Ученые обратились с открытым письмом к генпрокурору РФ Игорю Краснову в защиту ректора Шанинки Сергея Зуева

25 октября 2021 года ведущие представители науки и образования России обратились к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с письмом поддержки ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Публикуем текст открытого письма.

Генеральному прокурору РФ

Краснову И.В.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Игорь Викторович!

Мы очень обеспокоены позицией и действиями прокуратуры в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Эдуардовича Зуева.

Тверской районный суд г. Москвы 13 октября 2021 года уже избрал для Сергея Эдуардовича одну из самых строгих мер пресечения — домашний арест. Сергей Эдуардович не стал обжаловать это решение, показывая свою готовность конструктивно взаимодействовать с правоохранительными органами. Несмотря на это, прокуратура вышла с апелляционным представлением на решение Тверского суда, выразив с ним несогласие.

Многочисленные поручители Сергея Эдуардовича Зуева, так же, как и мы, убеждены в его безупречной академической и общественной репутации и глубокой человеческой порядочности, что не позволяет верить в его причастность к какому бы то ни было хищению.

Но даже если не учитывать содержательную сторону вопроса, столь явное игнорирование прокуратурой обстоятельств, в которых Сергей Эдуардович сейчас находится, вызывает тревогу за его жизнь и естественное возмущение чрезмерным профессиональным рвением прокуратуры.

Зуеву 67 лет, по результатам многочисленных медицинских заключений ему поставлен целый ряд серьезных диагнозов, в том числе гипертоническая болезнь III стадии, исключающая заключение под стражу; нестабильная стенокардия.

20 октября Сергей Зуев был экстренно госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. На следующий день его прооперировали — врачи провели стентирование передней нисходящей артерии сердца. Эта операция у него — третья по счету только за последний год: в январе он перенес операцию по снижению риска инсульта головного мозга, связанного с поражением сосудов на фоне длительной гипертонии; в августе — бедренно-подколенное шунтирование на правой ноге.

Совершенно очевидно, что в этих обстоятельствах заключение его под стражу не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления, имеющим все признаки пытки. И это происходит после того, как Сергей Эдуардович добровольно являлся на все следственные действия, не скрывался от правоохранительных органов и не нарушал условий домашнего ареста.

Мы обращаемся к Вам, уважаемый Игорь Викторович, с просьбой восстановить интересы законности и правосудия и дать соответствующему прокурору указание отказаться от поданного им апелляционного представления.

