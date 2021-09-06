Уроки истории

Уважаемая редакция!

В свое время Владимир Ильич Ленин сказал Луначарскому, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. А теперь, сто лет спустя, какая из наук является важнейшей для России? Нам, ученым, очень нелегко будет прий­ти к согласию. Физики, например, в нашем университете издавна поют: «Только в физике соль, остальное всё — ноль, а филолог и химик — дубины». Каждый кулик, в общем, свое болото хвалит.

Но есть нечто, что позволяет выделить реально важнейшую в данных конкретно-исторических условиях научную дисциплину. Это внимание руководства страны к той или иной отрасли знания. И если мы посмотрим на дело с этой точки зрения, то ответ очевиден: история. В Конституции России теперь записано, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Ничего подобного про физические, математические или биологические знания там не сказано. И это не удивительно! Ведь мощные духовные скрепы нации невозможно выковать в условиях, когда враги и пятая колонна искажают нашу историю, стремятся стереть историческую память. Недаром Оруэлл писал, что тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Поэтому необходимо всеми силами противостоять усилиям врагов и их подголосков.

Наш великий президент тоже уделяет большое внимание вопросам истории, и не только постоянно говорит об этом, но и пишет установочные статьи, в которых излагается историческая правда. А совсем недавно, в День знаний, он провел своего рода урок истории для талантливых детей.

И, как обычно, хихикающие и злобствующие либералы, привыкшие держать фигу в кармане, не смогли сдержаться. СМИ много писали про школьника из Воркуты, поправившего Владимира Владимировича, который назвал Северную войну Семилетней. Но один мой коллега оказался даже более сведущим в истории России, чем школьник Никанор Толстых, и в разговоре со мной начал ехидствовать, интересуюсь, привлекут ли президента к ответственности за искажение исторических фактов о защитниках Отечества. Мол, президент наш не только войны перепутал, но и исказил факты из биографии великого государственного деятеля, военачальника и святого Александра Невского. Именно, Путин сказал, что Александр Невский в 19 лет разгромил псов-рыцарей, тогда как на самом деле в 19 лет он разбил шведов на Неве, что и позволило впоследствии прозвать его Невским.

Коллега спрашивал, не переименуют ли теперь Александра Невского в Александра Чудского, а может, начнут в учебниках писать, что в 1240 году Александр Ярославич разгромил войско Ливонского ордена на Неве и потом гнал немцев семь верст по льду Финского залива? Я, конечно, отверг эти гнусные инсинуации, а коллега сказал, что вот уже и представители Русской православной церкви высказали готовность при необходимости внести поправки в житие митрополита Филиппа после того, как Владимир Владимирович указал, что есть версия, что Малюта Скуратов митрополита не убивал, а просто мимо проезжал. А может, и не проезжал даже.

Я не стал спорить: с либералами спорить — это бессмысленная трата времени. Для меня ясно, что наш президент ведет себя, как обычно, очень продуманно, отдавая себе отчет в каждом шаге, каждом слове. Очевидно, что допущенные «ошибки» — не более чем педагогический прием, призванный, так сказать, прощупать аудиторию, проверить, насколько хорошо она усвоила исторический материал. Не сомневаюсь, что по итогам встречи со школьниками будет выпущено поручение по улучшению изучения в школах военной и государственной деятельности Александра Невского — президент лично убедился, что тут не всё обстоит гладко.

Точно так же и слова про Малюту Скуратова сказаны неспроста. На Западе сейчас принято представлять Ивана Грозного кровавым тираном. С очевидным актуальным антироссийским политическим подтекстом. И эпизод с убийством Малютой Скуратовым как бы по указанию Ивана Грозного митрополита Филиппа, возвысившего голос против беззаконий и опричного террора, — один из элементов образа царя-тирана. На деле же Иван Васильевич и не выделялся особой жестокостью на фоне других европейских монархов того времени. Неужели испанский король Филипп II, заливший кровью Нидерланды, чем-то милосерднее Ивана Грозного, разгромившего Новгород? Или английский король Генрих VIII, казнивший, в отличие от Ивана, своих жен, разрушавший церкви и вешавший тысячи бродяг, более гуманен? Он же казнил гуманиста Томаса Мора даже не за обличение беззаконий, а всего лишь за отказ признать короля главной церкви!

Не хихикать, в общем, нужно, господа хорошие, а голову включать, думать. Уроки истории нужно осмысливать в правильном ключе, особенно когда нас к тому подталкивают великие государственные деятели!

Ваш Иван Экономов

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