Открытое письмо ученых и преподавателей омбудсману Татьяне Москальковой в поддержку Сергея Зуева

Работники науки и высшего образования подготовили письмо в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой в поддержку ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук С.Э. Зуева. На момент публикации обращение подписали более 650 российских и зарубежных ученых и преподавателей. Среди подписантов — лауреаты Нобелевской премии Дейвид Гросс, Константин Новоселов, Дмитрий Муратов и Филипп Шарп.

Уважаемая Татьяна Николаевна,

Мы глубоко обеспокоены досудебным арестом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Эдуардовича Зуева. Этот университет известен как одно из лучших высших учебных заведений России в области общественных и гуманитарных наук. Многие из нас имеют опыт успешного сотрудничества с его преподавателями и администрацией. Под руководством С.Э. Зуева за последние десять лет университет упрочил свою репутацию одного из ведущих центров в области высшего образования, соответствующего высшим мировым стандартам. Эта репутация подтверждена системой валидации дипломов, совместных исследовательских и образовательных проектов с ведущими университетами страны и мира.

Мы знаем, что С.Э. Зуев страдает от тяжелого сердечно-сосудистого заболевания. За последний год ему были сделаны три операции, причем последняя из них состоялась в октябре 2021 года, уже после того, как он был помещен под домашний арест. Досудебное заключение под стражу уважаемого ученого ужасно само по себе, но в данном случае оно связано с непосредственной угрозой смерти профессора Зуева в следственном изоляторе в условиях отсутствия доступа к необходимой медицинской поддержке.

Мы убеждены, что успехи МВШСЭН и ее ректора внесли заметный вклад в репутацию российской науки и образования в мировом академическом сообществе, что особенно важно в пору, когда перед миром встают новые проблемы, настоятельно требующие международного научного сотрудничества. Нас глубоко огорчает бесчеловечное отношение к Сергею Зуеву и неминуемый ущерб, который оно наносит возглавляемому им университету.

Мы просим Вас использовать Ваш авторитет и Ваши полномочия для разрешения этой удручающей ситуации и способствовать тому, чтобы профессор Зуев был переведен под домашний арест, где ему может быть обеспечено полноценное медицинское наблюдение, а возглавляемый им университет мог вернуться к своей обычной деятельности.

Письмо подписали:

1. David Gross KITP, University of California Santa Barbara Nobel Prize in Physics 2004

2. Муратов Дмитрий Андреевич главный редактор «Новой Газеты», лауреат Нобелевской премии Мира 2021

3. Новоселов Константин – Манчестерский университет, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года

4. Philip A Sharp, MIT, Nobel Prize in Medicine 1993.

5. Аузан Александр Александрович Доктор экономических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

6. Волков Вадим Викторович, ректор Европейского университета

7. Волна Андрей Анатольевич, Руководитель клиники травматологии и ортопедии Ильинской больницы. Лектор и преподаватель международного сообщества специалистов AO Trauma. Почетный член Совета Попечителей международного образовательного и научного фонда AO Foundation.

8. Глазов Михаил Михайлович д.ф.-м.н., член.-корр. РАН, внс ФТИ им. А.Ф. Иоффе

9. Гринцер Николай Павлович, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук

10. Дерлугьян Георгий Матвеевич профессор Нью-йоркского университета в Абу-Даби

11. Зорин Андрей Леонидович, доктор филологических наук, профессор Оксфорда и МВШСЭН.

12. Иванов Сергей Аркадьевич Доктор исторических наук, член Британской академии наук

13. Зубаревич Наталья Васильевна профессор географического факультета МГУ им. Ломоносова

14. Иванчик Аскольд Игоревич, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук

15. Кондрашов Алексей University of Michigan, МГУ, лауреат мегагранта Правительства РФ.

16. Лукьянов Фёдор Александрович – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

17. Маковецкая Светлана Геннадьевна Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ)

18. Мельвилль Андрей Юрьевич, доктор философских наук

19. Миллер Алексей Ильич доктор исторических наук

20. Нечаев Сергей Константинович доктор физ.-мат. наук, вед.н.сотр. Физического Института им. Лебедева РАН

21. Неклюдов Сергей Юрьевич, доктор филологических наук, профессор

22. Сагдеев Роальд Зиннурович, академик РАН

23. Слезкин Юрий Львович, профессор, университет Калифорния Беркли, научный сотрудник Оксфорд и РАНХиГС, член Американской академии наук и художеств

24. Сонин Константин Чикагский университет, профессор

25. Успенский Федор Борисович, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук

26. Штерн Борис Евгеньевич, доктор физико-математических наук, Институт ядерных исследований РАН

27. Шульман Екатерина Михайловна, кандидат политологических наук, доцент МВШСЭН

28. Юдин Григорий Борисович кандидат философских наук, МВШСЭН

29. Юргенс Игорь Юрьевич, кандидат экономических наук, президент института современного развития (ИНСОР)

30. Boris Altshuler Columbia University. Член Американской Академии Наук и искусств, Национальной Академии Наук США, Норвежской Академии Наук и Искусств. Member of the American Academy of Arts and Sciences Member of the National Academy Of Sciences USA Member of the Norwegian Academy of Science and Letters

31. Natalia Berloff University of Cambridge, Сколтех

32. Professor Halil Berktay History Department Chair, Турция.

33. Igor Efimov George Washington University, член Американской Академии изобретателей, директор кардиоваскулярной лаборатории

34. Sergei Erofeev Director of the Institute for the Comparative Study of Modernity at Narxoz University; Kazahstan, Washington University

35. Mikhail Gelfand DSc (biol), PhD (math), member of Academia Europaea

36. Sergei Guriev Sciences Po, Paris

37. Vadim Gladyshev Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, член Национальной Академии Наук США

38. Alexander Kabanov Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, лауреат Мегагранта правительства РФ.

39. Catriona Kelly Senior Research Fellow, Trinity College, Cambridge, Honorary Professor, University of Cambridge, Fellow of the British Academy