Алпатов Владимир Михайлович, академик РАН

Аникин Александр Евгеньевич, академик РАН

Апресян Юрий Дереникович, академик РАН

Беклемишев Лев Дмитриевич, академик РАН

Бужилова Александра Петровна, академик РАН

Васильев Виктор Анатольевич, академик РАН

Данилов Михаил Владимирович, академик РАН

Дмитриев Владимир Владимирович, академик РАН

Казанский Николай Николаевич, академик РАН

Кулешов Александр Петрович, академик РАН

Кузнецов Евгений Александрович, академик РАН

Лавров Александр Васильевич, академик РАН

Литвак Александр Григорьевич, академик РАН

Молдован Александр Михайлович, академик РАН

Рубаков Валерий Анатольевич, академик РАН

Старобинский Алексей Александрович, академик РАН

Стишов Сергей Михайлович, академик РАН

Сурис Роберт Арнольдович, академик РАН

Толстая Светлана Михайловна, академик РАН

Хазанов Ефим Аркадьевич, академик РАН

Чаплик Александр Владимирович, академик РАН

Чуразов Евгений Михайлович, академик РАН

Агол Вадим Израилевич – член-корреспондент РАН

Андреев Михаил Леонидович, член-корреспондент РАН

Аранович Леонид Яковлевич, член-корреспондент РАН

Арсеев Петр Иварович, член-корреспондент РАН

Белавин Александр Абрамович, член-корреспондент РАН

Березович Елена Львовна, член-корреспондент РАН

Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна, член-корреспондент РАН

Борисов Александр Борисович, член-корреспондент РАН

Бородкин Леонид Иосифович, член-корреспондент РАН

Бутовская Марина Львовна, член-корреспондент РАН

Вахтин Николай Борисович, член-корреспондент РАН

Гайдуков Петр Григорьевич, член-корреспондент РАН

Гиппиус Алексей Алексеевич, член-корреспондент РАН

Глазов Михаил Михайлович, член-корреспондент РАН

Гринцер Николай Павлович, член-корреспондент РАН

Гулев Сергей Константинович, член-корреспондент РАН

Дворкович Александр Викторович, член-корреспондент РАН

Дыбо Анна Владимировна, член-корреспондент РАН

Иванчик Аскольд Игоревич, член-корреспондент РАН

Ковалев Юрий Юрьевич, член-корреспондент РАН

Красильник Захарий Фишелевич, член-корреспондент РАН

Кулаков Иван Юрьевич, член-корреспондент РАН

Масчан Алексей Александрович, член-корреспондент РАН

Мельник Олег Эдуардович, член-корреспондент РАН

Мизюк Роман Владимирович, член-корреспондент РАН

Муллонен Ирма Ивановна, член-корреспондент РАН

Муртазаев Акай Курбанович, член-корреспондент РАН

Пичхадзе Анна Абрамовна, член-корреспондент РАН

Пухначев Владислав Васильевич, член-корреспондент РАН

Ритус Владимир Иванович, член-корреспондент РАН

Розанов Николай Николаевич, член-корреспондент РАН

Саранин Александр Александрович, член-корреспондент РАН

Седов Владимир Валентинович, член-корреспондент РАН

Сиренов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН

Смелянский Руслан Леонидович, член-корреспондент РАН

Соколов Дмитрий Дмитриевич, член-корреспондент РАН

Соломина Ольга Николаевна, член-корреспондент РАН

Стрельцов Сергей Владимирович, член-корреспондент РАН

Топорков Андрей Львович, член-корреспондент РАН

Уваров Павел Юрьевич, член-корреспондент РАН

Успенский Федор Борисович, член-корреспондент РАН

Христофоров Василий Степанович, член-корреспондент РАН

Черных Евгений Николаевич, член-корреспондент РАН

Шуньков Михаил Васильевич, член-корреспондент РАН

Яковлев Дмитрий Георгиевич, член-корреспондент РАН

Голуб Леонид Евгеньевич, профессор РАН

Индрупский Илья Михайлович, профессор РАН

Ширяев Андрей Альбертович, профессор РАН

Буфетов Александр Игоревич, профессор РАН

Бурлак Светлана Анатольевна, профессор РАН

Десницкий Андрей Сергеевич, профессор РАН

Вайнштейн Илья Александрович, профессор РАН

Зилфикаров Ифрат Назимович, профессор РАН

Кудрявцев Ярослав Викторович, профессор РАН

Нестик Тимофей Александрович, профессор РАН

Полилов Алексей Алексеевич, профессор РАН, д.б.н.

Попов Сергей Борисович, доктор физико-математических наук, профессор РАН

Соколовский Григорий Семенович, профессор РАН

Абалкина Анна Александровна, кандидат экономических наук

Автономова Наталия Сергеевна, доктор философских наук

Агрис Анастасия Романовна, кандидат психологических наук

Азадовский Константин Маркович, кандидат филологических наук

Алагуев Михаил Викторович, аспирант НИУ ВШЭ

Александров Даниил Александрович, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Алёшина Алиса Романовна, я аспирантка МГУ имени М.В. Ломоносова

Амелина Яна Игоревна, преподаватель Школы философии ВШЭ

Аммалайнен Артур Вадимович, аспирант, младший научный сотрудник

Андреева Евгения Николаевна, аспирант, старший преподаватель

Аннанурова Ольга Михайловна, магистр культурологии

Антипин Константин Владиславович, кандидат физ.-мат. наук, научный сотрудник физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Антонов Дмитрий Игоревич, доктор исторических наук

