Зачем нам нужна пустота

Маркеры веры в заговор

Недавно один хозяин виртуального салона (теперь же почти у каждого свой салон в «Фейсбуке», «Твиттере» или «Инстаграмме») задал окружающим вопрос: «Можно ли предсказать по поведению человека, что он придерживается теории заговоров? С чем это коррелирует?»

Имеется в виду, знаете, вера в планы неких сил уничтожить/поработить человечество с использованием вышек 5G, вакцин и т. д.

Так вот, очень быстро обсуждение сконцентрировалось на очень формальных маркерах — не содержательных, а можно сказать, графических. Именно их использование в тексте, по мнению комментаторов, с высокой вероятностью указывает, что пишущий верит в тайное и злокозненное мировое правительство, да и во многое другое.

«Вот, по таким ,,знакам, препинания. ..» Этот ответ участницы обсуждения демонстрирует те самые маркеры. Действительно, ведь не с помощью речевого аппарата сплошь и рядом теперь мы обсуждаем любые вопросы, а с помощью клавиатуры. Можно сказать, клавиатура стала нашим периферийным речевым аппаратом. Соответственно, из знаков препинания выковались новые стилистические маркеры, о которых мы начали говорить в прошлом номере.

Запятая-страза, или Назад к пунктуационным истокам?

На самом деле удивительно, что знаки препинания вообще сохранились в текстах человека, который закончил с писаниной после школьных сочинений, а писать много и каждый день начал спустя годы. Но сохранились и даже преумножились, и рассыпаются щедрее, чем в сочинениях: «Уважаемые, участники!!!!….» Новая стилистическая роль знаков препинания делает явным факт, что язык устный и письменный — вообще-то языки разные, имеющие специфические элементы. Далеко не всегда какой-то письменный элемент отражает какой-то устный, как буквы отражают звуки. Мы загипнотизированы привычкой к алфавитной письменности, когда передаются звуковые оболочки слов, а не понятия целиком. Но это ведь частный случай. Есть системы письменности, более оторванные от звуков, никак их не передающие.

Буквы не идеально, но все же отражают звуковой состав слова, и так же худо-бедно привычные знаки препинания кодифицированной письменной русской литературной речи отражают стандартные смысловые паузы и интонацию речи устной. Например, во фразе: «Вы знаете, не советую туда ехать» запятая отражает устную паузу между значимыми блоками совершенно очевидно.

А что звуковое отражают запятые в записи «Вы, знаете не советую, туда ехать»? (Подобное легко встретить в сети). Никаким паузам, никакой интонации эти запятые не соответствуют, они сами по себе, как своего рода стразы на тексте, чистое украшение. Или еще что-то? Чтобы это понять, нужно проанализировать гору подобных записей. Может, есть закономерности, может, запятые в них не разъединяют смысловые и синтаксические блоки, а, ровно наоборот, указывают на связь слов? Такие примеры найти легко: «но вот, чего они боятся»; «кухня, моей сестры», «вся, семья садится за стол» и т. п. Это как путешествие на столетия назад, когда только формировались правила разбиения потока букв на куски.

Хотя… Профессионал устной речи, диктор Владислав Купряшин предположил, что так пишут жертвы телевидения: «Это ТВ и манера усиливать подачу контрпаузой, порой избыточной. Произнесите эти фразы с драматическими паузами и станет понятно, откуда эти запятые». Его поддержали, приведя пример телеречи: «— Доброе утро на календаре! Пятое апреля и сейчас! Мы расскажем о погоде на Москву! Идет атмосферный фронт». Возможно, «новая» пунктуация выдает тех, кому связь между паузами и смыслом размыл телевизор.

Значимая незначимость

С другим, не менее выразительным маркером нового графического просторечия всё сложнее. Этот знак препинания не проходят в школе, и в сознании людей, писавших ручкой, его вообще не было. К тому же он предельно незаметен — его формой служит пустота. Пробел.

Понятно, что когда ты пишешь ручкой, в твоем распоряжении нет никаких кеглей, никаких мер, и какой длины уж получилась буква или промежуток между словами, такой и получилась. Хорошо, если этот промежуток вообще есть. А отделяют ли миллиметры последнюю букву рукописного слова от запятой — с грамотностью не связано и значения не имеет.

Но с переходом «виртуальной улицы» к клавиатуре наличие / отсутствие пробела стало однозначным, а значит, выразительным, то есть пригодным для выражения чего-то.

Вообще, между нами, с тем, что отражает сам пробел, всё тоже куда сложнее, чем в случае «настоящих» знаков пунктуации.

Ну как что? Пробел отражает отдельность слов! Элементарно!

Эх, но сама концепция «отдельного слова» далеко не элементарна, не совсем интуитивна, — и это доказывается тем, что хотя бы на той же кириллице долго писали без разделения текста на слова. По мнению одних ученых, это разделение было спровоцировано распространением способа чтения «про себя» (до этого все читали вслух), по мнению других — простиранием грамматических идей из стен университетов в жизнь. Но теперь идея слова в нас въелась, и так или иначе разделяют текст на слова все. А вот дальше начинаются нюансы, правила и, соответственно, расслоение пишущих на группы — на тех, кто эти правила чувствует и… на других.

Одни пишущие автоматически соблюдают ряд нехитрых правил, которые, в свою очередь, упрощенно отражают соответствующие правила типографского набора. Пробел — после запятой (точки, двоеточия и пр.), но не перед ними; пробелы — с внешней стороны скобок и кавычек, но не с внутренней; пробелы — вокруг тире, но не вокруг дефиса.

Вряд ли сходу большинство «соблюдающих» назовет эти правила — это просто навык. Правила эти, кажется, абсолютно формальны — ну какая, на самом деле, разница, как писать — как в реальном комментарии к статье о дизайне: «Нравится , тепло , уютно» или «тепло,уютно», или, наконец, «тепло, уютно»? Закрепиться мог бы, наверное, любой вариант.

Похоже, общее правило состоит только в том, что какие-то неутилитарные правила коммуникации вообще образуются — не имеющие практической основы, как хвост у павлина или шалаш у шалашника, но требующие определенного ресурса, чтобы их почувствовать. То есть простые, но не предельно простые. И на какие бы средства коммуникации мы бы не переходили, они вновь будут создаваться из подручного материала.

А вот зачем всё это нужно… Возможно, один из ответов дало то самое обсуждение, с которого начинается эта колонка.

Ирина Фуфаева

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