В Троицке прошла V Школа для учителей физики и астрономии

С 11 по 15 октября 2021 года в Троицке (г. Москва) состоялась ставшая уже традиционной Школа повышения квалификации для учителей физики и астрономии базовых школ РАН. В этом году она проходит уже в пятый раз и вызывает большой интерес у образовательного сообщества. Под наукоградом в оздоровительном комплексе «Десна» собрались 45 преподавателей школ из Балашихи, Белгорода, Братска, Воронежа, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Междуреченска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Самары, Саранска, Саратова, Сергиева Посада, Ставрополя, Старого Оскола, Стерлитамака, Таганрога, Ульяновска, Челябинска, Ярославля, учебных заведений Троицка и Москвы.

В рамках школы были проведены 25 научно-популярных лекций, 18 экскурсий и 3 мастер-класса, организовано знакомство с нанотехнологическим центром «Техноспарк» и Троицким инновационным кластером. Серия обзорных научно-популярных лекций ведущих ученых России по актуальным вопросам современного естествознания сменялась экскурсиями в ведущие научные организации наукограда Троицк с посещением научных установок и лабораторий.

В своем обращении к участникам Троицкой школы академик-секретарь Отделения физических наук РАН академик РАН Иван Щербаков выразил надежду, что новые открытия, о которых можно будет услышать во время встреч с учеными, и уникальные научные установки подарят чувство гордости за ученых-физиков, увлеченность научным поиском и вкус командой работы. Иван Александрович подчеркнул, что Троицкая школа проводится в интересах базовых школ РАН, на которые академия возлагает большие надежды в деле воспитания нового поколения научно-образовательных кадров высшей квалификации.

Начальник управления научно-информационной деятельности РАН и взаимодействия с научно-образовательным сообществом Станислав Давыденко, выступая на открытии школы, заметил, что «…Троицкая школа на высоком уровне реализует замечательную идею объединения науки и образования. И важным итогом школы будет не только повышение квалификации и научного кругозора учителей, но и искра интереса к науке, которую вы, учителя, после общения с настоящими учеными сможете передать своим ученикам».

Председатель оргкомитета школы профессор РАН Андрей Наумов рассказал, что второй год школа проводится для учителей базовых школ РАН при поддержке Президиума РАН, а методическое сопровождение и лицензирование образовательной программы было реализовано Московским педагогическим государственным университетом. Он подчеркнул, что в данном проекте удается работать не только на интересы Троицка и Москвы, но и регионов. «В Москве учителя имеют много возможностей посетить ведущие лаборатории институтов и университетов, а преподаватели из регионов могут познакомиться с современным научным оборудованием и лабораториями часто только через Интернет». Поскольку количество мест для слушателей было ограничено, возник даже своего рода конкурс — более трех человек на место. Это подчеркивает необходимость включения фундаментальных научных дисциплин в программы и основного, и дополнительного образования педагогов. Так, например, в последнее время активно обсуждается вопрос, нужна ли фундаментальная физика в образовательных программах педагогических вузов. После мероприятий, подобных ТШПФ, ответ становится очевиден: педагог должен быть приближен к современной науке.

Как отмечают организаторы, основное конкурентное преимущество состоявшихся мероприятий — беспрецедентная концентрация в наукограде ведущих научных институтов. Кроме того, тематика их исследований и уникальная экспериментальная база связаны не только с курсом физики, но и со всеми другими естественнонаучными предметами, изучаемыми в современной школе. Участники школы заметили, что предложенные им лекции и экскурсии, по сути, перекрывают всю школьную программу, позволяя существенно расширить базовые знания о природе, донести до учеников новые открытия и изобретения. Открытость ученых для вопросов учителей, состоявшиеся дискуссии, преемственность средней и высшей школы делают это мероприятие по-настоящему важным и интересным.

«Очень жаль, что школьная программа так далека от академических проблем, но хотя бы на уровне проектов и научных работ, которые пишут дети в нашем лицее, к этому можно стремиться», — сказала Марина Беспалова, учитель физики и астрономии лицея гуманитарных наук Саратова в интервью телеканалу «Тротек». 15 октября на торжественной церемонии закрытия Школы все ее участники получили удостоверения о повышении квалификации.

Фото из «Фейсбука» Андрея Наумова

Видеорепортажи ТВ «Тротек» о V Школе в Троицке см.

youtu.be/8eVfhfMVpx0?t=47 (рассказ о событиях 11 октября),

youtu.be/_Jx0mUzDAsE?t=61 (рассказ о 12 октября),

youtu.be/Nf-R5aJmlPg?t=590 (рассказ о 15 октября, в т. ч. про экскурсию в ФИАН)