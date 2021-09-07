Проблема «неграждан»: «слепая» Фемида и «неправильные» чиновники

В ТрВ-Наука № 335 от 10 августа 2021 года мы опубликовали рассказ известного социолога, профессора, докт. соц. наук, научного помощника Теодора Шанина, проф. РУДН, вед. науч. сотр. РАНХиГС и ВШЭ Ирины Троцук о том, как в 2020 году она, гражданка России с 1994 года, получила «письмо счастья» от МВД. В письме ее уведомляли в том, что она больше не гражданка РФ [1]. Ирина решила бороться не только за свои права, но и за всех «неграждан», попавших в такую же ситуацию, и обратилась в суд. О его итогах она написала послесловие к своей статье.

Тем временем коллеги И. Троцук опубликовали на сайте Change.org петицию в ее поддержку, которая уже набрала более 900 подписей. Обращение «Прекратите бюрократический произвол в отношении социолога Ирины Троцук» открыто для подписания [2].

16 августа 2021 года судья Тверского районного суда Т. А. Молитвина отказала в удовлетворении моего иска, т. е. считает правильным (законным) заключение московского ГУ МВД России о признании меня «неприобретшей российское гражданство в законном порядке». Текст мотивированного решения вывешен на портале судов общей юрисдикции Москвы, и его единственные отличия от выданной мне в суде копии — анонимизация других участников процесса (представителя МВД К. В. Голушкова и представителя МИД А. А. Грекалова) и фамилии моих родителей.

Фактически «решение» судьи — это краткое изложение заключения ГУ МВД вместе с содержащимися в нем ошибками. С марта 2021 года судья приобщила к материалам дела десятки копий моих документов с правильными сведениями, но в итоге не приняла их во внимание. «Мотивированное решение» суда отражает полное согласие с ГУ МВД, подтверждая, что до 2001 года я жила в Москве по паспорту гражданина СССР; в 1997 году я выехала в Баку, чтобы получить российское гражданство (хотя я не выезжала из Москвы); что я зарегистрирована в Москве с 23 августа 1994 года (на самом деле с 28 января 1994 года); что в базах ГУ МВД нет ни меня, ни моих родителей (тогда каким образом мы получили полтора десятка внутренних и заграничных паспортов — загадка). И, кроме того, если в Архиве внешней политики МИД нет некоей служебной документации, то я не являюсь гражданкой России, несмотря на представленные в суд копии документов, подтверждающих факт законного получения гражданства РФ.

Если перевести судебное решение и позицию МВД и МИД на «человеческий» язык, то ситуация такова: есть две стороны — сотрудники МИД и моя семья. Согласно закону от 28 ноября 1991 года № 1948–1 «О гражданстве РФ», моя сторона должна была выполнить три условия: (а) проживать на территории государства, входившего в состав бывшего СССР (Азербайджан), (б) прибыть для проживания на территорию России после 6 февраля 1992 года (прибыли в 1993 году) и (в) до 31 декабря 2000 года заявить о своем желании приобрести гражданство России (заявили). Вторая сторона — сотрудники МИД (консульского отдела посольства РФ в Азербайджанской Республике) должны были документально зарегистрировать наше желание, а затем обеспечить передачу служебной документации, подтверждающей получение нами в заявительном порядке российского гражданства, в Архив внешней политики МИД (кто должен быть внести информацию в базы данных, я не знаю, но точно не я).

Наша семья все условия выполнила, чему получила документальное подтверждение — вкладыши о принадлежности к гражданству РФ (согласно Постановлению Правительства РФ от 9 декабря 1992 года № 950 «О временных документах, удостоверяющих гражданство РФ»). Я обменяла этот вкладыш на российский паспорт (в 1994 году он представлял собой бланк советского паспорта с вкладышем МВД [3]).

