Время выбора

Уважаемая редакция!

В дни, когда я пишу это свое письмо в редакцию, происходит одно из важнейших событий последних лет — выборы в Государственную Думу, в наш, так сказать, парламент. В выборах участвует много партий и отдельных кандидатов, но у любого здравомыслящего патриота при всем богатстве выбора нет иной альтернативы — мы голосуем за «Единую Россию», партию, которая не словами, а делом доказывает нам свою созидательную силу в последние десятилетия.

В вашингтонском обкоме уже много лет кусают локти, стараются понять, как сломить монополию этой великой партии, пытаются внедрить своих агентов влияния в выборный процесс, выдумывают разные хитроумные штуки, но я знаю и твердо верю, что наша власть, наш народ не допустят в российский законодательный орган кандидатов нетрадиционной политической ориентации, проталкиваемых Западом. Один мой знакомый острил недавно, что раз «умное голосование» признали экстремистским проектом, то теперь единственный оставшийся у нас вариант — голосование глупое.

Но меня такими тупыми шутками не проймешь: если голосование сердцем, горячо любящим Родину, если голосование умом, судящим партии по плодам их деятельности, — это глупое голосование, то я готов голосовать «глупо». Собственно, и проголосовал уже так, как мне велит долг. И, заметьте, коллеги, за участие в онлайн-голосовании я выиграл 10 тысяч баллов, которые смогу теперь потратить. Да, конечно, я бы предпочел выиграть квартиру, но где, в какой еще стране мира просто за участие в голосовании ты можешь получить 10 тысяч рублей? У нас, в России, голосовать на выборах — не только твое право, но и выгодное дело!

Говорят о каких-то принуждениях, подтасовках и т. д., что в Мос­кве в бюджетных организациях силком загоняли на онлайн-голосование, в том числе и в вузах. Мол, онлайн-голосование позволяет нарисовать любой результат, да и голосовать можно заставить хоть с компьютера в кабинете начальника, чтобы галочку в правильный квадратик все ставили. Я, коллеги, не знаю, может, кое-где такое и случается. Все-таки Россия — страна большая, дураки, которые проявляют усердие не уму, у нас встречаются. Но, в общем, и осуждать их за это сложно: стараются ведь они из благих побуждений и ради светлой цели. Если же говорить про свой опыт, я такого не видел и меня никто угрозами не заставлял регистрироваться на онлайн-голосование, никто в кабинет начальника не волок голосовать. Я сам выбрал этот способ — и не пожалел, как ясно из сказанного выше!

Когда эти мои строки увидят свет, результаты выборов уже будут известны, так что я никого не смогу сагитировать проголосовать как истинного патриота. Но я все-таки хочу напомнить вам, коллеги, что партия «Единая Россия» и ее подлинный лидер, Владимир Владимирович Путин, сделали для образования и науки больше, чем кто-либо еще. Сколько программ поддержки университетов было принято? Сколько научных программ было запущено? По чьей инициативе разработан национальный проект по науке, в рамках которого создаются центры мирового уровня, строятся синхротроны и корабли? Кто создал и поддерживает развитие прорывной национальной лаборатории на базе Курчатовского института во главе с меняющим научную парадигму русским Леонардо — Михаилом Валентиновичем Ковальчуком?

Инициировали это всё вовсе не Зюганов с коммунистами, не Жириновский с либерал-демократами и уж тем более не Навальный со своими подельниками. Все это воплощается в жизнь только благодаря Владимиру Владимировичу Путину и партии «Единая Россия». Только благодаря им мы, преподаватели и научные сотрудники, получаем теперь в среднем в два раза больше, чем получает среднестатистический житель нашего региона.

А что могут противопоставить этому оппоненты правящей партии? Ничего, кроме пустых слов и обещаний. Мы, мол, в несколько увеличим расходы на науку, образование, здравоохранение, мы все улучшим. Ага, знаем мы таких обещателей, которые Луну с неба готовы посулить, а делать ничего не умеют. Кто из них сможет взять на себя ответственность за страну — бессменный лидер КПРФ, наш Кант из деревни Мымрино, Геннадий Андреевич Зюганов? В свои 77 лет? Или, может быть, сын юриста, бессменный лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, главный наш паяц? В свои 75 лет? Нет, нет и нет, эти деятели только и способны, что просиживать штаны на заседаниях, получая более чем неплохую зарплату вдобавок к своим пенсиям. Нашему народу давно пора засунуть этих пронафталиненных персонажей в пыльную политическую кладовку.

Время выборов — это время правильного выбора, и не сомневаюсь, что мы, россияне, в очередной раз его сделали!

Ваш Иван Экономов

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