Апальков Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук

Ардисламов Владлен Виленович, младший научный сотрудник

Аркадьев Пётр Михайлович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, профессор Института лингвистики РГГУ

Архангельский Александр Николаевич, кандидат филологических наук, писатель, лауреат премии правительства РФ, премии Большая книга, ТЭФИ

Архипова Александра Сергеевна, кандидат филологических наук

Архипова Анна Григорьевна, кандидат юридических наук

Асмолов Александр Григорьевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, директор Федерального института развития образования

Асмолова Любовь Мироновна, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, ведущий специалист ФИРО РАНХиГС

Атнашев Тимур Михайлович, доцент, старший научный сотрудник ИОН РАНХиГС

Аузан Александр Александрович, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ

Ауров Олег Валентинович, кандидат исторических наук, доцент

Ахапкина Яна Эмильевна, кандидат филологических наук

Ахметова Мария Вячеславовна, кандидат филологических наук

Ахунова Ольга Леонидовна, доктор филологических наук

Бажанов Леонид Александрович, профессор факультета Коммуникаций, медиа и дизайна,

Байдуж Марина Иннокентьевна, старший научный сотрудник

Бакалов Антон Николаевич, к.б.н.

Балобанов Александр Евгеньевич, кандидат философских наук

Барабаш Наталья Евгеньевна, Почётный работник общего образования РФ

Барсегян Вардан Меружанович, кандидат политических наук, старший научный сотрудник

Безменова Ирина Константиновна, кандидат психологических наук

Беликов Григорий Сергеевич, кандидат филологических наук

Белова Ольга, педагог-психолог психологической службы

Белова Софья Сергеевна, кандидат психологических наук

Беляев Дмитрий Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент

Бендерский Илья Игоревич, кандидат философских наук.

Биркин Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук

Блинкин Михаил Яковлевич, профессор

Бодрова Алина Сергеевна, кандидат филологических наук

Вайзер Татьяна Владиславовна, кандидат философских наук, МВШСЭН, Дрезденский университет

Васильева Жанна Владимировна, кандидат культурологии

Вдовин Алексей Владимирович, лауреат Премии Правительства Москвы для молодых ученых за 2017 год

Велижев Михаил Брониславович, кандидат филологических наук

Венгер Александр Леонидович, доктор психологических наук, профессор Государственного университета «Дубна»

Вершинин Роман, Ph.D., профессор математики Калифорнийского Университета

Винников Владимир Владимирович, кандидат физико-математических наук

Воеводский Александр Валентинович, кандидат исторических наук

Волков Вадим Викторович, доктор социологических наук, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Волконский Иван Андреевич, старший преподаватель

Волошина Светлана Михайловна, кандидат филологических наук

Габриэлова Екатерина Вячеславовна, кандидат искусствоведения

Гаврилова Мария Владимировна, кандидат филологических наук

Гинзбург Илья Файвильевич, доктор физ.-мат. наук, профессор

Гистер Марина Александровна, кандидат филологических наук, доцент

Глебкин Владимир Владиславович, кандидат философских наук

Глушкова Ирина Петровна, доктор исторических наук ИВ РАН

Голубовский Анатолий, кандидат искусствоведения, член Совета Вольного исторического общества

Гонгальский Максим Брониславович, кандидат физмат наук, научный сотрудник МГУ

Гордиенко Елена Игоревна, кандидат филологических наук

Горенко Игорь Владимирович, кандидат философских наук

Грек Антонина Григорьевна, доктор филологических наук

Греков Денис Анатольевич, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, Факультета Либерал Артс, ИОН, РАНХиГС

Гудкова Виолетта Владимировна, доктор искусствоведения, ГИИ

Гусарова Ксения Олеговна, кандидат культурологии

Гусельцева Марина Сергеевна, доктор психологических наук

Давыдов Денис Геннадьевич, руководитель центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформ

