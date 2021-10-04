Электронные москвичи и иноагенты

Уважаемая редакция!

Я чрезвычайно рад, что мои предсказания сбылись: на прошедших выборах политическая партия «Единая Россия» вновь получила конституционное большинство в Государственной Думе. Конечно, я радуюсь не своей прозорливости — исход выборов был заранее ясен любому здравомыслящему человеку, — а тому, что вновь вся полнота власти окажется у партии, которая продолжит выводить нашу страну на лидирующие позиции в мире в области здоровья и благосостояния граждан, образования и науки, экономического и цифрового развития. Да, конечно, успехи не приходят мгновенно, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Главное, что мы идем в правильном направлении.

Свидетельствуют об этом и состоявшиеся выборы, где во всю силу проявила себя заданная руководством страны тенденция к цифровизации. В отличие от большинства как бы развитых стран мира, Россия активно развивает такое направление, как электронное голосование — анонимное и безопасное, позволяющее быстро подсчитывать поданные голоса избирателей.

Но, как водится, в отношении электронного голосования значительная часть нашего народа проявила косность и недоверие. Причем не только самые необразованные слои населения — это бы не особенно удивляло, поскольку ровно так же эти слои реагируют на кампанию по вакцинации населения, — но и некоторые наши коллеги из научной среды. Начались разговоры, что электронное голосование было организовано только для того, чтобы создать дополнительный канал для вброса голосов за партию власти и провластных кандидатов. Без шума и пыли, так сказать.

С другой стороны, стоит ли удивляться такой смычке невежественных людей и представителей интеллигенции? Среди нас, работников сферы науки и образования, немало таких, которые еще с 1990-х годов привыкли подкармливаться на Западе: ездить туда на отхожий промысел, получать разные гранты и грантики. Понятно, что подобные субъекты легко склонны поддаваться тлетворному влиянию и несут в себе заметный заряд нигилизма и цинизма, пренебрежения интересами России и традиционными ценностями. Причем даже и не скажешь, что их родина там, где сытно кормят, — и в России многие из них вполне устроены, получают хорошие деньги. Но подхваченная на Западе идеологическая зараза всё равно дает о себе знать.

Недавно вот заходил ко мне один такой, брызгал слюной, кричал, что электронное голосование в Москве опрокинуло истинное народное голосование. Вопрошал меня, нравится ли мне, что в числе прочих прокатили и нашего коллегу из МГУ Михаила Лобанова. Что я тут могу сказать? Михаил Лобанов — человек молодой и отнюдь не степенный: занимается бузотерством, активизмом. Вместо того чтобы молчать и слушать старших, постигать премудрости науки и жизни. А ведь в родном университете столько людей, каждое слово которых стоило бы ловить и мотать на ус, начиная с нашего великого ректора. Нечего, я считаю, таким незрелым людям делать в руководящих органах страны, правы были те жители нашего города, которые его провалили. В том числе и те самые, которых мой коллега из демшизы обозвал «электронными москвичами».

Тут я хочу твердо и четко сказать: ларчик открывается просто! Так называемые электронные москвичи — лучшие и наиболее прогрессивные граждане нашего города. Люди, находящиеся в тренде, овладевающие самыми современными технологиями, передовые, как раньше говорили. И именно в силу этого они лучше других видят, что развитие и процветание нашей страны неразрывно связаны с «Единой Россией», в том числе с ее кандидатами в одномандатных округах. Это ровно такие же люди, как я, зарегистрировавшиеся для электронного голосования и отдавшие свой голос за стабильность и развитие. Вот единственная причина, по которой в электронном голосовании данная партия и ее кандидаты одержали верх над всеми соперниками.

А противостоят электронным москвичам иностранные агенты — те самые люди, которые вольно или невольно работают на наших врагов, на вашингтонский обком. Далеко не все из них прямо состоят на содержании зарубежных спецслужб, часто всё не так очевидно. Но от этого они не становятся менее опасными. И очень хорошо, что ФСБ видит это и развивает нормативную базу, позволяющую их выявить. Очень своевременный приказ про перечень сведений, которые могут быть использованы против безопасности нашей страны, издала данная служба. А честным гражданам, в том числе ученым, нечего бояться. Сомневаешься, чувствуешь, что в рамках профессиональной деятельности можешь собрать что-то не то, — проконсультируйся в первом отделе, обратись к начальству, получи заключения экспертов, не якшайся с иностранцами. Всё будет в порядке, если ты работаешь на благо Родины, на тот курс, за который проголосовали обычные и электронные москвичи!

Ваш Иван Экономов

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