Открытое письмо клуба «1 июля» по поводу преследования А. Ю. Боярского

Генеральному Прокурору Республики Беларусь

Государственному Советнику Юстиции

Андрею Ивановичу Шведу

Предсeдателю Минского Городского Суда

Татьяне Викторовне Тупик

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием нашего коллеги Артема Юрьевича Боярского.

Артем Юрьевич Боярский, в 2019-м году начавший обучение на химическом факультете Белорусского государственного университета, лауреат стипендии президента Республики Беларусь, арестован 24 марта 2021 года, обвинен по статьям 361-1 ч. 1 УК РБ «cоздание экстремистского формирования», 342 ч. 1 УК РБ «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», исключен из университета.

С марта 2021 года Артем Боярский находится в СИЗО. Eму не передают учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую помощь. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что в заключении Артем Боярский подвергался избиениям.

Молодые ученые — будущее науки и будущее государства.

Мы призываем прокуратуру и суд к справедливому и непредвзятому ведению дела.

Мы просим суд освободить Артема Боярского из-под стражи.

Мы продолжаем внимательно следить за развитием дела Артема Боярского.

А.Е. АНИКИН, академик РАН

Ю.Д. АПРЕСЯН, академик РАН

П.И. АРСЕЕВ, член-корреспондент РАН

А.А. БЕЛАВИН, член-корреспондент РАН

Е.Л. БЕРЕЗОВИЧ, член-корреспондент РАН

Е.А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, член-корреспондент РАН

А.Б. БОРИСОВ, член-корреспондент РАН

С.А. БУРЛАК, профессор РАН

А.И. БУФЕТОВ, профессор РАН

М.М. ГЛАЗОВ, член-корреспондент РАН

Н.П. ГРИНЦЕР, член-корреспондент РАН

М.В. ДАНИЛОВ, академик РАН

А.В. ДВОРКОВИЧ, член-корреспондент РАН

А.С. ДЕСНИЦКИЙ, профессор РАН

А.В. ДЫБО, член-корреспондент РАН

В.Е. ЗАХАРОВ, академик РАН

А.В. ИВАНЧИК, член-корреспондент РАН

А.И. ИВАНЧИК, член-корреспондент РАН

И.М. ИНДРУПСКИЙ, профессор РАН

Ю.А. КОСТИЦЫН, академик РАН

А.А. КОТОВ, член-корреспондент РАН

Я.В. КУДРЯВЦЕВ, профессор РАН

Е.А. КУЗНЕЦОВ, академик РАН

И.Ю. КУЛАКОВ, член-корреспондент РАН

А.Г. ЛИТВАК, академик РАН

А.А. МАСЧАН, член-корреспондент РАН

Р.В. МИЗЮК, член-корреспондент РАН

А.М. МОЛДОВАН, академик РАН

И.И. МУЛЛОНЕН, член-корреспондент РАН

А.К. МУРТАЗАЕВ, член-корреспондент РАН

А.А. ПИЧХАДЗЕ, член-корреспондент РАН

В.В. ПУХНАЧЁВ, член-корреспондент РАН

А.Б. ПУШКАРЕВ, профессор РАН

В.И. РИТУС, член-корреспондент РАН

Н.Н. РОЗАНОВ, член-корреспондент РАН

В.А. РУБАКОВ, академик РАН

А.А. САРАНИН, член-корреспондент РАН

О.Н. СОЛОМИНА, член-корреспондент РАН

А.А. СТАРОБИНСКИЙ, академик РАН

С.М. СТИШОВ, академик РАН

Р.А. СУРИС, академик РАН

С.М. ТОЛСТАЯ, академик РАН

А.Л. ТОПОРКОВ, член-корреспондент РАН

Ф.Б. УСПЕНСКИЙ, член-корреспондент РАН

Е.А. ХАЗАНОВ, академик РАН

А.В. ЧАПЛИК, академик РАН

Д.Г. ЯКОВЛЕВ, член-корреспондент РАН

P. S. Cсылки по делу Боярского:

news.zerkalo.io/life/ 4470.html

belsat.eu/ru/news/15- 05-2021-on-ne-hotel-stat- vtorym-romoj-bondarenko-kto- takoj-artem-boyarskij- stipendiat-fonda-lukashenko- kotorogo-obvinili-v- ekstremizme/

reform.by/221340-iz- budushhih-uchenyh-v- politzakljuchennye- chetyrehkratnogo-stipendiata- fonda-prezidenta-obvinjajut-v- jekstremizme

svaboda.azureedge.net/ a/31505708.html

Официальная версия событий (Артем Боярский не упомянут по имени, но на фотографии он).

sk.gov.by/ru/news- usk-gminsk-ru/view/v-minske- administrator-ekstremistskogo- telegram-kanala-predstanet- pered-sudom-10537/

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