Данилова Анна Александровна, кандидат филологических наук

Данилочкина Ксения Сергеевна, аспирант, старший преподаватель

Дворкин Владимир Витальевич, преподаватель

Дельцова Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук

Дерлугьян Георгий Матвеевич, профессор социологии, Нью-йоркский университет в Абу Даби

Джагалов Росен, PhD, Assistant Professor in Russian в Нью Йоркском университете (NYU)

Доронин Дмитрий Юрьевич, магистр

Дрейзис Юлия Александровна, кандидат филологических наук

Дунаева Александра Олеговна, канд.искусствоведения

Душакова Наталья Сергеевна, PhD

Егоров Илья Михайлович, младший научный сотрудник

Ениколопов Рубен Сергеевич, PhD in Economics, ректор Российской экономической школы

Еремеева Светлана Анатольевна, кандидат культурологии

Ерохина Ирина Владиславовна, кандидат филологических наук

Ершова Ирина Викторовна, доктор филологических наук

Жаркая Варвара Юрьевна, кандидат фолологических наук

Жарков Василий Павлович, кандидат исторических наук, декан факультета политических наук ОАНО «МВШСЭН»

Жарков Василий Павлович, кандидат исторических наук, декан факультета политических наук ОАНО «МВШСЭН», доцент кафедры международной политики и зарубежного регионоведения ИОН РАНХиГС

Женин Илья Алексеевич, кандидат исторических наук

Жигачев Герман Анатольевич профессор, кандидат педагогических наук

Заславская Ольга Владимировна, д.п.н., проф., Заслуженный учитель школы РФ

Захаров Сергей Владимирович, кандидат экономических наук

Захарова Ольга Юрьевна, кандидат психологических наук

Звягина Белла Борисовна, кандидат геолого-минералогических наук, в.н.с. ГИН РАН

Зеленина Галина Светлояровна, кандидат исторических наук

Земскова Елена Евгеньевна, кандидат филологических наук.

Зенкин Сергей Николаевич, доктор филологических наук

Зернов Кирилл Александрович, кандидат географических наук

Золотухин Валерий Владимирович, кандидат искусствоведения

Зорин Андрей Леонидович, доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета, РАНХиГС и МВШСЭН

Зубаревич Наталья Васильевна, профессор географического факультета МГУ

Иваненко Кристина Александровна, кандидат психологических наук

Иванов Сергей Аркадьевич, доктор исторических наук

Игнатченко Игорь Владиславович, кандидат исторических наук

Илюшечкина Екатерина Викторовна, кандидат исторических наук, доцент

Индриков Алексей Алексеевич, кандидат философских наук

Исаев Игорь Игоревич, директор Института лингвистики РГГУ

Калашникова Елена Львовна, старший преподаватель

Калашникова Марина Владимировна, кандидат филологических наук, МВШСЭН, ИОН РАНХиГС

Калеменева Екатерина Алексеевна, кандидат исторических наук

Калинина Наталья Владимировна, кандидат философских наук, Амурский гос.университет

Каменский Александр Борисович, доктор исторических наук, профессор

Карабанов Артем Петрович, аспирант

Касаткина Анна Леонидовна, старший преподаватель

Каспэ Святослав Игоревич, доктор политических наук

Касьян Алексей Сергеевич, доктор филологических наук

Качман Михаил, профессор, Университет Мэриленда

Киличенков Алексей Алексеевич, доктор исторических наук, доцент.

Кирзюк Анна Андреевна, кандидат философских наук

Кириллов Лев Александрович, кандидат психологических наук

Кириллова Ирина Александровна, кандидат психологических наук

Клюева Вера Павловна, кандидат исторических наук.

