Новосибирская аномалия

Уважаемая редакция!

В тяжелые времена приходится писать мне это письмо в редакцию: ширится, растет заболевание! По данным оперативного штаба, рекорды по заболеваемости ковидом и смертности от него бьются если не каждый день подряд, хотя и так бывает, то постоянно. В середине октября число умерших за сутки по данным оперштаба впервые перевалило за тысячу. Однако пока власти не спешат принимать суровых мер, недавно Сергей Семёнович Собянин сказал, что мы не будем останавливаться в развитии города — есть пандемия или нет, разницы нет, город всё равно будет жить полноценной жизнью.

И это тот редкий случай, когда я не одобряю решения властей. Выборы прошли, так что нет никаких причин не вводить жестких мер. Считаю, что необходимо срочно объявить локдаун, запретить всякое праздное шатание по улицам городов и весей, дав чуть больше свободы только полностью вакцинированным и переболевшим. А нарушителей нужно наказывать со всей строгостью. Ни в коем случае нельзя ограничиваться незначительными штрафами! Человек без маски в транспорте — потенциальный источник смертельной опасности. По сути, он наносит ущерб безопасности нашей Родины. Это экстремист, это человек, фактически действующий в интересах враждебных государств, распространяя смертельно опасный вирус среди граждан России.

Поэтому необходимо вносить таких лиц в список экстремистов и иноагентов. А дальше они поймут, что мир — юдоль скорби, а человек создан, чтобы страдать, — как Солнце, чтобы светить.

Но не пандемией единой живет Россия. Я еще летом обратил внимание на смену ректоров в нескольких крупных вузах, и вот недавно оставил свой пост очередной ректор крупного вуза — Бауманки — Александр Анатольевич Александров, член Высшего совета партии «Единая Россия». Ничто, включая плагиат, не мешало ему занимать высокий пост, но теперь он ушел. Кто следующий? Но, конечно, уход с поста ректора лучше, чем то, что случилось в Шанинке, ректор которой оказался под домашним арестом из-за обвинений в хищениях.

Впрочем, в области уголовных дел в научно-образовательной сфере в последние годы никто не сможет составить конкуренции новосибирскому Академгородку. Вот уж где-где, а там дела возникают постоянно, причем их фигурантами являются птицы высокого полета. Сейчас вот идет суд над бывшим председателем Сибирского отделения РАН академиком Асеевым. Этот ученый муж, если помните, отремонтировал за казенный счет принадлежавший СО РАН коттедж и приватизировал его, предоставив право собственности своей дочери, которая проживает во Франции. Сам Александр Асеев видит в уголовном деле месть за свою позицию — за то, что он был противником реформы РАН, а нарушений в истории с приватизацией коттеджа не видит: мол, в учет затраченных на ремонт средств он сдал в казну свою квартиру. Но посмотрим, куда отправится уважаемый академик, когда закончится суд.

Дело директора Института горного дела, дело новосибирского медицинского центра… На прошлой неделе к ним прибавилось еще одно: дело Института лазерной физики СО РАН. Фигурантов дела пока двое: член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев, директор института, и научный руководитель института — академик Сергей Багаев. Следствие заинтересовалось договором, который институт заключил с возглавляемой Багаевым научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр». Силовики полагают, что контракт на 2 млн руб. на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ является фиктивным.

В общем, прямо какая-то аномалия в Академгородке наблюдается, пускаются директора и академики во все тяжкие, чтобы прикарманить государственные денежки. Почему крепкие духом сибиряки пали жертвой вируса наживы, еще предстоит разобраться. Причем разбираться в этом должны не только сотрудники ФСБ, прокуратуры и прочих силовых структур. Считаю, что необходимо провести научно-исследовательскую работу, посвященную этому феномену. Главное — не поручать эту работу самим жителям Новосибирска, а то деньги могут пойти на ветер.

Но есть в этом и хороший момент. Если в Москве было немало дел о государственной измене, то в Академгородке мы имеем дело с обычным воровством. Вероятно, украсть сибиряк может, а продать Родину — никогда!

Ваш Иван Экономов

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