40. Eugene V Koonin National Institutes of Health, USA, иностранный член РАН

41. Robert Legvold Marshall Shulman Professor of Columbia University Columbia University

42. Viacheslav Mukhanov LMU, Munich, Professor. Max Plank Medal. Scientific Director of the Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

43. Eugene Polzik University of Copenhagen, член Королевской Академии наук Дании.

44. Alexander Polyakov Princeton University. Member of the National Academy of Sciences USA Member of the American Academy of Arts and Sciences Member of the French Academy of Science

45. Ekaterina Pravilova Princeton University,

46. Damiano Rebecchini Università degli studi di Milano, Professor

47. Anna Rotkirch Research Professor, Research Director, Population Research Institute, Väestöliitto — Family Federation of Finland

48. Jean-Frédéric Schaub École des hautes études en sciences sociales (Paris)

49. Yusuke Toriyama The University of Tokyo, Professor

50. Alexander Zamolodchikov Rutgers University; Member of the National Academy of Sciences USA

51. Автономова Наталия Сергеевна, доктор философских наук

52. Агрис Анастасия Романовна, кандидат психологических наук

53. Аммалайнен Артур Вадимович, аспирант, младший научный сотрудник

54. Андреева Евгения Николаевна, аспирант, старший преподаватель

55. Аннанурова Ольга Михайловна, магистр культурологии

56. Апресян Валентина Юрьевна, доктор филологических наук

57. Ардисламов Владлен Вилевич, научный сотрудник

58. Архипова Александра Сергеевна, кандидат филологических наук

59. Ауров Олег Валентинович, кандидат исторических наук, доцент

60. Ахметова Мария Вячеславовна, кандидат филологических наук

61. Ахунова Ольга, доктор филологических наук

62. Бабкова Майя Владимировна, кандидат философских наук

63. Бажанов Леонид Александрович, профессор Высшей Школы Экономики

64. Базыкин Георгий Александрович, доктор биологических наук

65. Байдуж Марина Иннокентьевна, старший научный сотрудник

66. Безменова Ирина Константиновна, кандидат психологических наук

67. Беликов Григорий Сергеевич, кандидат филологических наук

68. Бендерский Илья Игоревич, кандидат философских наук

69. Бессмертная Ольга Юрьевн, кандидат культурологии

70. Беставашвили Анаида Николаевна, член Союза писателей с 1968 года

71. Биркин Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук

72. Бондаренко Андрей Леонидович, главный художник издательства «Корпус» и журнала «Иностранная литература»

73. Брагинская Нина Владимировна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник и профессор НИУ ВШЭ в личном качестве

74. Булах Мария Степановна, кандидат филологических наук, Высшая Школа Экономики

75. Варшавер Евгений Александрович, старший научный сотрудник, РАНХиГС

76. Василенко Варвара Сергеевна, ассистент, Научно-учебная лаборатория когнитивных исследований, ВШЭ

77. Васильева Жанна Владимировна, кандидат культурологии

78. Вдовин Алексей Владимирович, PhD, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

79. Велижев Михаил Брониславович, кандидат филологических наук, PhD

80. Венявкин Илья Геннадиевич, кандидат исторических наук

81. Владимиров Илья Юрьевич, кандидат психологических наук

82. Воеводский Александр Валентинович, кандидат исторических наук

83. Волконский Иван Андреевич, старший преподаватель

84. Волошина Светлана Михайловна, кандидат филологических наук

85. Гаврилова Мария Владимировна, кандидат филологических наук

86. Гиджрати Назим Исмаил оглы, Северо-Осетинский Госуниверситет

87. Гистер Марина Александровна, кандидат филологических наук, доцент

88. Глебкин Владимир Владиславович, кандидат философских наук

89. Говорун Елена Николаевна , кандидат физико-математических наук, физический факультет МГУ

90. Гордиенко Елена Игоревна, кандидат филологических наук

91. Горский Александр, доктор физико-математических наук

92. Грацианская Любовь Игоревна, доцент кафедры Истории Древнего мира ИВКА РГГУ, кандидат исторических наук

93. Грешных Анна Николаевна, антиковед, историк, культуролог (РГГУ; НИУ ВШЭ

94. Гусарова Ксения Олеговна, кандидат культурологии

95. Данилочкина Ксения Сергеевна, аспирант, старший преподаватель

96. Демиденко Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, ИОН РАНХИГС

97. Десницкий Андрей Сергеевич, доктор филологических наук

98. Дмитриева Лидия Викторовна, Сибирская аналитическая группа, аналитик

99. Дмитрий Владимирович Харитонов, кандидат филологических наук, переводчик

100. Доброносов Виталий Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, член-корр. Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, ГБУК «Национальный музей РСО-Алания»

101. Доронин Дмитрий Юрьевич, магистр, антрополог, научный сотрудник РАНХиГС

102. Дубина Вера Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент МВШСЭН

103. Дунаева Александра Олеговна, кандидат искусствоведения

104. Душакова Наталья Сергеевна, PhD

105. Егоров Илья Михайлович, младший научный сотрудник

106. Еремеева Светлана Анатольевна, кандидат культурологии

107. Ершова Ирина Викторовна, доктор филологических наук

108. Есина Светлана Владимировна, кандидат психологических наук

109. Жаркая Варвара Юрьевна, кандидат филологических наук

110. Женин Илья Алексеевич, кандидат исторических наук

111. Жихаревич Борис Савельевич, доктор экономических наук, профессор

112. Журавский Алексей Васильевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИКВИА ВШЭ