Ковалев Виктор Вячеславович, кандидат психологических наук

Ковалев Никон Игоревич, кандидат филологических наук, с.н.с. ИМЛИ РАН

Коверзнева Софья Александровна, кандидат экономических наук

Козлов Дмитрий Сергеевич, кандидат исторических наук

Козлов Сергей Леонидович, кандидат филологических наук

Козлова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук

Колисниченко Наталья Викторовна, заведующая кабинетом кафедры акмеологии и психологии

Комарда Татьяна Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ

Кондратьев Михаил Дмитриевич, кандидат психологических наук

Консон Григорий Рафаэльевич, доктор искусствоведения, доктор культурологии, профессор

Константиновский Давид Львович, доктор социологических наук

Корниенко Дмитрий Сергеевич, доктор психологических наук, профессор

Косован Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет

Костенко Вероника Викторовна, декан факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге

Кочергина Ирина Владимировна, кандидат филологических наук

Кравченко Юнна Евгеньевна, кандидат психологических наук

Кречетова Мария Юрьевна, кандидат философских наук

Крокинская Ольга Константиновна, доктор социологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена

Кронгауз Максим Анисимович, доктор филологических наук, профессор

Кропотов Сергей Леонидович, доктор философских наук

Крупник Мария Владимировна, старший преподаватель МВШСЭН и НИУ ВШЭ

Ксения Александровна Федосова, к.ф.н.

Кудашев Ефим Борисович, доктор технич. наук, ведущ. научн. сотр. ИКИ РАН, академик Российской Инженерной Академии

Кузичева Марина Владимировна, кандидат филологических наук

Кузнецова Светлана Олеговна, кандидат психологических наук

Кузьмин Андрей Валентинович, кандидат исторических наук

Кукулин Илья Владимирович, кандидат филологических наук,

Кулиева Алмара, преподаватель

Кулькова Ирина Вячеславовна, кандидат психологических наук

Куманьков Арсений Дмитриевич, кандидат философских наук, доцент Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Курбанов Курбан Абдулкадырович, младший научный сотрудник

Курилла Иван Иванович, доктор исторических наук, профессор

Лапин Владимир Викентьевич, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге

Лапина-Кратасюк Екатерина Георгиевна, кандидат культурологии

Лекманов Олег Андершанович, доктор филологических наук

Ленская Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук

Леонтьев Дмитрий Алексеевич, доктор психологических наук

Летняков Денис Эдуардович, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии РАН

Лидерман Юлия Геннадиевна, кандидат культурологии, доцент.

Линкова Яна Сергеевна, кандидат филологических наук

Литвин Евгения Александровна, старший преподаватель

Логинов Никита Иванович, кандидат психологических наук

Ломакин Никита Андреевич, кандидат исторических наук

Лукин Павел Владимирович, доктор исторических наук

Луховицкий Лев Всеволодович, кандидат филологических наук

Луценко Елена Михайловна, кандидат филологических наук, доцент

Лученко Ксения Валерьевна, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой Теории и практики медиакоммуникаций ИОН РАНХиГС

Лычковский Олег Валентинович, кандидат физико-математических наук

Людоговский Федор Борисович, кандидат филологических наук.

Лямина Екатерина Эдуардовна, кандидат филологических наук, профессор

Магун Владимир Самуилович, кандидат психологических наук

Майофис Мария Львовна, кандидат филологических наук

Малахов Владимир Сергеевич, доктор политических наук, профессор кафедры политических и правовых учений ОАНО «МВШСЭН»

Манаков Дмитрий Александрович, кандидат философских наук

Марасанов Герман Игоревич, кандидат психологических наук

Марей Александр Владимирович, кандидат юридических наук

Маслинская Светлана Геннадьевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН

Маслинский Кирилл Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИРЛИ РАН

Маслов Данила Константинович, кандидат философских наук

Матвиенко Роман, PhD Student (Chinese University of Hong Kong), MA in Sociology (University of Manchester)

Мельвиль Андрей Юрьевич, доктор философских наук, профессор

Миллер Алексей Ильич, доктор исторических наук

Мильчина Вера Аркадьевна, кандидат филологических наук

Миронов Евгений Владимирович, кандидат исторических наук

Михалева Анна Алексеевна, аспирант, старший преподаватель

Молчанова Марина Станиславовна, кандидат химических наук

Морозов Максим Игоревич, аспирант, старший преподаватель

Мостовая Вера Геннадиевна, кандидат филологических наук

Мустафин Артур Рашидович, кандидат исторических наук

Мустафина Кристина Альбертовна, научный сотрудник

Нагаева Елена Юрьевна, аспирант, старший преподаватель

Неклюдов Сергей Юрьевич, доктор филологических наук, профессор

Неклюдова Мария Сергеевна, Ph.D.

