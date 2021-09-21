Коротко о ревакцинации: ответы на ваши вопросы

— Падает ли эффективность вакцин со временем?

— Да, падает, но примерно на полгода защиты, судя по всему, рассчитывать можно. Компания Moderna проанализировала снижение эффективности своей вакцины [1]. Участвовали десятки тысяч людей, сравнивалась заболеваемость среди вакцинированных с июля по октябрь 2020 года и с декаб­ря 2020 года по март 2021 года. В недавно вакцинированной группе отмечено 88 случаев заражения COVID-19, или 49,0 случая на 1000 человеко-лет (тут важен пересчет на время, потому что давно вакцинированных наблюдали дольше), среди вакцинированных в прошлом году –162 случая, или 77,1 случая на 1000 человеко-лет. Достоверных данных о повышении частоты тяжелых случаев в этом исследовании нет.

Аналогичные результаты получены в Израиле: по результатам исследования более миллиона человек защитная эффективность вакцины от COVID-19 в июне и июле снижалась пропорционально времени после вакцинации [2]. У людей, вакцинированных в январе, риск заболеть оказался в 2,26 раза выше, чем у вакцинированных в апреле. Даже с учетом того, что первыми вакцинировались пожилые люди, тенденция неблагоприятная. В августе Израиль отметил существенный рост не только заболеваемости, но и смертности, и уже в конце июля было принято решение о ревакцинации старших групп населения. Сейчас массовую ревакцинацию, уже не только пожилых, начинают и другие страны. С более подробными данными по вопросу можно ознакомиться на портале PCR.news [3].

— Но работают ли вакцины вообще? Может, волна пришла туда, где раньше ее не было, и начали болеть якобы защищенные?

— Да, вакцины работают. Взглянем в очередной раз на распространение штамма «дельта» в России и Израиле. Первые случаи регистрации этого штамма в обеих странах ­произошли почти одновременно — в апреле 2021 года. В России подъем начался в мае (вакцинирован на тот момент был едва ли каждый десятый), страшный пик случился в июне. В Израиле ничего подобного не происходило до августа — грубо говоря, рост начинается с момента, когда наиболее «старым» прививкам пошел восьмой месяц. Нам надо учиться на опыте стран — пионеров вакцинации, естественно, не забывая о том, что вакцины в разных странах разные.

— А ревакцинация снова увеличивает защиту?

— Да. Израиль первым начал ревакцинацию, и, судя по всему, там удалось сбить пик, вниз пошли и ежедневная заболеваемость, и смертность от COVID-19. Та же компания Moderna только что опубликовала предварительные результаты исследования эффективности третьей дозы [4]. Пока это результаты для небольшой группы — всего 80 человек, и нет статистики по заболеваемости, а есть данные о титрах нейтрализующих антител как против уханьского штамма, так и против новых вариантов, включая «дельту». Эти титры после ревакцинации выросли, и можно сделать вывод, что иммунная система «помнит» коронавирус, даже когда антител становится мало. Побочные эффекты оказались не более страшными, чем после первых двух доз. Интересно, что вакцины, модернизированные против «южноафриканского» штамма, по-видимому, ненамного превосходят «старую» версию.

— Нужно ли следить за уровнем антител?

— Какой титр антител надо иметь, чтобы не заболеть, — так вопрос лучше не ставить. Тем более напомним еще раз: коммерческие тесты определяют не нейтрализующие антитела, а связывающие, то есть антитела, которые взаимодействуют с белком вируса (и при этом не обязательно мешают ему проникать в клетки). В целом можно сказать, что более высокие титры антител коррелируют с более низкой заболеваемостью, а отсутствие обнаруживаемого титра указывает на ослабление защиты. Но коррелят защиты от инфекции SARS-CoV-2 или заболевания COVID-19 (то есть уровень антител, гарантированно предотвращающий инфекцию или заболевание) пока не установлен. В РФ скоро ожидаются результаты исследования энтузиастов из группы чатов V1V2 в Telegram, посвященного этому вопросу [5]. Однако многие специалисты считают, что вообще не нужно увлекаться слежением за своими титрами антител. Вероятность — это всего лишь вероятность, а не гарантия. Точно не будет ошибкой вакцинироваться раз в полгода, пока пандемия не закончилась.

На вопросы ответила Елена Клещенко

1. investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-highlights-new-clinical-data-its-covid-19-vaccine

2. www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.29.21261317v1

3. pcr.news/novosti/dannye-po-dinamike-zashchitnoy-effektivnosti-vaktsin-opublikovali-izrailskie-i-britanskie-uchenye

4. www.nature.com/articles/s41591-021-01527-y

5. pcr.news/korotko/narodnoe-issledovanie-otsenit-zashchitnuyu-effektivnost-antitel-protiv-linii-delta

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