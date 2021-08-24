Родина перемноженных слонов

«Может быть, это все-таки розыгрыш?» — спросил ­коллега, приславший мне статью из научного журнала [1].

В самом деле, есть над чем задуматься. Автор «современной наукоемкой технологии», может быть, и склонна к шуткам, но вот редакция журнала… (На сайте журнала сообщается, что он «включен в действующий Перечень рецензируемых научных изданий (ВАК РФ)».)

Нет, какие шутки. В активе доктора филологических наук имеется уже некоторый список работ по патриотическому воспитанию на уроках математики в 5–6-х классах. Можно предположить, что математика выбрана филологом потому, что в других областях знания уже имеются давно проторенные пути («родина слонов»). Вот одна из предлагаемых ученикам задач (не без патриотического умысла):

Площадь Башкортостана в 3,46 раза больше площади Нидерландов (Голландии), на 113,1 тыс. кв. км больше площади Бельгии. Найти площади Башкортостана, Бельгии и Нидерландов, если известно, что площадь Нидерландов на 11 тыс. кв. км больше площади Бельгии.

Вероятно, у пятиклассников должно вызвать чувство гордости то обстоятельство, что Башкортостан кроет Европу, как бык овцу. Но жаль, что автор, видимо, не знакома с творчеством Григория Остера, который давно уже продвинулся гораздо дальше, например:

Однажды, встретив наших на поле брани, враги, как всегда, начали браниться первыми и 74 раза обозвали наших козлами. Наши долго терпели, но потом не выдержали и обозвали врагов козлами 156 раз. Сосчитать, сколько раз во время этой встречи упоминались козлы.

Едва ли профессор не знает, что чем настырнее математиков учат родину любить, тем быстрее они разбегаются при первой возможности. Но, как известно, в определенной обстановке всегда находятся авторы, которые всё понимают, но не упустят возможности вовремя высказаться в духе «…Как учит нас партия, газы при нагревании расширяются». Так что важен здесь не автор, а обстановочка, которая стимулирует такое поведение.

Здесь уместно закончить еще одной задачей вездесущего Остера:

Ученый с мировым именем изобрел грабли, которые, если на них наступишь, бьют по лбу не один раз, как обыкновенные, а 8 раз. Сколько раз ударят тебе по лбу грабли, изобретенные ученым, если ты наступишь на них 12 раз?

Лев Ингель, докт. физ.-мат. наук

1. Абрамовских Е. А. Патриотическое воспитание при обучении математике: констатирующий этап исследования // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 10. С. 166–170.

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