113. Захарова Ольга Юрьевна, кандидат психологических наук

114. Зеленина Галина Светлояровна, кандидат исторических наук

115. Земскова Елена Евгеньевна к. филологических наук, доцент НИУ ВШЭ

116. Золотухин Валерий Владимирович, кандидат искусствоведения

117. Иваненко Кристина Александровна, кандидат психологических наук

118. Илюшечкина Екатерина Викторовна, кандидат исторических наук, доцент

119. Индриков Алексей Алексеевич, кандидат философских наук

120. Исаченко Оксана Михайловна, кандидат филологических наук, Новосибирск, НГУ

121. Ишкин Александр, Clarivate Analytics

122. Кагарлицкий Юрий Валентинович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

123. Казакова Мария Владимировна, rандидат экономических наук, РАНХиГС, Институт Гайдара, Большая российская энциклопедия

124. Калеменева Екатерина Алексеевна, кандидат исторических наук

125. Карабанов Артем Петрович, старший преподаватель

126. Касаткина Анна Леонидовна, старший преподаватель

127. Касьян Алексей Сергеевич, доктор филологических наук

128. Касьян Мария Сергеевна, филолог, преподаватель, РГГУ

129. Кирзюк Анна Андреевна, кандидат философских наук

130. Кириллов Лев Александрович, кандидат психологических наук

131. Клюева Вера Павловна, кандидат исторических наук

132. Ковалев Виктор Вячеславович, кандидат психологических наук

133. Коверзнева Софья Александровна, кандидат экономических наук

134. Козлов Алексей Андреевич , кандидат филологических наук

135. Козлов Дмитрий Сергеевич, кандидат исторических наук

136. Козлова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук

137. Кокорин Дмитрий Владимирович, MA in Sociology, руководитель департамента развития коллекции Политехнического музея, Москва

138. Комиссаров Дмитрий Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ

139. Кондратьев Михаил Дмитриевич, кандидат психологических наук

140. Корниенко Дмитрий Сергеевич, доктор психологических наук, профессор

141. Котенева Ольга Ильинична, выпускница Шанинки, сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»

142. Кравченко Артем Владимирович, старший преподаватель МВШСЭН, РАНХиГС, сотрудник ИЭА РАН

143. Кравченко Юнна Евгеньевна, кандидат психологических наук

144. Кузнецова Светлана Олеговна, кандидат психологических наук

145. Кузьмин Андрей Валентинович, кандидат исторических наук

146. Кузьмин Владимир Георгиевич,ИОН РАНХиГС/ МАрхИ

147. Кукулин Илья Владимирович, кандидат филологических наук, историк культуры

148. Кулагина-Ярцева Валентина, научный сотрудник Института философии РАН

149. Кульбака Николай Элиарович, кандидат экономических наук, РАНХиГС

150. Куприянов Павел Сергеевич, кандидат исторических наук, Институт этнологии и антропологии РАН

151. Куфтяк Елена Владимировна, доктор психологических наук, профессор

152. Лазебная Валентина Сергеевна, преподаватель НИУ ВШЭ

153. Лапина-Кратасюк Екатерина Георгиевна, кандидат культурологии

154. Лебедев Павел Николаевич, кандидат исторических наук, зав. кафедрой всеобщей истории РГГУ

155. Лёзов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, ВШЭ

156. Лидерман Юлия Геннадиевна, кандидат культурологии, доцент.

157. Линкова Яна Сергеевна, кандидат филологических наук, НИУ ВШЭ

158. Лискевич Нина Александровна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора этнологии ИПОС ТюмНЦ СО РАН

159. Лифшиц Александр Львович, кандидат филологических наук

160. Логинов Никита Иванович, кандидат психологических наук

161. Лукин Павел Владимирович, доктор исторических наук

162. Луховицкий Лев Всеволодович, кандидат филологических наук

163. Луценко Елена Михайловна, кандидат филологических наук, доцент

164. Людоговский Федор Борисович, кандидат филологических наук

165. Люсин Дмитрий Владимирович, кандидат психологических наук

166. Лютиков Максим, университет Пурдью

167. Лямина Екатерина Эдуардовна, филолог, кандидат филологических наук, НИУ ВШЭ

168. Мазо Ольга Михайловна, кандидат филологических наук, доцент

169. Майофис Мария Львовна, кандидат филологических наук, доцент МВШСЭН

170. Манухина Светлана Юрьевна, кандидат психологических наук

171. Марасанов Герман Игоревич, кандидат психологических наук

172. Мария Новак, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва

173. Маслинская Светлана Геннадьевна, кандидат филологических наук

174. Матусова Екатерина Дмитриевна, профессор, ВШЭ

175. Мильчина Вера Аркадьевна, кандидат филологических наук

176. Михайлов Игорь Феликсович, кандидат философских наук

177. Михалева Анна Алексеевна, аспирант, старший преподаватель

178. Морозов Максим Игоревич, аспирант, научный сотрудник

179. Мостовая Вера Геннадиевна, кандидат филологических наук

180. Мустафин Артур Рашидович, кандидат исторических наук

181. Мустафина Кристина Альбертовна, научный сотрудник

182. Нагаева Елена Юрьевна, аспирант, старший преподаватель

183. Невердовская Марина Александровна, МВШСЭН, старший преподаватель

184. Неклюдова Мария Сергеевна, Ph.D.

