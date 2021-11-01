Обращение в защиту «Мемориала»*

Мы, нижеподписавшиеся члены и профессора Российской академии наук, выражаем решительный протест против преследования и попытки закрытия общества «Мемориал», предпринятых властями под надуманным предлогом.

Общество «Мемориал», организованное в начале перестройки с целью исследования политических репрессий и сохранения памяти об их жертвах, ведет большую просветительскую работу, не позволяя забывать о миллионах ни в чем не повинных репрессированных, погибших и казненных людей. Жертвами войны против собственного народа, предпринятой правящей преступной верхушкой страны, стали все слои населения: крестьяне и рабочие, гражданские служащие и военные, писатели, поэты и художники, преподаватели и студенты, инженеры и ученые, включая около 200 членов Академии. В результате был загнан в лагеря и уничтожен цвет нации, последствия этих деяний мы ощущаем до сих пор. На протяжении последних десятилетий «Мемориал» играл роль основного института, тревожно напоминающего обществу об этом мрачном периоде нашей истории, и наиболее яркие общественные инициативы, увековечивающие память жертв репрессий (такие, как «Возвращение имен», «Последний адрес» и другие), были тесно с ним связаны. «Мемориал» был и остается сегодня серьезным исследовательским центром, работа которого посвящена всестороннему изучению деятельности карательных органов и ее влиянию на все стороны жизни советского общества. По объему проведенной работы в этой области, в том числе по числу публикаций, с ним не может сравниться ни одно государственное исследовательское учреждение. «Мемориал» собрал чрезвычайно ценный архив и музейную коллекцию, гибель которых стала бы настоящей катастрофой для исторической науки.

Уничтожение «Мемориала» является попыткой лишить нацию памяти, чего мы не должны допустить во избежание повторения эры чудовищных репрессий.

А.Е. Аникин, академик РАН

Ю.Д. Апресян, академик РАН

Л.Я. Аранович, член-корреспондент РАН

П.И. Арсеев, член-корреспондент РАН

Л.Д. Беклемишев, академик РАН

А.А. Белавин, член-корреспондент РАН

Е.Л. Березович, член-корреспондент РАН

Е.А. Бонч-Осмоловская, член-корреспондент РАН

Л.И. Бородкин, член-корреспондент РАН

С.А. Бурлак, профессор РАН

А.И. Буфетов, профессор РАН

В.А. Васильев, академик РАН

И.В. Волович, член-корреспондент РАН

М.М. Глазов, член-корреспондент РАН

Д.С. Горбунов, член-корреспондент РАН

Н.П. Гринцер, член-корреспондент РАН

М.В. Данилов, академик РАН

Г.В. Данилян, член-корреспондент РАН

А.В. Дворкович, член-корреспондент РАН

А.С. Десницкий, профессор РАН

В.В. Дмитриев, академик РАН

Г.В. Домогацкий, член корреспондент РАН

А.В. Дыбо, член-корреспондент РАН

В.А. Дыбо, академик РАН

В.Е. Захаров, академик РАН

Л.М. Зелёный, академик РАН

И.Н. Зилфикаров, профессор РАН

А.В. Иванчик, член-корреспондент РАН

А.И. Иванчик, член-корреспондент РАН

В.В. Измоденов, профессор РАН

Ю.А. Костицын, академик РАН

Ю.Ю. Ковалёв, член-корреспондент РАН

А.А. Котов, член-корреспондент РАН

Я.В. Кудрявцев, профессор РАН

Е.А. Кузнецов, академик РАН

И.Ю. Кулаков, член-корреспондент РАН

А.Г. Литвак, академик РАН

А.А. Масчан, член-корреспондент РАН

О.Э. Мельник, член-корреспондент РАН

Р.В. Мизюк, член-корреспондент РАН

А.М. Молдован, академик РАН

И.И. Муллонен, член-корреспондент РАН

С.Ю. Немировский, член-корреспондент РАН

П.Н. Пахлов, член-корреспондент РАН

Н.Ю. Песков, профессор РАН

А.А. Пичхадзе, член-корреспондент РАН

А.Б. Пушкарёв, профессор РАН

В.И. Ритус, член-корреспондент РАН

Н.Н. Розанов, член-корреспондент РАН

В.А. Рубаков, академик РАН

М.В. Садовский, академик РАН

А.А. Саранин, член-корреспондент РАН

А.В. Соболев, академик РАН

Г.С. Соколовский, профессор РАН

О.Н. Соломина, член-корреспондент РАН

А.А. Старобинский, академик РАН

С.М. Стишов, академик РАН

С.В. Стрельцов, член-корреспондент РАН

Р.А. Сурис, академик РАН

С.М. Толстая, академик РАН

А.Л. Топорков, член-корреспондент РАН

Ф.Б. Успенский, член-корреспондент РАН

Е.А. Хазанов, академик РАН

А.В. Чаплик, академик РАН

Е.М. Чуразов, академик РАН

А.А. Ширяев, профессор РАН

Д.Г. Яковлев, член-корреспондент РАН

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