Однако судья Т. А. Молитвина так не считает: она полагает, что нет «доказательств того, что Троцук И. В. обращалась с соответствующим заявлением [не я, а мои родители за меня несовершеннолетнюю] и приобрела гражданство РФ», потому что «в архивах МИД отсутствуют сведения о соблюдении Троцук И. В. процедуры приобретения гражданства…, отсутствует факт регистрации подачи заявления о принятии в гражданство России, в журнале регистрации российского гражданства за 1994 год напротив фамилии семьи Троцук И. В. проставлены отметки „-“ [наши номера в этом списке соответствуют номерам выданных нам вкладышей, отметки внесены не при нас, а позже]».

Почему-то у судьи не возник вопрос к представителю МИД А. А. Грекалову, на каком тогда основании записи о всех членах моей семьи были внесены в этот журнал — ведь он регистрирует факт получения российского гражданства. А раз вопроса не возникло, значит и «доводы о получении паспорта гражданина РФ, подтверждающего, по мнению истца, приобретение им гражданства РФ, не могут быть признаны обоснованными, поскольку не опровергают отсутствие самого факта приобретения гражданства РФ в установленном законом порядке». И финальный вывод «при указанных обстоятельствах бесспорно полагать о приобретении Троцук И. В. гражданства РФ оснований не имеется».

Иными словами, никакие официальные документы, выданные в официальных ведомствах на официальных бланках с официальными печатями, документами в суде не считаются. Если в архивах и базах МИД чего-то нет (их кто-то формирует и ведет, т. е. человеческий фактор здесь неустраним), значит, невзирая на все твои «бумажки», ты не гражданин России, даже если, согласно этим «бумажкам», выполнил все свои обязанности по процедуре получения гражданства и позже еще раз документально подтвердил факт ее прохождения.

Повлияла ли публикация в «Троицком варианте» на позицию МВД и МИД? И да, и нет. Я направила статью в оба ведомства и получила ответы. Начальник ГУВМ МВД России по г. Москве В. Л. Казакова подтвердила, что ГУ МВД готово признать меня «гражданином РФ со дня первичного получения пас­порта гражданина РФ, т. е. с 3 ноября 2001 года» (значит, до этого момента я жила в России как гражданка СССР). Казалось бы, надо начать процедуру признания себя гражданином РФ и «потерять» лишь семь лет своего гражданского «стажа».

Но в тот же день, 31 августа 2021 года, заместитель начальника отдела рассмотрения вопросов гражданства УВМ ГУ МВД России по г. Москве А. В. Ванькин вновь сообщил мне, что я могу обжаловать заключение ГУ МВД о признании меня негражданкой «в суде в порядке, предусмотренном законодательством РФ». Получается, что единственное, в чем согласны сотрудники ГУ МВД — никаких ошибок они не совершали, а насчет того, что мне следует делать дальше, их мнения расходятся.

Почему в названии заметки указаны «неправильные» чиновники. В конце мая 1994 года, в 16 лет, я обратилась в 38 отделение милиции г. Москвы, чтобы получить паспорт. На руках у меня было свидетельство о рождении и вкладыш о принадлежности к гражданству РФ, выданный в консульском отделе Посольства РФ в Баку. Паспорт я получила только через три месяца — почему его не выдавали так долго? Потому что документы, подтверждающие приобретение мной российского гражданства, согласно регламенту МИД, как сообщили мне сотрудники посольства в Баку, были переданы (а в моем случае не переданы) в Архив внешней политики в 1995 году (и тогда факт утери документов моей семьи был зафиксирован в журнале регистрации российского гражданства за 1994 год).

Летом 1994 года в архиве МИД не было и не могло быть документального подтверждения приобретения мной российского гражданства в марте того же года. Поэтому МИД направил запрос МВД в отношении меня в Посольство РФ в Баку, получил подтверждение факта приобретения мной российского гражданства и перенаправил его в МВД.

В 1994 году в МИД и МВД работали компетентные люди, действовавшие в соответствии с законодательством РФ. МИД факт получения мной российского гражданства подтвердил — иначе бы паспорт гражданина России МВД мне не выдал (в 1994 году МВД также выдал внутренний паспорт моей матери и заграничный паспорт моему отцу). Если бы в моем паспорте 1994 года не было вкладыша, подтверждающего российское гражданство, я бы не смогла поступить на бюджетное отделение университета (в 1996 году) и зарегистрировать брак (в 2001) как российская гражданка (имеются архивные справки с указанием моего российского гражданства). А этот вкладыш МВД без подтверждения МИД не выдало бы. Но сегодня ГУ МВД открещивается от своих сотрудников, утверждая, что они не имели права выдавать мне в 1994 году паспорт гражданина России.