185. Николаев Дмитрий Сергеевич, кандидат филологических наук

186. Никольский Борис Михайлович, доктор филологических наук

187. Никольский Иван Михайлович, кандидат исторических наук

188. Оксана Саркисова, Центрально-европейский университет

189. Олейников Андрей Андреевич, кандидат философских наук, доцент

190. Островская Елена Сергеевна, кандидат филологических наук

191. Палюлин Владимир Владимирович, кандидат физико-математических наук

192. Пастушкова Наталья Александровна, кандидат филологических наук

193. Пахомов Юрий Вильевич, журналист

194. Пенкина Арина Михайловна, магистр филологии

195. Петров Никита Викторович, кандидат филологических наук

196. Петрова Наталья Сергеевна, кандидат филологических наук

197. Петрухин Павел Владимирович, кандидат филологических наук

198. Поелуева Любовь Александровна, доктор философских наук

199. Полехов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук

200. Полознев Дмитрий Федорович, кандидат исторических наук,

201. Пономарев Михаил Сергеевич, кандидат психологических наук

202. Поспелова Татьяна Геннадиевна, доцент Академии им. Маймонида

203. Пряхина Татьяна Владимировна, старший преподаватель

204. Радченко Дарья Александровна, кандидат культурологии

205. Раскин, Иосиф Gerald Champion regional Medical center, Alamogordo, New Mexico, USA

206. Реутин Михаил Юрьевич, доктор философских наук

207. Розенблюм Ольга Михайловна, кандидат филологических наук

208. Рубанович Александр, зав. лаб. Институт общей генетики им Н.И. Вавилова РАН

209. Рыжов Александр Борисович, кандидат физико-математических наук РАНХиГС

210. Самородницкая Екатерина Ильинична, кандидат филологических наук, доцент

211. Сафин Тимур Альфредович, кандидат исторических наук

212. Селезнев Михаил Георгиевич, кандидат филологических наук, филолог-библеист, руководитель библейского семинара «Лаборатории Ненужных Вещей»

213. Симонова Александра, университет Калифорнии в Беркли

214. Ситкевич Даниил Андреевич, научный сотрудник, Институт Гайдара

215. Скотников Константин Арнольдович, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

216. Сладков Дмитрий Владимирович, кандидат архитектуры

217. Смирнов Илья Сергеевич, востоковед, кандидат филологических наук

218. Смолицкая Ольга Викторовна, кандидат филологических наук

219. Сморчков Андрей Михайлович, доктор исторических наук

220. Сомов Алексей Борисович, кандидат теологии

221. Спиридонов Владимир Феликсович, доктор психологических наук, профессор

222. Стародубровская Ирина Викторовна, кандидат эконоических наук, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара

223. Сушилина Ирина Константиновна, кандидат филологических наук

224. Сысоева Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук

225. Тамм Михаил Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент МГУ

226. Таньшина Наталия Петрова, доктор исторических наук

227. Татаринова, Татьяна Валерьева, PhD, Endowed Chair in Computational Biology, Университет Ла Верне, США

228. Тендрякова Мария Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, ИЭА РАН, доцент УНЦСА РГГУ

229. Титкова Светлана Игоревна, кандидат педагогических наук, МГУ имени М.В. Ломоносова

230. Токарева Ирина Феликсовна, кандидат психологических наук.

231. Толстая Наталия Владимировна, НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств

232. Тополова Евгения Анатольевна, старший преподаватель

233. Травин Дмитрий Яковлевич, кандидат экономических наук, Европейский университет в Санкт-Петербурге

234. Турьян Мариэтта Андреевна, доктор филологических наук

235. Узланер Дмитрий Александрович, кандидат философских наук, РАНХиГС

236. Улыбина Елена Викторовна, доктор психологических наук

237. Фарков Юрий Анатольевич, доктор физико-математичесикх наук.

238. Федонников Никита Александрович, аспирант

239. Федоров Алексей Алексеевич, главный редактор «Финансовой газеты»

240. Федосов Денис Геннадиевич, научный сотрудник, ГИИ МК РФ

241. Федосов Денис Геннадиевич, научный сотрудник, Государственный институт искусствознания МК РФ

242. Федосов Дмитрий Геннадьевич, старший научный сотрудник Института Всеобщей Истории РАН, член-корреспондент Королевского Эдинбургского Общества

243. Федосова Ксения Александровна, кандидат филологических наук, руководитель исследовательских экспедиций, Фонд Электронная энциклопедия истории и культуры русских сел и деревень

244. Филянов Никита Андреевич, кандидат исторический наук, ИКВИА НИУ ВШЭ

245. Филянов Никита Андреевич, кандидат исторических наук

246. Фирсова Елена Сергеевна, магистр, старший преподаватель, ИГУМО

247. Хломов Кирилл Данилович, кандидат психологических наук

248. Христофорова Ольга Борисовна, доктор филологических наук

249. Худяков Дмитрий Андреевич, кандидат филологических наук

250. Цатурян Андрей Кимович, доктор физико-математических наук

251. Чекалов Кирилл Александрович, доктор филологических наук

252. Черкашина Маргарита Вадимовна, кандидат филологических наук

253. Чертович Александр Викторович, доктор физико-математических наук, ФИЦ ХФ РАН

254. Чистяков Роман Вячеславович, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, пианист и музыковед

255. Шаталова Наталья Александровна, кандидат филологических наук

256. Шебалдина Галина Викторовна, кандидат исторических наук

257. Шеваль Евгений Валерьевич, доктор биологических наук

258. Шелест Валерия Игоревна, кандидат психологических наук

259. Шень, Александр, кандидат физико-математических наук, ИППИ РАН, Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier, the National Center for Scientific Research

260. Шлосман Семён Бенсионович, доктор физико-математических наук

261. Шмис Тигран Гамлетович, кандидат педагогических наук, MEd

262. Шокарев Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук

263. Штейнберг Илья Ефимович, кандидат философских наук

264. Шумилин Михаил Владимирович, кандидат филологических наук

265. Шурухт Евгения Александровна, преподаватель ИОН РАНХиГС

266. Эльконин Борис Даниилович, доктор психологических наук, профессор

267. Юдина Татьяна Олеговна, кандидат психологических наук

268. Яковлев Андрей Александрович, кандидат экономических наук, директор ИАПР ВШЭ

