Премия для ученых-соотечественников присуждена филологу Марку Липовецкому и биохимику Вадиму Гладышеву

Премия имени Георгия Гамова (George Gamow® Award), учрежденная Российско-Aмериканской ассоциацией ученых RASA, в 2021 году присуждена Марку Липовецкому (Колумбийский Университет) — за оригинальные исследования современной русской литературы, в частности постмодернизма, в широком культурном контексте, и биохимику Вадиму Гладышеву (Гарвардский Университет) – за исследования селенобелков и молекулярных механизмов старения, а также за вклад в развитие международного научного сотрудничества. Премия присуждается ежегодно членам русскоязычной научной диаспоры за выдающийся вклад в мировую науку и названа именем Георгия Гамова – великого физика и популяризатора науки, работавшего в СССР и США.

Вадим Гладышев – профессор медицины в Гарвардском университете (Бостон), член Национальной академии наук США. В 2017 году он стал победителем конкурса грантов Правительства РФ («мегагрант»), на средства которого он создал в своей альма-матер – МГУ им. М.В. Ломоносова – лабораторию системной биологии старения (в рамках Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозёрского).

Марк Липовецкий – профессор славянских языков в Колумбийском университете (Нью-Йорк), выпускник Уральского государственного университета, литературовед и литературный критик.

«Стремление к знаниям, открытие неизведанного — это, пожалуй, универсальные ценности, они не знают границ, и Гамов — один из лучших примеров этих устремлений и несения знаний в массы», — сказал Вадим Гладышев.

«В личности и истории Георгия Гамова меня всегда поражало сочетание его острого научного интеллекта, нацеленного на радикальные открытия, с самым широким популяризаторством. Мне кажется, эта формула подходит ко многим российским ученым, заново начинавшим свою карьеру в Штатах. Мне она чрезвычайно близка, и ее обе стороны представляются мне в равной мере важными. То же самое, наверное, можно сказать и про научный и преподавательский опыт – его российская и американские составляющие не отменяют другу друга, хотя и не всегда согласуются, образуя сложную композицию, одновременно уникальную и типичную. Премия Гамова как бы закрепляет важность и небессмысленность этого нашего общего опыта – общего и с Георгием Антоновичем тоже, – и оказаться в кругу лауреатов премии его имени, конечно же, огромная честь для меня», — сказал Марк Липовецкий.

«Для меня большая честь получить премию имени Георгия Гамова. Я сам был в комитете по присуждению премии несколько лет назад и в предыдущие годы ее получили много достойных ученых. Мне, конечно, очень приятно оказаться в этой компании. RASA сейчас объединяет российскую научную диаспору, которая велика как никогда. Мы думаем по-русски и неравнодушны к развитию российской науки», — подытожил Гладышев.

Премия была учреждена в 2015 году Ассоциацией RASA-America (Russian-American Science Association), которая объединяет русскоязычных ученых, работающих в США, в память о выдающемся русско-американскoм физике, профессоре Георгии Антоновиче Гамове, а также в целях поощрения членов русскоязычной научной диаспоры за выдающиеся достижения, признанные широким научным сообществом. Церемония вручения премии состоится в Санкт-Петербурге (штат Флорида) во время XII ежегодной конференции RASA, которая пройдет 20-21 ноября 2021 года и будет посвящена выдающему российскому ученому, лауреату Нобелевской премии по физиологии и медицине Илье Ильичу Мечникову.

Приглашенным докладчиком на ней выступит Дрю Вайссман, один из создателей технологии мРНК, которая легла в основу ковид-вакцин Pfizer/BioNtech и Moderna. Недавно Дрю Вайссман и его коллега Каталин Карико получили престижную премию Lifesciences Breakthrough Prize. Конференция будет проводиться в гибридном формате: в ней можно будет участвовать как онлайн, так и лично. Участие онлайн доступно для всех желающих, нужно лишь зарегистрироваться на портале конференции.

rasa-usa.org/news/2021-gamow-award/

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