дробные ставки. Приводим ее текст.

Согласно п. 5 Указа Президента России № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 года средняя заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников с 2018 года должна составлять не менее 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

На практике указ президента в научных учреждениях и высших учебных заведениях исполняется лишь формально. Повсеместно распространенным является добровольно-принудительное оформление работников на дробные ставки от 0,1 до 0,5 от целой величины в зависимости от региона. При этом зачастую даже при оформлении на долю ставки работник исполняет трудовые обязанности полный рабочий день из-за отсутствия у него других трудовых отношений, причем чем менее работник защищен вследствие молодого или пожилого возраста, тем более он подвержен влиянию работодателя и ущемлению в трудовых правах. Смысл манипуляций работодателей со ставками заключатся в том, что при исчислении средней заработной платы реальная заработная плата работника нормируется на долю занимаемой им ставки. Иными словами, работник, оформленный на 0,1 ставки и получающий заработную плату 20 тыс. руб., превращается на бумаге в работника с десятикратно более высокой заработной платой в 200 тыс. руб. С каждым годом доля таких работников возрастает, часто они уже составляют большинство, и благодаря им дирекции и ректораты научных и высших учебных заведений успешно отчитываются в Минобрнауки об исполнении указа президента. При этом данная практика оформления работников на дробные ставки при отсутствии у них других мест работы (в том числе оформление на условиях внешнего совместительства, даже несмотря на формальное отсутствие основного места работы) является законной, несмотря на противоречие духу Конституции России и ее Трудового кодекса в части права граждан на труд, а также духу указа президента. В результате происходит разочарование молодых научных и педагогических кадров в государственной научной и социальной политике, приводящее к их оттоку из научных и высших учебных заведений, что наносит системный вред сфере науки и технологий России, угрожая ее безопасности.

Кроме этого, согласно Трудовому кодексу России должен существовать предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей государственных учреждений и среднемесячной заработной платы их работников (ст. 145 ТК РФ), установленный в кратности 8 для учреждений науки и высшего образования (Приказ Минобрнауки России от 02.10.2018 № 44н). При расчете среднемесячной заработной платы работников фонд оплаты труда этих работников делится на их среднесписочную численность, в которую работники включаются пропорционально отработанному времени, т. е. занимаемой доле ставки (согласно Указаниям, утвержденным приказом Росстата от 27.11.2019 № 711). Иными словами, если оформить всех работников на 0,1 ставки, то заработная плата руководителей учреждений и их заместителей может быть в 80 (а не 8) раз выше, чем заработная плата работников, реально получаемая ими на руки. Руководители научных и образовательных учреждений (как и других организаций государственного сектора) естественным образом заинтересованы в переводе сотрудников на дробные ставки, поскольку это не только позволяет формально выполнять указ президента и отчитываться перед Минобрнауки, но и приносит им личную финансовую выгоду в плане возможности направлять поступающие бюджетные средства на собственное обогащение, а не заработную плату подчиненных работников. Существующее положение вещей использования среднесписочной численности работников при исчислении среднемесячной заработной платы, используемой в законодательных актах и последующем мониторинге их исполнения, противоречит духу Трудового кодекса России, поскольку является дискриминационным в части установления и изменений условий оплаты труда и служит нарушению трудовых прав рядовых работников бюджетных учреждений и росту социальной напряженности.

Практический результат

Повышение защищенности работников бюджетных организаций (в том числе научных и научно-педагогических кадров) от произвола со стороны работодателей, рост престижа профессии ученого и преподавателя, приток и закрепление молодых кадров в науке и образовании.

Решение

Установить законодательно, что продолжительность рабочего времени научных и научно-педагогических работников не может быть менее 20 часов в неделю при отсутствии у работника работы по совместительству.

Установить законодательно, что научные и научно-педагогические работники не могут быть приняты на работу по совместительству при отсутствии у них основного места работы.

Установить законодательно использование списочной численности работников (а не среднесписочной) при исчислении среднемесячной заработной платы, поскольку в списочной численности работники, принятые на работу на неполное рабочее время, а также принятые на половину ставки (оклада) в соответствии с трудовым договором или штатным расписанием, учитываются за каждый календарный день как целые единицы (внешние заместители при этом в расчет не принимаются).

1. roi.ru/87479