269. Ячменёва Надежда Павловна, старший преподаватель РАНХиГС

270. Anna Åberg Chalmers University of Technology

271. Agnese Accattoli Roma Tre University

272. Valery Adzhiev Bournemouth University

273. Ania Aizman University of Michigan

274. David Alan Rich Catholic University of America

275. Risto Alapuro Helsinki University

276. Tatjana Aleksić University of Michigan

277. Stefano Aloe Vice-President of the International Dostoevsky Society.

278. Maxim Alyukov King’s College London

279. Olga Amosova Senior Scientist, Armonica Technologies

280. Angel Alvarez Universidad Católica de Valencia.; Universidad Católica Andrés Bello

281. Irina Antoshchuk University of Amsterdam, Saint-Petersburg State University

282. Gilbert Achcar SOAS, University of London

283. Giorgio Arfaras Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

284. Polina Aronson openDemocracy, sociologist, University of Warwick alumnae

285. Olga Artyushkina Université Jean Moulin Lyon 3

286. Tatsiana Astrouskaya, PhD, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe

287. Cornelia Aust Bielefeld University

288. Martin Aust Bonn University

289. Elena Aydarova Auburn University

290. Henryk Baran University at Albany

291. Anton Barbashin PGR, University of Glasgow

292. Gilles Bataillon École des hautes études en sciences sociales

293. Valentin Bazhanov Académie Internationale de Philosophie des Sciences

294. Frithjof Benjamin Schenk Universität Basel, Switzerland

295. Ewa Berard Centre national de la recherche scientifique -ENS

296. Wladimir Berelowitch Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), University of Geneva

297. Luca Bernardini Università degli studi di Milano, Italia

298. Evgenii Bershtein, Reed College, professor of Russian

299. Francesca Biagini University of Bologna

300. Stefano Bianchini University of Bologna

301. Alain Blum Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris)

302. Katerina Bodovski The Pennsylvania State University

303. Elena Bodrova Tools of the Mind, Inc

304. Katrin Boeckh IOS Regensburg

305. Otto Boele University of Leiden

306. Eugene Bondarenko University of Michigan

307. Kirsten Bönker University of Cologne, History Department

308. Yan Borden University of Michigan

309. Eliot Borenstein New York University

310. Maxim Borisov trv-science.ru

311. Nicolas Borisov Moscow Institute of Physics and Technology

312. Kirill Borusyak University College London

313. Nada Boskovska University of Zurich

314. Liisa Bourgeot Helsinki University

315. Hamit Bozarslan Ecole des hautes études en sciences sociales

316. Olga Bronnikova Université Grenoble Alpes, Grenoble

317. Jeffrey Brooks History Department Johns Hopkins University

318. Sander Brouwer University of Groningen

319. Yitzhak Brudny The Hebrew University of Jerusalem, Israel

320. Karsten Brüggemann The School of Humanities, Tallinn University

321. Natalia Bubnova Primakov Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences, leading Researcher

322. Philip Bullock University of Oxford

323. Anja Burghardt Ludwig Maximilian University of Munich

324. Marco Buttino Università di Torino

325. Anastazja Buttitta Academy of Fine Arts in Warsaw

326. Andy Byford Durham University

327. Gia Caglioti Università di Napoli Federico II

328. Alex Callinicos Emeritus Professor of European Studies, King’s College London

329. Maria Candida Ghidini Università di Parma

330. Rosa Caroli Università Ca’ Foscari, Venezia

331. Hilary Carey University of Bristol

332. Maddalena Castelli San Raffaele Scientific Institute

333. Paul Chaisty University of Oxford

334. Oksana Chelysheva Finnish Peace Committee

335. Yulia Chentsova Dutton Georgetown University, Associate Professor of Psychology

336. Igor Chirikov Senior Researcher, UC Berkeley (United States)

337. Rajendra Chitnis University of Oxford

338. Karine Clément Centre De Recherches Sociologiques Et Politiques De Paris

339. Ruth Coates University of Bristol

340. Yves Cohen École des hautes études en sciences sociales

341. Duccio Colombo Universitе di Palermo

342. Fabio Conti University of Rome

343. John Cook University of Melbourne

344. Fournier Corinne University of Bern

345. Andrea Lena Corritore Università degli studi di Perugia

346. Paola Cotta Ramusino Università degli Studi di Milano

347. Laurent Coumel INALCO, Paris

348. Julie Curtis University of Oxford

349. Daniel D Healey University of Oxford

350. David Danaher University of Wisconsin-Madison

351. Françoise Daucé EHESS

352. Steffan Davies University of Bristol

353. Anastasia de La Fortelle Professor, Chair of the Department of Slavic Languages, University of Lausanne

354. Carlos De La Torre University of Florida

355. Margherita De Michiel Professor of Russian Language and Literature University of Trieste (ITALY)

356. Giulia De Florio University of Modena and Reggio Emilia

357. Magali Delaloye University of Basel

358. Michael Dennis Martin University of Michigan

359. Maria di Salvo University of Milan

360. Sara Dickinson Università di Genova

361. Cristiano Diddi University of Salerno (Italy)

362. Ornella Discacciati University of Bergamo

363. Rossen Djagalov New York University

364. Evgeny Dobrenko University of Venice

365. Jan Matti Dollbaum University of Bremen

366. Mikhail Dolbilov University of Maryland, College Park

367. Natalia Dominguez Sapien Université de Fribourg

368. Reidar Due Oxford University

369. Pete Duncan University College London, School of Slavonic and East European Studies

370. Marc Elie Le Centre national de la recherche scientifique

371. Alessandra Elisa Visinoni, University of Bergamo

372. Alena Epifanova German Council on Foreign Relations

