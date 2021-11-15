Климатические изменения

Уважаемая редакция!

В Глазго почти две недели проходила 26-я Конференция ООН по изменению климата. Там присутствовали мировые лидеры и представители ведущих держав, а также общественные деятели и вышедшие из джунглей, с островов Тихого океана и из шведских школ активисты вроде пресловутой Греты Тунберг. Мировое сообщество задавалось вопросом, как удержать рост температуры на уровне, не превышающем 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Участники конференции полагали, что нет уже никаких оснований сомневаться, что глобальное повышение температуры — реальность, и связано оно с деятельностью человечества, с ростом выбросов парниковых газов, включая двуокись углерода. Говорилось, что многие страны уже серьезно страдают от последствий изменения климата: небывалая жара, засухи, лесные пожары, жестокие морозы, наводнения и прочие стихийные бедствия поражают самые разные страны — от Австралии до Канады и России. А подъем уровня Мирового океана в ближайшие десятилетия может даже уменьшить число стран — членов ООН. То есть может случиться так, как говорилось в старой юмореске, — «деревню Гадюкино смыло».

Делегаты конференции активно обсуждали необходимость сокращения потребления угля, ископаемого топлива вообще, развитие экологически чистых источников энергии, «обнуление углеродного следа», а также важность оказания серьезной финансовой помощи развивающимся государствам в реализации этих задач.

Если в мировой прессе конференция в Глазго освещалась активно, то для России она не явилась очень уж значимым событием. Владимир Владимирович Путин туда не приехал. Нет, конечно, у нас о конференции говорили и упоминали, но не сказать, чтобы Грета Тунберг с Обамой и амазонскими экологическими активистами не вылезали с экранов и первых полос газет.

Тем не менее какой-никакой информационный фон был, так что меня некоторые коллеги спрашивали, что я думаю про все эти экологические бдения. Говорили, что не видят таких уж четких доказательств причастности человечества к климатическим изменениям, что людям в Африке и Азии жрать нечего, а западники, жрущие стейки и летающие по всему миру на самолетах, с жиру бесятся. То у них BLM, то великая цель в полтора градуса. Смешно, у нас каждую неделю цель — 40 градусов, без слюней и соплей!

Мои профессиональные интересы, признаться, далеки от климатологии. Я не склонен отрицать влияние человечества на глобальное потепление, но не готов обсуждать, насколько тут велика наша роль. Однако, думаю, для России изменение климата — не самая жестокая угроза. Да, тайга горит, да, вечная мерзлота местами перестает быть вечной. Да, случилась в 2010 году небывалая жара, мы, москвичи, от лесных пожаров задыхались. Да, этим летом тоже было очень жарко. Но нашу страну, в отличие от Тонга с Тувалу, точно не затопит.

Кроме того, Россия живет за счет экспорта нефти и газа, да и уголек для нас важен. Хотят богатые западные страны, чтобы мы свой углеродный след сокращали, — пусть платят! Не наводнения и пожары самая страшная угроза для нас, нет. А ползучее стремление Запада поставить на колени нашу страну, расколоть наше общество, сделать его либерастическим, атомизированным и аморальным. И если для борьбы с этой угрозой нужны нам тысячи самолетов и танков, сжигающих ископаемое топливо, значит, так тому и быть!

Страшна не только военная сила НАТО, но и пятая колонна, которая транслирует в наше общество натовский нарратив бездуховности и потребительства, эгоизма и индивидуализма, — все эти иностранные агенты и нежелательные организации, типа независимые журналисты, разные так называемые правозащитники и «Мемориалы»*, которые создают смрадный общественный климат, вгоняют людей в депрессию, отвлекая от созидательных жизненных целей.

Страшна и пассивность людей, их неготовность делать что-то на благо общества. Сейчас вот очередная волна коронавируса на пике, а сколько у нас еще непривитых, сколько в транспорте народа без масок? Люди тысячами мрут сейчас, какие там еще цели по климату на 2050 год?! Нужно не ограничиваться QR-кодами, а действовать жестко, как в Сингапуре, где скоро прекратят бесплатно лечить непривитых граждан от ковида. Пусть и у нас придурки-антиваксеры за свой счет здоровье поправляют. Ведь это антиваксерское поветрие — тоже западное влияние, ничего такого в СССР не было!

В общем, коллеги, нужно нам не у моря погоды ждать, не трястись от страха в ожидании климатических изменений, не повторять мантры про полтора градуса, а наводить порядок у себя дома, осуществлять, так сказать, внутренние климатические изменения. Создавать здоровое общество, ограниченное от тлетворных влияний и солидарно идущее вперед к поставленным партией и правительством целям.

Ваш Иван Экономов

* В реестре «иноагентов» Минюста

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