Некрылов Николай, к.г.-м.н., с.н.с. музея им. А.Е. Ферсмана РАН

Немзер Андрей Семенович, кандидат филологических наук, лауреат премии Правительства РФ

Немцев Михаил Юрьевич, кандидат философских наук, магистр гендерных исследований

Нечаев Сергей Константинович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического Института им Лебедева РАН

Никишина Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, МГУ

Николаев Владимир Геннадьевич, кандидад социологических наук, доцент НИУ ВШЭ

Николаев Дмитрий Сергеевич, кандидат филологических наук

Николаи Федор Владимирович, доктор философских наук

Никольский Борис Михайлович, доктор филологических наук

Никольский Иван Михайлович, кандидат исторических наук

Овсянникова Виктория Владимировна, кандидат психологических наук

Олейников Андрей Андреевич, кандидат философских наук, доцент

Островская Елена Сергеевна, кандидат филологических наук

Павел Куприянов, к.и.н., старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН

Павленко Тимофей Юрьевич, администратор психологической службы

Павлова Анна Александровна, научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ, преподаватель

Панина Виктория Андреевна, ведущий специалист кафедры общей психологии

Пастушкова Наталья Александровна, кандидат филологических наук

Пенкина Арина Михайловна, магистр филологии

Переверзева Дарья Станиславовна, снс МГППУ

Петров Никита Викторович, кандидат филологических наук

Петрова Наталья Сергеевна, кандидат филологических наук

Петрухин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук

Петрухин Павел Владимирович, кандидат филологических наук

Пешков Иван Олегович, кандидат экономических наук, МВШСЭН

Подосокорский Николай Николаевич, кандидат филологических наук

Поелуева Любовь Александровна, доктор философских наук

Полева Наталья Сергеевна, старший научный сотрудник ФГБНУ Психологический институт РАО

Полехов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук

Поливанов Константин Михайлович, PhD

Половинко Елена Григорьевна, зав. сектором Зональной научной библиотеки УрФУ

Полян Павел Маркович, профессор ВШЭ, доктор географических наук

Попов Владимир Сергеевич, к.б.н., заведующий лабораторией трансляционной медицины, Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова

Попова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук

Прохорова Ирина Дмитриевна, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»

Радченко Дарья Александровна, кандидат культурологии

Реутин Михаил Юрьевич, доктор философских наук

Рогозин Дмитрий Михайлович, кандидат социологических наук, директор центра полевых исследований института соц. анализа и прогнозирования РАНХиГС

Розенблюм Ольга Михайловна, кандидат филологических наук

Россиус Андрей Александрович, доктор филологических наук

Ротенберг Александр Семёнович, кандидат юридических наук

Рудницкий Артем Юрьевич, доктор исторических наук, профессор

Рыбакова Дарья Анатольевна, канд. иск., доцент СПбГИК,

Савин Никита Юрьевич, кандидат политических наук, доцент

Самородницкая Екатерина Ильинична, кандидат филологических наук, доцент

Сатаров Георгий Александрович, кандидат технических наук

Сафин Тимур Альфредович, кандидат исторических наук

Сванидзе Николай Карлович, директор Института масс-медиа РГГУ, профессор

Симон Марк Евгеньевич, доцент кафедры политических и правовых учений ОАНО «МВШСЭН», соруководитель программы магистратуры «Политическая наука и международные отношения» ОАНО «МВШСЭН»

Склез Варвара Михайловна, преподаватель

Сладков Дмитрий Владимирович, кандидат архитектуры

Слёзкин Юрий Львович, профессор, Калифорнийский университет в Беркли, Оксфордский университет, РАНХиГС