373. Raoul Eshelman Ludwig-Maximilians-Universität München

374. Alexander Etkind EUI Florence

375. Alexei Evstratov Université Grenoble Alpes

376. Alessandro Farsetti Università Ca’ Foscari Venezia

377. Sergei Fediunin Sorbonne University

378. Julie Fedor University of Melbourne

379. Lioudmila Fedorova Professor and Chair of the Department of Slavic Languages, Georgetown University

380. Gregor Feindt Leibniz Institute of European History, Mainz, Germany

381. Beate Fieseler Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

382. Emily Finer Senior Lecturer in Russian, University of St Andrews

383. Sabine Fischer Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

384. Ian Foster University of Bristol, UK

385. Elena Freda Piredda Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

386. Gregory Freidin Stanford University

387. Gabriele Freitag Deutsche Gesellschaft fuer Osteuropakunde

388. Reinhard Frötschner Historiker, Mitarbeiter des IOS Regensburg, Lehrbeauftragter der LMU München

389. Juliane Fürst ZZF

390. William G. Rosenberg University of Michigan

391. Luca Gabbiani Ecole française d'Extrême-Orient, Paris

392. Mischa Gabowitsch (Михаил Габович) Einstein Forum, Potsdam, Germany

393. Bulat Gaifullin Moscow State University

394. Ziva Galili Rutgers University

395. Franck Gaudichaud Toulouse Jean Jaurès University

396. Lucyna Gebert Sapienza Università di Roma

397. Vladimir Gel’man University of Helsinki

398. Favarel-Garrigues Gilles Le Centre National De La Recherche Scientifique / Sciences Po

399. Tomas Glanc University of Zurich.

400. Sergey Glebov Smith College and Amherst College

401. Ruth Glynn University of Bristol

402. Arsen Gogeshvili Concerned Citizen

403. Catherine Gousseff Le Centre national de la recherche scientifique

404. Gouzévitch Dmitri CERCEC EHESS (Paris)

405. Bruce Grant New York University

406. Ronald Grigor Suny University of Michigan

407. Frank Grüner Bielefeld University

408. Caterina Guenzi École Des Hautes Études En Sciences Sociales

409. Gianna Guidoni Università Bocconi

410. Fabio Gygi SOAS

411. Mr. Deniz Guler SOAS

412. Andrea Gullotta University of Glasgow

413. Gasan Gusejnov Free University Berlin

414. Dina Gusejnova London School of Economics

415. Vera Guseynova École des hautes études en sciences sociales

416. Eeva-Liisa Haapaniemi University of Helsinki

417. Jussi Hakkarainen National Library of Finland

418. Maksim Hanukai University of Wisconsin-Madison

419. Peter Haslinger Herder Institute for Historical Research on East Central Europe

420. Andreas Heinrich University of Bremen, Germany

421. Leonid Heller University of Lausanne, Switzerland

422. Frank Henschel Department for Eastern European History, University of Kiel, Germany

423. Daniel Henseler University of Zurich

424. Julia Herzberg LMU Munich, Germany

425. Ogura Hikaru Toyo University, Japan

426. Jennifer Hinves Independent scholar and Guest Lecturer for MSSES

427. Jesse Hirvelä University of Helsinki

428. Michael Hitrik University of California, Los Angeles, United States

429. Henrik Honkanen Master of Arts (Russian language and literature)

430. Bert Hoppe Institut für Zeitgeschichte

431. Geoffrey Hosking School of Slavonic & East European Studies, University College London

432. Peter Houtzagers Groningen University

433. Tomi Huttunen University of Helsinki

434. Volodymyr Ishchenko Technische Universität Dresden

435. Paula Itäpelto University of Helsinki

436. Herbert J. Eagle Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of Michigan

437. Jean-Philippe Jaccard Université de Genève

438. Marja Jänis University of Eastern Finland

439. Sven Jaros IOS Regensburg

440. Krystyna Jaworska Università degli Studi di Torino , Italia

441. Ann Jefferson Professor University of Oxford, UK, Member of British Academy.

442. Véronique Jobert Professeur émérite de l'université de Paris-Sorbonne

443. Nils Jochum Student at Heidelberg University

444. Anna Joukovskaia École des Hautes Études en Sciences Sociales

445. Suvi Kaikkonen University of Helsinki

446. Kristina Kalinauskaite Student of University of Helsinki

447. Andrey Kalinichev Directeur de Recherche, IMT-Atlantique, Nantes, France

448. Kirill Kalinin Hoover Institution, Stanford University

449. Istvan Kenesei University of Szeged

450. Nadir Kinossian Leibniz Institute for Regional Geography, IfL, Leipzig, Germany

451. Ljubov Kisseljova Professor of Russian literature

452. Yvonne Kleinmann Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Germany)

453. Ilya Kliger NYU

454. Polina Kliuchnikova University of St Andrews

455. Achim Klüppelberg KTH Royal Institute of Technology

456. Claire Knight University of Bristol

457. Diane Koenker University College London

458. Emir Kogan Education Nationale

459. Ani Kokobobo University of Kansas

460. Lisandri Kola University of Michigan

461. Mikhail Kopotev University of Helsinki

462. Elena Korchmina University of Sothern Denmark

463. Elena Kostioukovitch Elkost intl. Literary Agency

464. Emilia Koustova Strasbourg University

465. Pavel Krapivsky Boston University

466. Alexey Krushelnitsky Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany

467. Ilja Kukuj Ludwig-Maximilians-Universität München

468. Päivi Kuusela student in Helsinki University

469. Frances L Bernstein Drew University, Department of History

470. Martina Langhals University of Heidelberg, East European History, Chair of

471. Jussi Lassila FIIA

472. Maria Laura Judge at Court in Milan

473. Anne Laurent University of Montpellier

474. Anne Le Huérou University of Paris Nanterre

475. Roman Leibov The University of Tartu

