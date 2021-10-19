Обращение Новой лиги университетов в связи с обвинениями в отношении руководства Московской высшей школы социальных и экономических наук, Шанинка

19.10.2021 / № 340 / с. 12 /  Новая лига университетов /  Резонанс /  Комментариев нет

Новая лига университетов выражает поддержку коллективу Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) и ее ректору, известному ученому Сергею Зуеву. Мы знаем профессора Зуева как высококвалифицированного ученого и исключительно порядочного человека. МВШСЭН заслужила репутацию передового образовательного и исследовательского центра, вносящего вклад в развитие социогуманитарного знания в России, заметного в международном научном сообществе. Мы убеждены, что все обвинения в адрес руководства школы будут сняты после проведения объективного расследования.

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Для справки: Новая лига — это объединение инновационных российских университетов, чья образовательная модель построена на высоких международных стандартах качества. В настоящий момент в ассоциацию входят четыре университета:

— Московская высшая школа социальных и экономических наук;
— Европейский университет в Санкт-Петербурге;
— Российская экономическая школа;
— Сколковский институт науки и технологий.

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