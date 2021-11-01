Ковальчук и виноград

Уважаемая редакция!

Я очень рад сообщить вам, дорогие коллеги, что очередной раз убедился в том, как наша власть чутко прислушивается к мнению народа, даже к мнению критическому. В прошлом своем письме в редакцию я выступил с аккуратной и вполне верноподданной критикой действий властей в отношении пандемии. И тут же, буквально на той самой неделе, когда было опубликовано мое письмо, были объявлены очередные нерабочие дни. Да, принятые меры не столь суровы, как я предлагал, но причина тут только одна: искренняя и горячая любовь руководства нашей страны к своему народу. Как любящая мать готова прощать непослушание своему непутевому отпрыску, так и наша власть не хочет сильно наказывать наш бестолковый народ, хотя обстановка и требовала бы этого.

Но вернемся к нашим баранам. Я с большим удовольствием прочитал в предыдущем номере моей любимой газеты письмо краснодарского губернатора, предлагающего передать под управление Курчатовского института Анапскую зональную опытную станцию виноградарства и виноделия, имеющую уникальную коллекцию автохтонных и отечественных сортов винограда, которая насчитывает 4951 сорт, в том числе 1407 сортов отечественной селекции. Помимо селекции автохтонных сортов винограда Михаилу Валентиновичу предлагается заняться и сахарной свеклой. То есть развивать семеноводство этой культуры на базе Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свеклы с земельным фондом 2,6 тыс. га, а также опытной станции «Урупская» с земельным фондом 7,9 тыс. га и научно-производственного хозяйства «Кубань» с земельным фондом 17 тыс. га. Губернатор Кондратьев прямо указывает, что вышеперечисленные ресурсы могли бы быть эффективно использованы для развития селекции автохтонных сортов винограда и развития семеноводства сахарной свеклы.

Первое замечание, которое я хочу сделать в этой связи, таково: благословенные берега Чёрного моря издавна манили к себе людей. Я имею в виду не только миллионы советских трудящихся, которые мечтали отдохнуть в Сочи, Анапе и Геленджике, я имею в виду интервал времени со времен античности. Более двух с половиной тысяч лет назад к берегам ныне Краснодарского края пристали корабли древних греков и основали свои колонии. В Греции, как известно, все есть, а вот поди ж ты, эллины поплыли из своей благословенной страны на северо-восток. С тех пор популярность этих мест сохранялась среди самых разных народов. От эллинов до наших дней, до героини песни Сергея Шнурова, констатировавшей, что замечательный мужик ее вывез в Геленджик, а также владельца дворца под Геленджиком, чье имя в данном контексте нельзя называть.

Люди несведущие могут удивляться, что может быть общего между виноградом и сахарной свеклой, кроме всемирно известного потенциала Курчатовкого института в области генетики сельскохозяйственных культур, который предлагается к ним применить. Но мы-то знаем, в чем дело! Именно на территории Краснодарского края, в Геленджике, производился новаторский винный напиток, очень популярный у определенных слоев советских трудящихся — «Солнцедар».

Да, конечно, граждане, тронутые буржуазным разложением, попавшие под тлетворное влияние Запада, крутили носом — у них от этого народного напитка страшно болела голова. Но настоящие советские люди, чуждые мещанским предрассудкам и неприхотливые, готовые ко всем трудностям и лишениям, «Солнцедар» охотно потребляли.

История этого напитка такова. Освободившийся от колониального ига Алжир в благодарность за советскую помощь и поставки направлял в Советский Союз виноматериалы. Однако даже привычные к тяготам и лишениям советские трудящиеся не были готовы их потреблять. Тогда геленджикскому заводу была поставлена задача создать какой-то более приемлемый напиток на основе алжирского сырья. Советские виноделы успешно решили поставленную задачу, применив инновационный метод смешения исходных винных материалов со считавшимися буржуазной наукой несочетаемыми с ними свекольными сахарами, а также этиловым спиртом. Так родился получивший всесоюзную известность крепленый напиток «Солнцедар». Он был столь популярен, что нашел отражение в фольклоре: все люди старшего поколения помнят классичекое «не теряйте время даром — похмеляйтесь „Солнцедаром“!».

Был в «Солнцедаре» только один недостаток — опора на импортные составляющие. Но теперь наша страна встала с колен и практикует импортозамещение. Не сомневаюсь, что подопечные Михаила Валентиновича выполнят поставленную перед ними задачу с применением новейших генетических селекционных технологий. И Россия получит полностью отечественный винный напиток, который будет воспет нашим народом: «Не теряйте время даром — похмеляйтесь „Ковальдаром“!»

Ваш Иван Экономов

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