476. Jens Lerche SOAS, University of London

477. Pawel Leszkowicz Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

478. Yuri Leving Professor, Dalhousie University, Canada

479. Francine-Dominique Liechtenhan Research Director, Le Centre national de la recherche scientifique

480. Nathan Light Uppsala University

481. Thomas Lindenberger Hannah-Arendt-Institute for Totalitarianism Studies at Technische Universität Dresden

482. Mark Lipovetsky, Professor, Columbia University

483. Alexander Ljubimov, PhD, DSc Los Angeles, USA

484. Marx Longuet Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques

485. Magdalena Lopez University of Notre Dame

486. Anne Lounsbery New York University, Dept. of Russian and Slavic Studies, Professor and Chair

487. Leonid Luks Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

488. Joseph Lynch Madison Area Technical College

489. Steve Macek North Central College, Naperville, IL, USA

490. Muireann Maguire University of Exeter

491. Grace Mahoney University of Michigan

492. Robert Maier Associated scholar at Leibniz Institute for international Textbook Research Georg Eckert Institute

493. Olga Maiorova The University of Michigan (USA)

494. Katariina Mäkilä University of Helsinki

495. Salla-Maija Mäkinen University of Helsinki.

496. Raffaele Manica Università di Roma Tor Vergata

497. Anais Marin University of Warsaw

498. Luigi Marinelli Sapienza Università di Roma

499. Eva Maurer University of Bern

500. Malgorzata Mazurek Columbia University

501. Svetlana McMillin UCL/SSEES

502. Luciano Mecacci past Full Professor at the University of Florence, Italy

503. Sergei Medvedev Professor, Moscow Free University

504. Stefan Meister German Council on Foreign Relations

505. Birgit Menzel Full professor (retired)

506. Aude Merlin ULB

507. Olaf Mertelsmann University of Tartu, Estonia

508. Eric Metz University of Amsterdam

509. Camilla Miglio Carl-Fredrik Geust International Telecommunication Academy

510. William Mills Todd III Harvard University

511. Mykhailo Minakov The Ideology and Politics Journal

512. Elena Minina Higher School of Economics, Moscow

513. Alexander Mishnev Universität of St.Gallen

514. Marie-Elisabeth Mitsou EHESS, Paris, France

515. Marina Mogilner University of Illinois at Chicago

516. Henrietta Mondry University of Canterbury, New Zealand

517. Giovanna Moracci Università di Chieti-Pescara

518. Eve Morisi University of Oxford

519. Philippa Mullins American University of Armenia

520. Michał Murawski School of Slavonic and East European Studies, University College London

521. Jan Musekamp University of Pittsburgh

522. Aliide Naylor Bloomsbury

523. Zhanna Nemtsova Boris Nemtsov Foundation

524. Joan Neuberger University of Texas at Austin

525. Matthias Newmann University of East Anglia

526. Riccardo Nicolosi, Professor University of Munich, Germany

527. Ben Noble University College London – School of Slavonic and East European Studies

528. Serge Noiret European University Institute

529. Viviana Nosilia Padua University

530. Tatiana Novobrantseva Biomedical research

531. Maria Nozhenko RANEPA

532. Gennadii Obatnin University of Helsinki

533. Erwin Oberländer, Dr. Dr.h.c. Prof emeritus der Universität Mainz Ester

534. Julia Obertreis Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

535. University of East Anglia University of East Anglia

536. Jukka Oksa UEF, Docent, Senior Researcher, retired

537. Gleb Oshanin CNRS Research Director, Sorbonne University

538. Alexei Oskolski University of Johannesburg, South Africa

539. Kirill Ospovat University of Wisconsin-Madison

540. Serguei Oushakine Princeton University

541. Benjamin Paloff Center for Russian, East European, and Eurasian Studies,

University of Michigan, Director

542. Francisco Panizza The London School of Economics and Political Science

543. Raffaello Pannacci Università degli studi di Perugia

544. Alexandra Panzarelli The New School for Social Research

545. Valentina Parisi Università di Pavia

546. David Park Lake Forest College

547. Aleksandra Pastukhova University of Helsinki

548. Evgeny Pavlov University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

549. Tanja Penter Universität Heidelberg

550. Anibal Perez-Linan University of Notre Dame

551. Boris Pesce Istituto Gramsci, Torino

552. Hans-Christian Petersen University Oldenburg, Germany

553. Paolo Pezzino University of Pisa

554. Marcello Piacentini University of Padova

555. Cécile Pichon-Bonin CNRS France

556. Claudia Pieralli Università degli Studi di Firenze

557. Bianka Pietrow-Ennker University of Konstanz, Germany

558. Evgeny Pinelis Jacobi Medical Center Bronx

559. Stefano Pisu University of Cagliari

560. Kevin M. F. Platt University of Pennsylvania

561. Natalia Pokrovsky Harvard University

562. Karla Pollmann Bristol University

563. Giorgia Pomarolli University of Verona

564. Alexandra Popoff University of Saskatchewan

565. Brian Porter-Szucs University of Michigan

566. Donatella Possamai Università degli Studi di Padova

567. Alex Pravda St Antony’s College, University of Oxford

568. Todd Alan Price National Louis University

569. Dario Prola Uniwersytet Warszawski

570. Arianna Punzi Sapienza Università di Roma

571. Sergei Pustylnikov University of Pennsylvania

572. Laura Quercioli Professor of Olish Literature and Culture, University of Genoa

573. Timofey Rakov University of Tyumen

574. Iryna Ramanava European Humanities University

575. Tassis Randegger Gervaise Geneva University

576. Konstantinos Ratcer “Ratcer production”

577. Michael Reinsborough SOAS, University of London

578. Alexander Reznik HSE University

