В Москве разгорается эпидемия благоустройства

Что ты хочешь: чтоб тебе оторвали голову

или ехать на дачу?

Возможность жить не в каменных джунглях – счастливая возможность. Согласно Конституции, благоприятная среда обитания – неотъемлемое право человека. Доля зеленых площадей города считается одной из мерок качества жизни в нем. Москва всегда гордилась тем, что занимает одно из первых мест среди столиц мира по этому показателю. Правда, в последнее время он получен в основном за счет признания Новой Москвы, бывшей территории Московской области, частью города. Фактически же в старых границах Москвы площадь зеленых оазисов не столь велика и в последнее время быстро сокращается. Вот уже появились и планы капитального строительства на особо охраняемых природных территориях… . Но и до претворения в жизнь этих сомнительных планов главная экологическая защита города подвергается реальной перспективе утраты своих полезных качеств. А происходит это под прикрытием термина, выражающего заботу о городской среде обитания, – «благоустройство». Для жителей кварталов, прилежащих к природным территориям, это слово стало чуть ли не ругательным. Во многом это объясняется масштабами и способами наведения так называемого благоустройства, производимого с помощью тяжелой техники и оставляющего после себя многочисленные увечья на теле живой природы. Многомиллиардные суммы, заложенные в бюджет для проведения благоустройства «парков», растут с каждым годом. Заказчиком работ является не Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, а подведомственное Департаменту капитального ремонта Москвы государственное казенное учреждение по… капитальному ремонту многоквартирных домов УКРИС. Никаких юридических прав «ремонтировать» особо охраняемые природные территории у этой организации нет. Использование слова «парк» вместо «природной территории» — это еще один пример подмены понятий. Особенно учитывая, что часто речь идет об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и объектах культурного наследия, которые по закону имеют охранный статус, строго регламентирующий вмешательство в их облик и состояние .

Из одного только технического задания видно, что стратегия сохранения, например, ООПТ «Природно-исторический парк “Битцевский лес”» включает в себя возведение километров стен и оград, десятков хозяйственных построек, десятка павильонов «на одно или два рабочих места», полтысячи дорожных знаков, полтысячи «систем местного радиовещания». В план «стратегии сохранения» леса включены десятки чуждых для природы объектов: спортивные площадки, теннисные корты, памп-треки и скейт-парки, скалодром, отдельный спортивный комплекс на 3000 м2 и т.д. Обилие того, что здесь будет построено, повлечет за собой необходимость сделать широкие асфальтированные подъезды для обслуживающей техники. В итоге существенно возрастет запечатанная (покрытая асфальтом) поверхность грунта. Запечатанные поверхности не дышат, что приводит к ослаблению и постепенному отмиранию растительности. Создание системы ливневой канализации — это километры траншей, нарушающих почвенный покров, корни деревьев и т.п. А ведь природная среда города подобна сети, фрагментация которой за счет дробления отдельных элементов приводит к результату, подобному закупорке кровеносных сосудов, т.е. ведущий к отмиранию целой области .



Пруды парка Покровское-Стрешнево до…



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…и после реконструкции в 2018 году.



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Предстоящее, как и уже проведенное, благоустройство не только в корне изменяет облик и состояние ландшафтов, но и приводит к нарушению конституционного права москвичей на благоприятную окружающую среду. Ликвидация каждых 50 м2 растительного покрова лишает возможности по нормативам ВОЗ использовать их оздоровляющий эффект (микроклиматический, очищающий, психотерапевтический) одного москвича. Нетрудно подсчитать, сколько человек будет лишено благоприятной окружающей среды после завершения благоустройства. Именно благоприятной, обеспечивающей нормальный процесс жизнедеятельности, как говорит тот же закон об охране окружающей среды, а не так любимой урбанистами «комфортной», которую каждый может трактовать по-своему.

В ответ на возмущение специалистов и общественности перспективами «благоустройства» проблема стала обсуждаться в прессе. Журналисты, как ни удивительно, ничего не знали о том, что в Москве в 1990–2000-е годы была проведена огромная исследовательская и организационная работа по формированию сети особо охраняемых природных территорий и закреплению решений в городском законодательстве , и начали с «чистого листа» — развернули дискуссию о том, нужна ли городу живая природа? Еще удивительнее, что ни один источник не удосужился проинформировать о действующем законодательстве москвичей перед проведением опросов.

На вопросы корреспондента ст. науч. сотр. Института географии РАН канд. географ. наук Н.А. Соболев (почему-то именно интервью с ним не попало в газету), который тоже немало сделал для сохранения природы Москвы, ответил так.

— Как, по-вашему, городские власти должны расставлять приоритеты?

— Основное — средообразующая функция естественных экологических систем, хотя бы и преобразованных, но сохранивших свойства природных сообществ: пользователи этой функции — все люди, находящиеся в Москве. После этого — забота об экологически грамотной организации посещения природных территорий (в том числе парков). Поэтому изменение сохранившихся участков природы в городе следует ограничить минимально необходимым для обеспечения безопасности законопослушных горожан и гостей столицы.

— Возможно ли соблюсти баланс между заботой об удобстве и комфорте горожан и заботой об окружающих флоре и фауне?

