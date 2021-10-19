(Не)гражданство по-кафкиански

12 октября 2021 года социолог Ирина Троцук сдала в приемную Администрации Президента более тысячи подписей в защиту своих прав на российское гражданство, которые были собраны на платформе Change.org1. Напомним, что доктор социологических наук, профессор РУДН, ведущий научный сотрудник РАНХиГС и ВШЭ Ирина Троцук уже больше года борется за возвращение ей российского гражданства, о лишении которого ей вдруг объявили в 2020 году, после 27 лет проживания в России. Ее семья переехала в Москву из Баку в начале 1990-х, когда она была еще несовершеннолетней. 16 лет ей исполнилось в 1994 году, и тогда она беспрепятственно получила российский паспорт. Не было никаких проблем при его обмене в 25 лет.

«Больше года я пытаюсь доказать, что я законопослушный человек, который получил гражданство в соответствии с законом 1991 года… Сейчас я пребываю в статусе, который официально называется „апатрид“, или „человек с неурегулированным статусом“ — у меня нет ни гражданства, ни регистрации, ни действительных паспортов»2, — отметила Ирина.

При этом, по ее словам, на их семью за 26 лет было выдано около 15 паспортов, причем два загранпаспорта ей выдавал непосредственно МИД. Когда в 2020 году Ирине фактически аннулировали гражданство, у нее на руках был действующий внутренний паспорт и два загранпаспорта. Таким образом, и МИД, и МВД неоднократно подтверждали, что она является гражданкой России.

Версию, что лишение гражданства может быть связано с ее научными исследованиями или общественно-политической деятельностью, Ирина отвергает. Хотя в течение нескольких лет она была научной помощницей создателя и ректора МВСШЭН Теодора Шанина, история с лишением гражданства началась за год до того, как руководство Шанинки попало в фокус внимания силовых структур. «У меня не было политически ярких высказываний, мои исследования не были связаны с политикой», — уверена Ирина.

В борьбе за свои права социолог обратилась в Тверской районный суд Москвы, но судья Татьяна Молитвина отказала в удовлетворении иска. Впереди апелляция в Московском городском суде, кассации и суды в следующих инстанциях, вплоть до ЕСПЧ и Конституционного суда РФ.

Помимо обращения в Администрацию Президента, Ирина Троцук пыталась передать подписи в свою поддержку и в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (далее — СПЧ). Но оказалось, что передать подписи в Совет практически невозможно: в приемной Администрации Президента взять петицию в адрес СПЧ отказались, а в подъезд, где находится Совет, невозможно зайти, корреспонденцию там не принимают. На сайте СПЧ говорится, что Совет «не рассматривает обращения по личным вопросам, в том числе связанным с имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а также с жалобами на решения судов, органов следствия и дознания». Получается, что пожаловаться на нарушения прав человека в СПЧ стало невозможно.

Подаче обращения предшествовал одиночный пикет перед входом в Администрацию Президента, с которым в поддержку Ирины Троцук встала научный журналист, выпускающий редактор газеты «Троицкий вариант — Наука» Наталия Демина. «Вы раздаете гражданство направо и налево, а у гражданки РФ его отобрали? Почему? МВД и МИД, исправляйте ошибки в своих архивах! Почему замечательный ученый, доктор наук должна доказывать свое гражданство в суде?» — гласил ее плакат.

Вся эта история кажется какой-то кафкианской фантасмагорией. Тем более всё это позорно выглядит на фоне упрощенного порядка получения российского гражданства лицами, проживающими на территории самопровозглашенных и не признанных в мире образований, вроде ДНР и ЛНР. В прессе есть сообщения, что на последних выборах в Госдуму приехавшим проголосовать в Ростовскую область жителям ДНР и ЛНР выдавали российские паспорта прямо на избирательных участках. И продолжает действовать статья 4 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», в пункте 6 которой говорится, что «Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации». Но почему-то всё это ни МИД, ни МВД, ни суд не хотят применить к живущей в Москве с 1993 года ученому, доктору наук, профессору Ирине Троцук.

Вадим Кантор

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1 www.change.org/p/главное-управление-по-вопросам-миграции-мвд-россии-прекратите-бюрократический-произвол-в-отношении-социолога-ирины-троцук

2 Подробно ситуация описана в публикациях нашей газеты: «(Не)нужные (не)граждане, или Борьба с ветряными мельницами» и «Проблема „неграждан“: „слепая“ Фемида и „неправильные“ чиновники»

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