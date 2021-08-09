Нью-Васюги

Уважаемая редакция!

Летом, на отдыхе, когда по полной программе набираешься сил на природе, хочется думать о чем-то важном и значительном. О выборе, который наш народ, безусловно, сделает 19 сентября. О том, как мы снова пойдем славной поступью от победы к победе под руководством наших новых-старых руководителей. О чем уже предварительно сигнализируют триумфальные результаты российских олимпийцев.

Несмотря на бешеную ненависть западных держав, дикую травлю нашей страны под надуманным предлогом активного использования допинга при поддержке государства, запреты на присутствие российской символики, флага и гимна, несмотря на судейский произвол — мы выстояли, заняв пятое место в общем олимпийском зачете по числу золотых медалей и третье, если считать по общему числу медалей. И это весомый повод пойти и вновь проголосовать за «Единую Россию»!

Но я думаю вот еще о чем. О том, что угрожает самой сути науки, — о мелкотемье. В свое время страна ставила перед наукой очень сложные и масштабные задачи — атомный проект, космическая программа. Эти задачи требовали максимальной отдачи от лучших умов страны, они способствовали системному развитию науки и техники. С распадом СССР всё изменилось. Начиная с Сороса нам начали навязывать гранты — небольшие деньги, выдаваемые на достаточно короткий срок для решения сугубо частных задач.

Тиснешь несколько статеек, отчитаешься по гранту, получишь новый — и живи в свое удовольствие. Копать глубоко, ставить серьезные задачи — это стало совершенно невыгодно. Со временем новая парадигма дополнилась, я бы сказал, квартилебесием: для благополучного существования стало уже недостаточно просто поналепить побольше статеек, главное — пропихнуть их в журналы с рейтингом повыше. И не имеет значения, что это за статьи, что это за журналы. Получается, что выгоднее опубликовать какую-нибудь фигню в журнале зарубежного издательства «с душком», чем в лучшем российском журнале, — лишь бы было соответствующее «ку».

Поэтому я так ценю Михаила Валентиновича, который не разменивается на квартили, а занимается серьезными проблемами. Точно так же я порадовался, когда недавно услышал, что Сергей Кужугетович Шойгу пообщался с представителями научной общественности Сибирского отделения РАН, обсудил участие Сибирского отделения в укреплении оборонной промышленности, а также вопросы взаимодействия науки и высших органов власти. Помимо, не сомневаюсь, многих важных вещей, Сергей Кужугетович сказал, как сообщают, чуть ли не о разумности идеи переноса столицы страны в Сибирь, а также о необходимости создания в Сибири нескольких крупных городов, заточенных под конкретные сферы деятельности.

Я родился в Москве и люблю ее. Но личные склонности и пристрастия нельзя ставить выше государственных. Петр Великий, прорубая окно в Европу, перенес столицу государства в основанный им Санкт-Петербург. В тот момент это было оправданно. Но позже Владимир Ильич вернул столицу в Москву; произошло это в тот момент, когда враг угрожал Петрограду. Однако и Москва — не самое безопасное место, как мы знаем. Ее брали и татары, и поляки, и французы, да и гитлеровцы были на подступах к столице.

Поэтому идея перенести столицу России в более удаленные от агрессивного блока НАТО места очень разумна. До Москвы западные армии доходить способны, а вот до Сибири… Я бы предложил по примеру некоторых стран, отчасти и по примеру Петра I, построить столицу с нуля. Желательно — в труднодоступном месте. Есть в Сибири огромные Васюганские болота, вот там и можно было бы построить новый главный город России. Да, в таких местах строить город будет очень сложно и безумно дорого, но зато никакие западные танковые армады не прорвутся к нашей новой столице. Да и подлетное время натовских ракет станет заметно больше.

Нью-Васюги станут символом современного и экологичного города третьего тысячелетия в окружении девственной сибирской природы, а не миллионов шестисоточных участков. И лесные пожары новой столице уж точно угрожать не будут!

Ну и новые города, безусловно, следует создавать: задача превращения Сибири из слабозаселенного пространства в активно обжитое и аграрно-продуктивное — это, безусловно, общецивилизационный мегапроект покруче атомного. Есть, например, на севере Якутии заказник, где планируется возродить мамонтовую степь, — задача очень интересная и важная в свете глобальных изменений климата. Один город-миллионник, заточенный под эту задачу, можно там организовать: пусть не только животные, но и люди тундру удобряют. Или вот в Тыве социально-экономическая ситуация не очень, да и народ там суровый, — вот еще одно место для нового города-миллионника, специализирующегося, скажем, в сфере развития цифровых технологий. Благо, Индия не очень далеко: если русские не поедут, можно будет индийских программистов завезти. В общем, богатство России будет прирастать Сибирью, главное тут — плодотворная дебютная идея!

Ваш Иван Экономов

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