— Прежде всего надо понять, что для удобства и комфорта горожан необходима экологически благоприятная обстановка (благоприятная окружающая среда, о которой сказано выше), для чего необходимы ограниченные, конечно, городской спецификой, но принципиально полноценные экосистемы с природной (не чужеродной!) растительностью и соответствующим животным миром. Показателем приемлемого состояния природных сообществ служит хорошее состояние флоры и фауны, включая редкие (т.е. уязвимые к плохим условиям) виды животных, растений, грибов и др. Поэтому экологическое благополучие горожан немало зависит от состояния природы. Видимо, поэтому у нас так развита эмоциональная любовь к Природе: она возникла и сохранилась у людей в ходе эволюции — те народы, среди которых было мало носителей этого чувства, не прошли естественный отбор. Так что самое рациональное отношение к Природе — это любовь к ней.

— Вам известно, как этот вопрос решают в других мировых столицах и крупных городах?

— В других крупных городах (Мадрид, Варшава, Копенгаген и др.) существуют, как и в Москве, крупные природные территории, защищенные законом. Перечисленные выше варианты участков дикой природы поддерживаются в городской черте, среди жилых кварталов. Например, в Мадриде, как и в Москве, немалую долю города занимают природные территории, имеющие общеевропейское природоохранное значение.

После того как несоответствие «благоустроительных» планов законам и обещаниям заметили не только специалисты, но и жители, и стало ясно, что их не удастся реализовать тихо, по некоторым территориям этот вопрос был вынесен на портал «Активный гражданин». Ответы на заданные на нем вопросы так же предсказуемы, как ответ на вопрос героини Фаины Раневской, приведенный в эпиграфе к нашему сообщению: «Вы за всё хорошее против всего плохого или нет?» Вот только не было приведено конкретных данных, показывающих, в чем заключается «всё хорошее». На сайте «Активный гражданин» нет ссылок на техническое задание (см. выше), демонстрирующее, что после благоустройства от природной территории останутся «рожки да ножки». Только хорошо зная, где и как искать, его можно найти на сайте госзакупок .

Еще один эффект, тесно связанный с благоустройством, — это запрещенные законом инвазии чужеродных видов. Самые известные из них — это, среди растений, борщевик Сосновского, а среди животных — ясеневая златка, вызвавшая массовое вымирание ясеней в 16 областях России. Напомним, что завезенная в Сочи из Италии с посадочным материалом бабочка самшитовая огневка в сентябре 2014 года уничтожила весь самшит на территории 182 га. Тогда погибла знаменитая Тисо-самшитовая роща в Хосте .

В 2015 году в Москве в парке «Фили» (часть природного парка «Москворецкий») обнаружен инвазивный моллюск Oxychilus аlliarius. Он, как и многие другие виды, в Москву завезен из Западной Европы с почвой вместе с декоративными растениями . Заметно отрицательное влияние чужеродных видов моллюсков на аборигенную фауну, они вытесняют местные виды и склонны к хищничеству. Таких примеров множество.

Сохранение городских экосистем имеет и свое экономическое выражение в сохранении здоровья людей. По опубликованным оценкам , возможность даже кратковременного ежедневного пребывания в лесу, где можно слышать птичье пение, уменьшает число людей, страдающих гипертонией, на 26%. Для Москвы это соответствует снижению медицинских расходов на 27,5 млн руб. в год. В то же время проведенное в последние несколько лет благоустройство ряда ООПТ привело к снижению в них численности певчих птиц, в частности соловьев .

Всё сказанное здесь относится, казалось бы, только к Москве. Но начинания Москвы почти всегда распространяются далеко за ее пределы. Уже появилась программа преобразования участков 19-ти подмосковных лесничеств в «парки в лесу», что совсем небезразлично и для экологической обстановки в Москве. Проект стартовал с 2021 года. В рамках его реализации в течение пяти лет в регионе благоустроят 50 лесопарковых зон .

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области множество «горячих точек», где под создание так называемых рекреационных зон с капитальными сооружениями изымаются земли, занятые зелеными насаждениями .

При озеленении парка «Швейцария» к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода пострадали почва и растительные сообщества, изменились микроклимат парка и комплекс живых организмов. Уничтожен или поврежден естественный напочвенный покров . Перспектива благоустройства нависла над Красивым берегом Красноярского академгородка . Примеры можно продолжить.

12 ноября в рамках Климатической конференции на заседании российского павильона СОР26 (саммит ООН) о климатическом плане Москвы руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на весь мир заявил: «Неизменной остается только одна задача, которая является нашим приоритетом на протяжении уже нескольких десятков лет, — это сохранение естественной природы в черте города». Его слова подтверждают обоснованное стремление жителей Москвы противостоять нарушающему законы Москвы и России беспощадному «благоустройству» системы своего жизнеобеспечения, как бы ни лакировали его в средствах массовой информации и на портале «Активный гражданин».

О ситуации с Битцевским лесом и другими природными территориями сведения регулярно размещаются на странице «Защита Битцевского леса» в «Фейсбуке». Там же приведены как разнообразные сведения об интересных мероприятиях (например, о походах выходного для по Битцевскому лесу), так и советы неравнодушным, что можно сделать для помощи жителям в сохранении леса.

Ксения Авилова, канд. биол. наук, биологический факультет МГУ

Василий Птушенко, канд. физ.-мат. наук, НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ, ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН

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