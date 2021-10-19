«Люси» — старт в небо «с алмазами»

16 октября 2021 года в 12:34 московского времени с площадки SLC-41 Космических сил США «Мыс Канаверал» стартовала ракета-носитель Atlas V 401 с автоматической межпланетной станцией «Люси» (Lucy). Ее целью станут троянские астероиды Юпитера, которые располагаются в точках Лагранжа впереди и позади газовой планеты-гиганта [1].

Космический аппарат был назван в честь австралопитека Люси, скелет которой нашел американский палеоантрополог Дональд Джохансон. Женщина-австралопитек была названа в честь песни «Люси на небесах в алмазах» группы «Битлз». Команда космической миссии Lucy Центра космических полетов Годдарда «не смогла» обойти культурный контекст, и первой целью на пути к троянцам станет астероид Главного пояса, названный в честь Дональда Джохансона.

Пролетев 20 апреля 2025 года мимо малой планеты 52246 Donaldjohanson, АМС устремится к орбите Юпитера. В 2027–2028 годах «Люси» пролетит мимо четырех астероидов группы Греки, так называют троянцев впереди Юпитера. Затем станция направится внутрь Солнечной системы и, вновь пролетев мимо Земли для гравитационного маневра, отправится к Троянцам позади Юпитера, пролетев 2 марта 2033 года мимо двойного астероида (617) Патрокл. На этом закончится основная 12-летняя научная программа «Люси», но если аппарат останется работоспособен, то возможно назначение новой цели.

На борту космического аппарата на специальной внешней платформе установлено три научных прибора: панхроматическая камера LORRI, предназначенная для съемки поверхности астероидов в высоком разрешении; спектрометр L’Ralph для определения химического состава пород на поверхности астероидов; инфракрасный термоспектрометр L’TES для изучения теплопроводности и других температурных характеристик астероидов.

Планируется использовать узконаправленную антенну космического аппарата, чтобы по доплеровскому смещению радиосигнала уточнить массу изучаемых астероидов.

Космическая миссия должна помочь ученым понять, как появились троянские астероиды Юпитера [2].

Станция Lucy станет не только межпланетным космическим аппаратом с наиболее долгой номинальной научной программой, но и самым удаленным от Земли и Солнца аппаратом с электропитанием от солнечных батарей, без радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГа).

И здесь специалисты решили использовать срок существования АМС для привлечения общественного внимания, установив на ее борту «Капсулу времени», а точнее, металлическую пластину с нанесенными изречениями нобелевских лауреатов, знаковых музыкантов, поэтов и писателей [3].

Александр Хохлов

1. youtu.be/UIKQi7pbFeM

2. solarsystem.nasa.gov/news/2007/nasas-lucy-mission-a-journey-to-the-young-solar-system/

3. lucy.swri.edu/LucyPlaque.html