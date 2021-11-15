Чрезвычайный марафон в защиту «Мемориала»*

Выложили первую «серию» чрезвычайного марафона в защиту «Мемориала» на новом канале «Троицкого варианта» https://www.youtube.com/channel/UCwAVYR-BmFt1bCyCA68Tbbg. Вторая будет сегодня, еще две серии будут завтра. Одновременно это премьера нашего канала. Надеемся, что чрезвычайных ситуаций будет не так много, и основное время на канале будет посвящено научно-популярным дискуссиям и интервью. Милости просим, заходите почаще и подписывайтесь.

В первой серии выступили: