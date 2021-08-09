Эффект плацебо

В редакцию газеты пришло письмо от нашего коллеги, физика из Института ядерных исследований РАН. С одной стороны, присутствует даже некоторая растерянность — как всё это комментировать. Прямо-таки эпизод из серии «непорочных зачатий». А с другой стороны, вот из этой небольшой истории во многом становится понятно, почему в России так буксует вакцинация.

Мне довелось состоять в группе добровольцев 60+, которые участвовали в испытаниях вакцины «ЭпиВакКорона».

Хочу сразу оговориться: как гражданин и ученый, как физик-экспериментатор, я полностью ЗА максимально оперативную вакцинацию подавляющего большинства населения. Не надо владеть высшей математикой для понимания того, что если провакцинировать только небольшую часть населения, то другая, невакцинированная часть просто перенесет волну эпидемии к окончанию действия вакцины у привитых и всё пойдет сначала.

Комментарий-отступление. Так получилось, что в силу некоторых личных проблем со здоровьем в первой половине этого года мне пришлось иметь дело с достаточно большим количеством медицинского персонала разного уровня. Удивительно, но большинство «моих» медиков не были вакцинированы и не хотели прививаться! Возможно, моя статистическая выборка в 12–15 медработников была мала, но это так. Основные отговорки были следующими: «Я думаю, что переболел/переболела в скрытой форме», или «Да как-то всё некогда», или «Я не хочу прививаться». Другие, более абсурдные объяснения даже не хочу повторять… Чему же их учат в медицинских учреждениях, подумал бы простой обыватель…

Так вот, заканчивались новогодние каникулы, и надо было заняться вакцинацией. По информационным каналам сплошь и рядом говорили о наших новых вакцинах. Я послал ­эсэмэску знакомому врачу и спросил, чем же прививаться. Она ответила, но без аргументации: если можно, то «ЭпиВакКороной» от центра «Вектор». Обшарил Интернет — не нашел нигде прививочного центра. Снова пишу эсэмэску, ответ: «Хорошо, я себя и Вас записала, приезжайте» — в один из медицинских центров около Новодевичьего монастыря.

Приехал, подписал документы, сдал анализы (ПЦР-тест, алкоголь, кровь — пять пробирок, моча), через три дня поставили первый укол. Дали журнал наблюдений для заполнения.

У меня реакция была резкая, ровно через восемь часов. Вечером — небольшая температура 37 °С. Потом слабость. Слабость продлилась три дня, достаточно сильная — по квартире передвигался с трудом, жена приносила воду, чтобы попить. Распухли лимфоузлы на шее и в районе гортани. В журнале наблюдений проставил оценки: по шкале от 0 до 3 вписал по 2 балла (до скорой ведь дело не дошло). На четвертый день вроде бы всё прошло, и я порадовался, что явно не плацебо.

Потом были несколько визитов в медцентр и те же анализы: после второй прививки (вообще никаких побочных симптомов), на 42-й день, потом через полгода (начало июля). Во время промежуточных визитов не смог добиться никаких результатов или хотя бы цифр по наличию антител. Ну и, соответственно, никаких сертификатов, что привит, — только справка, что участник контрольной группы. Говорилось, что в конце процесса, через полгода, в июле будет всё.

Вот три недели назад снова сдавал кровь и прочее, обещали «раскрыть» мою группу — плацебо или нет — и сообщить о наличии антител в ближайшие два-три дня, максимум через пять дней. По дороге домой получаю по электронной почте письмо, что «спасибо», вы были в группе «плацебо». Я, мягко говоря, удивился и тут же написал в ответ, что это ошибка, какое-такое плацебо, если я три дня так паршиво себя чувствовал! Тут же ответили: «С нашей стороны ошибки нет». Пишу снова: так что же мне тогда вкололи и за что заставили так «болеть/страдать»? Ответ: давайте подождем результатов последнего анализа, а пока запишитесь (как я понял) на реальную прививку «ЭпиВакКороной» где-то в районе Новогиреево (для меня, жителя Троицка, что у черта на рогах). Результаты анализов жду до сих пор.

Подведу итог (с учетом весьма плотного обсуждения в Интернете и других источниках темы вакцины «ЭпиВакКорона»): возникает бездоказательное «обывательское» ощущение, что где-то очень сильно не хотели учитывать мой неблагоприятный опыт и поменяли местами с «плацебником», у которого уж точно всё было хорошо.

Ну и короткий эпилог. Через 10 дней ожиданий пошел и привился «Спутником V», получил сертификат и, когда мне сделают вторую прививку (11 августа), на сайте «Госуслуги» смогу получить нормальное подтверждение.

Хотите верьте, хотите нет. Всё по-честному. Остался вопрос: так что же мне вкололи?

Владислав Пантуев,

вед. науч. сотр. ИЯИ РАН, докт. физ.-мат. наук

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