Что касается МИД, то, кому бы вы ни писали обращения по вопросам гражданства, вам неизменно отвечает начальник отдела Консульского департамента А. Уланов. Ранее он сообщал мне, что те сотрудники МИД, кто выдал мне заграничные паспорта в 2002 и 2007 году и оформил документы моих родителей для выезда в заграничную командировку в 1996 и 1997 году, совершили преступление согласно ст. 292.1 УК РФ («незаконная выдача паспорта гражданина РФ лицу без гражданства»). 31 августа 2021 года (МВД и МИД дали ответы на мои обращения в один день) А. Уланов сообщил, что «сведения о приобретении мной российского гражданства в электронную базу данных по гражданству МИД не вносились и, соответственно, не удалялись», а справка, выданная моей семье в 2007 году в подтверждение факта приобретения нами российского гражданства, «противоречит пункту 45 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ».

Оставим за скобками то, что этот пункт содержит «исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие российского гражданства (паспорт и т. д.)», а справка подтверждает факты его приобретения в установленном законом порядке и наличия записей об этом в базе данных посольства. Дело в том, что справку выдал конкретный человек — Евгений Николаевич Казьмин. Согласно «Википедии» (где размещена статья о его отце), это «советский и российский дипломат», «с 1970-х годов работавший в центральном аппарате МИД», с «2004 года — консул РФ в Баку». В Интернете до сих пор размещена информация от 21 декабря 2007 года о том, что Е. Казьмин, заведующий консульским отделом посольства РФ в Азербайджане, на рабочем заседании круглого стола на тему «Реализация правительственной программы России по поддержке соотечественников за рубежом» рассказал о результатах этой программы в Азербайджане.

К сожалению, в 2017 году Е. Казьмин умер и не может ответить А. Уланову, который фактически обвиняет его в подлоге. Я считаю иначе: в 2007 году Е. Казьмин выполнил свою служебную обязанность — в ответ на запрос моей семьи обратился к базе данных, нашел там сведения о получении нами российского гражданства в 1994 году и внес их в выданную нам справку. Более того, в 2007 году и сотрудники МВД сочли этот документ достаточным подтверждением факта получения российского гражданства — когда обнаружилось отсутствие в архивах МИД служебной документации. Не знаю, остались ли у Е. Н. Казьмина родственники и друзья-сослуживцы, для кого важна его репутация, но я бы на их месте молчать не стала.

Получается, что я борюсь не только за свои гражданские права, но и за честное имя тех государственных чиновников, кого сегодня МИД и МВД объявили «неправильными». А раз «пчелы неправильные», то и «мед у них неправильный» (мои документы о гражданстве). Странно и неожиданно оказаться в статусе защитника тех, кто работал в МВД и МИД в 1994 и 2007 годах, но раз их ведомства от них открестились и обвиняют в должностных преступлениях, придется, видимо, мне отстаивать их честное имя.

1. Троцук И. (Не)нужные (не)граждане, или Борьба с ветряными мельницами. ТрВ-Наука, 10.08.2021.



2. change.org/p/главное-управление-по-вопросам-миграции-мвд-россии-прекратите-бюрократический-произвол-в-отношении-социолога-ирины-троцук

3. Вкладыш выдавался согласно приказу МВД РФ от 5 мая 1993 года № 210 «О мерах по реализации Постановления Правительства РФ от 9 декабря 1992 года № 950». Вторая сторона — МИД — свои обязательства по передаче служебной документации не выполнила (согласно пунктам 3, 25–27, 48 Положения о МИД России, утвержденного Указом Президента РФ от 11 июля 2004 года № 865, на 1994 год — пункту 4 Постановления Совмина РСФСР от 21 ноября 1990 года № 534).

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