Маленькие хитрости большого университета

Несмотря на свой особый статус, МГУ имени М. В. Ломоносова всё больше и больше сталкивается с недостатком денег. В текущем году почти на 500 млн руб. снизилось финансирование университета по главной статье — госзадания на высшее образование, т. е. на обучение студентов. Бюджетных мест становится меньше, да и желающих учиться по контракту тоже. Спрос на такие услуги также снижается вместе с остальной экономикой. При этом сопутствующие расходы вроде оплаты отопления только растут. Понятно, что естественное решение данной проблемы — сократить расходы на заработную плату. Собственно, всё это прямо указано в «Плане финансово-хозяйственной деятельности», размещенном на сайте университета. Относительно 2020-го в текущем году предусмотрено сокращение расходов на оплату труда персонала в МГУ на 1,2 млрд руб. (3%). Но сокращение не для всех. Оплата труда административного персонала выросла почти на 10%. Оплата труда профессорско-преподавательского состава осталась практически неизменной (рост менее 1%). А вот затраты на оплату труда педагогических работников (преподавателей, методистов и т. п.) сокращены почти вдвое. Заметно уменьшились и расходы на учебно-вспомогательный персонал. Так что здесь грядут значительные сокращения, а доцентам и профессорам придется работу преподавателей, методистов, инженеров и техников брать на себя. Технически это сокращение исполнить не очень сложно, поскольку уже много лет практически весь вспомогательный персонал работает по временным контрактам на 360 дней. Им просто не продлят контракт. Но кроме значительных неудобств для образовательного процесса сокращение этих должностей здорово ударит и по общему уровню университета. Не секрет, что чаще всего эти должности на кафедрах заполнялись талантливыми выпускниками или перспективными сотрудниками со стороны, в которых была заинтересованность. Со временем они становились преподавателями или научными сотрудниками. Теперь этого кадрового резерва не будет. К слову сказать, отдельным приказом ректора в МГУ до особого распоряжения запрещены внутренние кадровые перемещения на имеющиеся вакансии без согласования с ректоратом. Так что даже при наличии вакансии нельзя теперь просто на уровне факультета перевести специалиста с должности инженера на должность научного сотрудника, при всех его публикациях и званиях.

С профессорско-преподавательским составом так просто не получится. У них и контракты на несколько лет, да и резонанс можно ненужный получить. Понятно, что можно просто меньше платить. Сокращение доходов по сравнению с 2018–2019 годами уже все ощутили. Это было легко сделать, поскольку сами оклады в МГУ небольшие (у доцента, например, чуть более 30 тыс. руб. «чистыми»). Остальное — разного рода стимулирующие выплаты, которые полностью находятся в ведении администрации. Но тут дамокловым мечом висят «майские указы». Усредняя миллионные зарплаты ректората с рядовыми доцентами, по-настоящему изящно жонглировать цифрами не вполне получается даже у академика-математика. Так что проблема срочного сокращения количеств профессоров и доцентов стоит перед руководством МГУ весьма остро. Конечно, всегда есть «естественная убыль» профессорско-преподавательского состава, он в МГУ весьма возрастной. А тут еще и эпидемия COVID-19. За минувший год коронавирус и другие причины заметно проредили ряды профессорско-преподавательского состава. Официальной статистики потерь ППС за учебный год во время эпидемии в МГУ не опубликовано, но если просто посчитать некрологи по нескольким крупным факультетам и экстраполировать эти цифры, то суммарно речь может идти о десятках профессоров и доцентов, которые за минувший год отправились в иной мир. А на смену им никто не приходит.

За весь прошлый учебный год среди сотрудников МГУ не появилось ни одного нового профессора или доцента. Любой желающий может посмотреть списки вновь присвоенных званий на сайте ВАК и найти там сотрудников самых разных вузов, за исключением прославленного МГУ. Присвоение ученых званий в МГУ полностью заблокировано. Десятки досье претендентов на звание профессоров и доцентов пылятся в ректорате. Надо понимать, что в случае присвоения ученых званий роль ВАК почти формальна, поскольку за достоверность документов претендентов и их соответствие требованиям отвечает вуз и соответствующий ученый совет.

Формальные объяснения сводятся к тому, что остановка произошла из-за внедрения с 2020 года Федеральной информационной системы государственной научной аттестации (ФИС ГНА) — информационной системы обеспечения процессов государственной научной аттестации. Вот уже в течение полутора лет в МГУ так и не сумели решить вполне технический вопрос установки АРМ ФИС ГНА — проще говоря, покупки обычного персонального компьютера с пакетом специализированных, но вполне доступных коммерческих программ и ключом электронной подписи. По слухам, компьютер уже купили, а теперь собираются писать для него регламент использования. Собственно, вся эта задача для среднего IT-специалиста на пару недель максимум, а вот в МГУ ею безуспешно занимаются уже второй год. Нетрудно предположить, что бо́льшая часть претендентов, уже второй год ждущих рассмотрения своего дела, когда (и если) эта система всё же заработает, получат отказ в получении звания. Просто из-за того, что документы подготовлены по старым требованиям. Кто-то соберется с силами и начнет этот путь сначала, заново собирая документы и еще раз дожидаясь утверждения представления к званию на ученом совете, а кто-то просто плюнет и уйдет, устав от этого издевательства над людьми, здравым смыслом, да и просто от стыда за университет.

Безусловно, все эти суждения о причинах происходящего являются лишь личным мнением автора. Но предположение, что всё происходящее с учеными званиями в университете — это просто часть общей политики сокращения затрат, представляется более правдоподобным, чем мысль том, что в МГУ просто нет IT-специалистов необходимого уровня.

Феликс Крючков

От редакции: Наша газета готова опубликовать ответ представителей МГУ, если таковой последует.

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