Смолькин Антон Александрович, к.соц.н., зам.главного редактора журнала «Социология власти» ИОН РАНХиГС

Сморчков Андрей Михайлович, доктор исторических наук

Соколова Анна Дмитриевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН

Солдатова Анна Евгеньевна, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры этнологии Исторического факультета МГУ

Сомов Алексей Борисович, кандидат теологии, доцент

Сонин Константин Исаакович, кандидат физико-математических наук

Спиридонов Владимир Феликсович, доктор психологических наук, профессор

Станислав Львовский. Поэт, историк

Стародубровская Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, руководитель направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара

Старостин Георгий Сергеевич, кандидат филологических наук

Степанова Анна Александровна, ведущий специалист кафедры акмеологии и психологии

Строев Александр Федорович, профессор университета Новая Сорбонна (Париж)

Сурат Ирина Захаровна, доктор филологических наук

Сушилина Ирина Константиновна, кандидат филологических наук

Сысоева Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук

Тамм Михаил Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент МГУ

Тендрякова Мария Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИЭА РАН, старший научный сотрудник Школы Антропологии Будущего РАНХиГС, доцент УНЦСА РГГУ

Тимохина Елена Александровна, кандидат исторических наук

Токарева Ирина Феликсовна, кандидат психологических наук

Толстая Наталья Владимировна, Директор НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств

Тополова Евгения Анатольевна, старший преподаватель

Трифонова Алина Владимировна, кандидат психологических наук

Троянцева Наталья, кандидат экономических наук

Турьян Мариэтта Андреевна, доктор филологических наук

Узланер Дмитрий Александрович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИОН РАНХИГС

Улыбина Елена Викторовна, доктор психологических наук

Успенский Павел Федорович, кандидат филологических наук

Фаликман Мария Вячеславовна, доктор психологических наук

Фарков Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук

Фейгельман Михаил, доктор физико-математических наук

Фейгин Борис Львович, доктор физико-математических наук

Филиппов Александр Фридрихович, доктор социологических наук, профессор НИУ ВШЭ

Харитонов Дмитрий Владимирович, кандидат филологических наук, доцент.

Хломов Кирилл Данилович, кандидат психологических наук

Ходырева Наталия Валериевна, кандидат психологических наук, доцент, СПбГУ

Хотько Дмитрий Андреевич, регионалист, эксперт по пространственному развитию регионов России

Христофорова Ольга Борисовна, доктор филологических наук

Хузеева Гузелия Рифкатовна, кандидат психологических наук

Чекалов Кирилл Александрович, доктор филологических наук

Черкашина Маргарита Вадимовна, кандидат филологических наук

Чукина Ольга Вячеславовна, кандидат медицинских наук

Шабанов Андрей Евгеньевич, доцент, ФИИ ЕУСПб

Шабанов Арсений Игоревич, м.н.с. ИЯИ РАН, преподаватель МФТИ

Шайтанов Игорь Олегович, доктор филологических наук

Шаланкина Ольга Валентиновна, ведущий специалист кафедры акмеологии и психологии

Шамсутдинов Ярослав Валерьевич, кандидат медицинских наук

Шапиро Борис Юрьевич, кандидат психологических наук

Шаповал Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук

Шаталова Наталья Александровна, кандидат филологических наук

Шебалдина Галина Викторовна, кандидат исторических наук

Шелест Валерия Игоревна, кандидат психологических наук

Шокарев Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук

Штейнберг Илья Ефимович, кандидат филологических наук, доцент

Шульман Екатерина Михайловна, кандидат политических наук, доцент МВШСЭН

Шумилин Михаил Владимирович, кандидат филологических наук

Эдельштейн Михаил Юрьевич, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова

Юдин Григорий Борисович, кандидат философских наук, профессор МВШСЭН

Языкова Ирина, кандидат культурологии

Янковская Галина Александровна, доктор исторических наук

Ясавеев Искэндэр Габдрахманович, доктор социологических наук, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Ячменёва Надежда Павловна, аспирант, старший преподаватель

