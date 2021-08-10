«Он был верен идее прав человека всегда и во всем»

10.08.2021 / № 335 / с. 5 /  Международный «Мемориал» /  Память /  3 комментария
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёв

9 августа 2021 года умер Сергей Адамович Ковалёв (род. 2 марта 1930 года). Так не вовремя для всех нас.

Сергей Ковалёв — ученый-биолог, успевший побороться с лысенковщиной; один из самых известных участников правозащитного движения в СССР, который в 1969 (!) году вошел в инициативную группу по защите прав человека и был редактором «Хроники текущих событий»; политзаключенный, отсидевший семь лет в советских лагерях; государственный и общественный деятель постсоветской России, последовательно боровшийся за те же принципы на государственном уровне: за права человека, против войны в Чечне, против насилия и лжи; политический мыслитель, член «Мемориала» до самого конца.

Нам будет не хватать Сергея Адамовича во всех отношениях: как любимого старшего друга, бесстрашного соратника, интеллектуала и советчика, верного идее прав человека всегда и во всем, на вой­не и в буднях, в политике и в повседневной жизни.

Глубокие соболезнования родным.

Международный «Мемориал»*

Читайте интервью С. А. о своей жизни в нашей газете:
«Настоящая наука беспристрастна, бескорыстна и бесстрашна» (часть 1),
и «Сахаров был добрее меня. А без доброты нельзя» (часть 2).

*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента.

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3 Комментария(-ев)
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Chaim Katzman
Chaim Katzman
17 часов(-а) назад

Ага.

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Nail Fatkullin
Nail Fatkullin
16 часов(-а) назад

Соболезную всем родным и близким.

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Леонид Коганов
Леонид Коганов
14 часов(-а) назад

Присоединяюсь к выраженному соболезнованию.
Л.К.

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