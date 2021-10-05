Школьный космический конкурс Space π

C 14 сентября 2021 по 18 февраля 2022 года на сайте Российского движения школьников принимаются заявки на конкурс «Space π. Открытый космос. 2.0» [1]. Будут оцениваться работы учащихся двух возрастных категорий — от 8 до 11 лет и от 12 до 17 лет. Младшие школьники могут пофантазировать на тему лунной базы, новых космических кораблей и орбитальных станций; старшие — предложить исследовательскую или практическую идею для применения на небольшом орбитальном наноспутнике формата CubeSat 3U (10×10×30 см), сделать компьютерную 3D-модель космического пилотируемого корабля или проект модуля орбитальной станции. Конкурс проходит в рамках программы «Дежурный по планете», организатором которой выступает Фонд содействия инновациям.

Ребята, которые выберут темой проекты с научными экспериментами или создание проекта своего наноспутника формата CubeSat, в случае выхода в финал имеют возможность продолжить работу в рамках проекта Space π [2].

Space π — научно-образовательный проект по разработке и производству малых космических аппаратов (формата CubeSat) на отечественных спутниковых платформах и формированию в течение нескольких лет на орбите группировки, включающей около ста кубсатов 3U. Цель — создание инфраструктуры привлечения школьников к научно-техническому творчеству в области космических технологий.

Для проекта Space π используются спутниковые платформы формата CubeSat 3U, разработанные российскими производителями (Сколтех, ГК «Геоскан», «Спутникс», Юго-Западный государственный университет, НИИЛАКТ ДОСААФ).

Созданные космические аппараты будут выводиться на полярные орбиты высотой около 550 км в качестве попутной нагрузки при пусках ракет-носителей «Союз-2» с разгонными блоками «Фрегат», осуществляемых компанией «Главкосмос пусковые услуги» с космодромов Восточный и Байконур. Планируется, что активный срок службы кубсатов составит 3–5 лет.

Для дополнительного привлечения внимания к проекту Space π партнерами проводятся акции: например «Отправь свое имя в космос», в которой могут бесплатно принять участие все желающие, независимо от возраста и места проживания, с 4 октября по 15 ноября 2021 года. Их имена запишут на специальные носители, которые отправятся в космос на двух кубсатах формата 1U и 3U с космодрома Восточный весной 2022 года [3].

Подобные акции широко проводятся в мире. Например, NASA собрало имена всех желающих для отправки на автоматических аппаратах к Луне, Марсу, Солнцу и Плутону. На марсоходах «Кьюриосити» и «Персеверанс», работающих сейчас на поверхности Красной планеты, находятся карты памяти с миллионами имен энтузиастов космонавтики со всего мира [4].

Теперь подобная инициатива стартовала в России, благодаря компании «Геоскан» и образовательному проекту Space π.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

1. рдш.рф/competition/786

2. trv-science.ru/2021/03/sozvezdie-shkolnyx-sputnikov/

3. geoscan.space/

4. trv-science.ru/2020/08/marsianskoe-leto/

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