Заявление Совета ОНР «О недопустимости ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»»

Межрегиональное Общество научных работников (ОНР)

Исх. № 04-21

от 15.11.2021 г.

Совет Общества научных работников (ОНР) возмущен иском Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», поданным в Верховный Суд РФ 12 ноября 2021 г. Свои требования Генпрокуратура мотивирует несоблюдением законодательства об «иностранных агентах».

«Мемориал» — это самая авторитетная организация, занимающаяся исследованием трагических страниц истории СССР. В ней работает коллектив квалифицированных специалистов по истории репрессий и сопротивления тоталитаризму в нашей стране. В 2002 году историки этой организации вместе с архивом Президента РФ впервые опубликовали такой важный исторический источник, как «сталинские расстрельные списки». В результате многолетней кропотливой работы созданы базы жертв государственного террора в СССР и подготовлены биографические справочники и списки сотрудников НКВД 1935-1938, которые осуществляли этот террор, а некоторые сами стали его жертвами. «Книги памяти» основаны на тщательном изучении документов, позволивших выявить места захоронения жертв и весь механизм репрессии от возбуждения дела до реабилитации. Одним из итогов изучения огромного массива архивных материалов стал справочник «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР».

Как активно работающие ученые мы воспринимаем нынешний иск против «Мемориала», ранее внесенного в реестр НКО «исполняющих функцию иностранного агента», в одном ряду с ликвидацией Российского фонда фундаментальных исследований и принятием закона о просветительской деятельности. Эти решения, и как и многие другие решения последних двух лет, свидетельствуют о непонимании нынешним руководством России стратегического значения науки, образования и просвещения для российского государства, о его некомпетентности в управлении этими сферами общественной жизни. Попытка ликвидации «Мемориала» — это еще один шаг в сторону интеллектуальной и культурной деградации страны.

Результаты исследований историков из «Мемориала» значимы не только для академической науки; они чрезвычайно важны для нашей общей памяти. Каждый год 29 октября тысячи людей собираются на акции «Возвращение имен», проводимой «Мемориалом» у Соловецкого камня в Москве, а также в десятках городов России и других стран, чтобы прочесть вслух имена соотечественников, расстрелянных в годы Большого террора. Эти акции поддерживают живую связь поколений; они спасают от забвения тех, чью память пыталась уничтожить машина государственного террора.

Нынешнее судебное преследование «Мемориала» основано на положениях федерального закона № 121-ФЗ от 20 июля 2012 г. о «некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента» и последующих законодательных актах. Размытость определения «иностранного агента», которое не соответствует трактовке понятия «агент», принятой в гражданском праве, позволяет властям произвольно применять этот закон против тех, кого они считают своими оппонентами. Мы крайне обеспокоены тем, что под действие этого закона сейчас может попасть любой ученый, поскольку научная работа в современных условиях немыслима без контактов с зарубежными коллегами и организациями.

Иск против «Мемориала» наглядно показывает, что законодательство об «иностранных агентах» создано именно как инструмент для репрессий. Депутаты Федерального собрания, голосовавшие за эти законы, президент РФ, подписавший их, Минюст РФ, внесший «Мемориал» в реестр «иностранных агентов», и Генпрокуратура, требующая ликвидировать эту организацию, фактически продолжают дело тех, кто проводил репрессии в советское время. Произвольно трактуемому понятию «иностранный агент» не должно быть места в российском законодательстве! Общество научных работников неоднократно выступало против законов об иностранных агентах. В резолюции Общего собрания ОНР 21 мая 2021 г. ученые настаивали на отмене всех ограничений на участие российских ученых в международном сотрудничестве, введенных после 2019 года, включая законодательные акты об «иностранных агентах».

В сложившейся ситуации Совет ОНР требует немедленного отзыва иска Генпрокуратуры с требованием ликвидации «Мемориала». Мы требуем отмены репрессивного закона № 121-ФЗ от 20 июля 2012 г. и последующих законодательных актов, использующих понятие «иностранный агент». Мы требуем уважения к памяти жертв государственного террора в прошлом и недопущения политических репрессий в настоящем и будущем!

Принято на Заседании Совета ОНР № 5 (85) 15 ноября 2021 г.

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