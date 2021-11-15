Чрезвычайный марафон в защиту «Мемориала»*

Выложили первую «серию» чрезвычайного марафона в защиту «Мемориала» на новом канале «Троицкого варианта» https://www.youtube.com/channel/UCwAVYR-BmFt1bCyCA68Tbbg. Вторая будет сегодня, еще две серии будут завтра. Одновременно это премьера нашего канала. Надеемся, что чрезвычайных ситуаций будет не так много, и основное время на канале будет посвящено научно-популярным дискуссиям и интервью. Милости просим, заходите почаще и подписывайтесь.
В первой серии выступили:
Алексей Макаров, историк, сотрудник Архива Международного «Мемориала»*
Анатолий Голубовский, социолог, продюсер, музейный консультант, кандидат искусствоведения
Любовь Борусяк, социолог (Свободный университет)
Борис Колоницкий, историк (ЕУСПб)
Мария Фаликман, психолог
Евгений Шахнович, профессор факультета химии и химической биологии Гарвардского университета
Виктор Горбатов, философ (Свободный университет)
Дмитрий Баюк, историк науки
Askold Ivantchik, историк-античник, член-корреспондент РАН
Мария Майофис, культуролог
Илья Кукулин, культуролог
ольга орлова, научный журналист
Vladimir Zakharov, физик, академик РАН
Вторая серия https://www.youtube.com/watch?v=izwGcXeH83c
Alexander Kabanov, химик, членкор РАН
Николай Гринцер
Eugene Koonin, биолог
Владимир Малахов
Elizaveta Bonch-Osmolovskaya, Микробиолог, членкор РАН
Виктор Васильев, Математик, академик РАН
Андрей Цатурян, Биомеханик
Александр Шень, математик
Андрей Родин, философ
Илья Щуров, математик
Борис Никольский, филолог
Вела марафон Nataliya Demina, монтаж Алексей Кудря
Благодарим Александра Артамонова за помощь в организации марафона.
* Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Международный Мемориал» внесено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.