579. Heinrich Riggenbach Dr. phil., Basel

580. Giorgia Rimondi Siena University for Foreigners

581. Patrizio Rinaldi Leggimi Can’t find affiliation

582. Maria Rita Leto University «G. d’Annunzio» Chieti-Pescara (Italy)

583. Ksenia Robbe University of Groningen, senior lecturer

584. Laurence Roche Nye Sorbonne Université

585. Stefan Rohdewald University of Leipzig

586. Rossella Roncati Ca’ Foscari University

587. Laura Rossi University of Milan

588. Kristina Rotkirch journalist, translator

589. Kathy Rousselet Sciences Po, Paris (France)

590. Sara Ruiz University of Michigan

591. Tobias Rupprecht FU Berlin

592. Ellen Rutten University of Amsterdam

593. Luisa Ruvoletto Ca’ Foscari University of Venice, Department of Linguistic and Comparative Cultural Studies

594. Anastasiia Ryko University of Tartu

595. Marco Sabbatini University of Pisa

596. Helen Saelman Ghent University

597. Inga Saikkonen Åbo Akademi University

598. Catherine SAMARY Doctor in Economics, University Paris Dauphine

599. Hanna Samola Tampere University

600. Stephanie Sandler Harvard University

601. Irina Sandomirskaja Södertön univeirsity

602. Sergey Sanovich Princeton University

603. Dany Savelli Université Toulouse Jean Jaurès

604. Natalia Savelyeva University of Wisconsin – Madison

605. Naoya Sawa Waseda University

606. Susanne Schattenberg Research Centre for East European Studies Bremen

607. Wolfgang Schneider Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

608. Andreas Schonle University of Bristol, FBA

609. Martin Schulze Wessel St Anthony’s College, Oxford University

610. Nina Seiler University of Zurich

611. Artjoms Šeļa University of Tartu

612. Robert Service St Anthony’s College, Oxford University

613. Emanuela Sgambati Sapienza Università di Roma

614. Olga Shevchenko Williams College

615. Irina Shevelenko University of Wisconsin – Madison

616. Anna Shibarova Institute for Slavic Philology, University of Munich

617. Maria Shklyaruk General Director of the Center for advanced governance

618. Nina Shkolnik University of Michigan

619. Raisa Sidenova Newcastle University

620. Alexander Sidorkin California State University Sacramento

621. Gerhard Simon Universität zu Köln

622. Nariman Skakov Harvard University

623. Tatiana Smolyarova University of Toronto

624. Tatjana Stepanishcheva University of Tartu

625. Wiktor Stoczkowski Ecole des hautes etudes en sciences sociales

626. Julia Strauss SOAS University of London

627. Larisa Strese-Gassiev Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

628. Jan Surman Czech Academy of Sciences

629. Sanami Takahashi Kyushu University, Japan

630. Alexandra Talaver Centro European University

631. Gabor Tamas Rittersporn Le Centre national de la recherche scientifique

632. Tatiana Tatarinova University of La Verne

633. Tatiana Tatusova The National Center for Biotechnology Information/The United States National Library of Medicine/The National Institutes of Health

634. Sofia Tchouikina Université Paris VIII

635. Galin Tihanov Queen Mary University of London, FBA

636. Alexandra Tkacheva University of Michigan

637. Detelina Tocheva Centre National de la Recherche Scientifique

638. Vera Tolz University of Manchester

639. Giovanna Tomassucci Università di Pisa

640. Hannu Tommola Tampere University

641. Cheti Traini Universita' di Urbino

642. Massimo Tria University of Cagliari

643. Stefan Troebst University of Leipzig

644. Alexander Tropsha University of North Carolina at Chapel Hill

645. Maxim Troukhan Persephone Software

646. Tatyana Tsyrlina-Spady Seattle Pacific University

647. Veli-Pekka Tynkkynen University of Helsinki

648. Rossen Tzanev Roussev Service de l’Ecole doctorale de l’EHESS

649. Palina Urban University of Western Australia

650. Daniel Ursprung University of Zurich

651. Yordanka Valkanova Canterbury Christ Church University

652. Balázs Váradi PhD ELTE University, Budapests

653. Anna Vassilieva Middlebury Institute of International Studies at Monterey

654. Marco Veronese University of Milan

655. Stijn Vervaet University of Oslo, Norway

656. Irina Vesikko philologist, translator, activist

657. Emma Vignale EHESS

658. Johanna Viimaranta University of Helsinki

659. Ilya Vinitsky Princeton University

660. Sergei Vinkov Mt. San Jacinto College

661. Peter Vlasov Institute of Science and Technology (IST) Austria

662. Anna Vlasova Higher School of Economics

663. Christiane VOLLAIRE Philosophe, CNAM, ICM, Paris

664. Caroline von Gall University of Cologne

665. Josephine von Zitzewitz University of Oxford, New College

666. Tatiana Voronina University of Zürich

667. Ricarda Vulpius Westfälische-Wilhelms-Universität Münster

668. Peter Waldron University of East Anglia

669. Alexandra Walter University of Wisconsin — Madison

670. Andrew Wilson University of Oxford

671. Anna Wilson University of Oxford

672. Martina Winkler Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

673. Boris Wolfson Amherst College

674. Alexander Wöll Universität Potsdam

675. Elizabeth Wood MIT

676. Janina Wurbs University of Bern

677. Victor Yakhot New York University

678. Alexei Yurchak University of California, Berkeley

679. Anton Zakharov Practicum

680. Maria Zalambani University of Bologna

681. Dmitry Zaytsev Higher School of Economics

682. Livio Zerbinati International Society of Environmental Relationship and Sustainability

683. Elena Zhidkova Art Nouveau Museum, Samara, Russia

684. Margarita Zhivova Università degli studi Roma Tre

685. Angelina Zhivova Università di Padova

686. Giorgio Ziffer University of Udine

687. Peter Zusi University College London

688. Eugénie Zvonkine Université Paris 8П

