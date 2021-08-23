Оценена динамика иммунного ответа на COVID‑19

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета совместно с учеными отделения молекулярной биофизики Петербургского института ядерной физики им. Б. В. Константинова количественно охарактеризовали динамику иммунного ответа у группы добровольцев из Санкт-Петербурга. В результате стало понятно, что ключевую роль в формировании коллективного иммунитета играют иммуноглобулины класса IgA. Они остаются в крови столкнувшихся с коронавирусом иногда даже спустя восемь-девять месяцев — гораздо дольше, чем при реакции на другие вирусы. Результаты мониторинга опубликованы в Journal of Medical Virology [1].

«При большинстве вирусных инфекционных заболеваний у людей достаточно быстро повышается количество IgA, а затем и IgG. Через три-четыре месяца уровень антител класса А снижается, достигая нерегистрируемых значений, а уровень иммуноглобулинов G достигает пика через полтора-два месяца, после чего плавно снижается. Но при коронавирусе Sars-CoV-2 иммунный ответ организма отличается. Так, для значительной части переболевших участников исследования уровень IgA оставался высоким и спустя восемь-девять месяцев после выздоровления, значительно превышая уровень IgG в крови», — рассказал автор исследования, руководитель отдела генетики человека Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ Андрей Иванов.

В проекте приняли участие 180 добровольцев, из которых 51 человек (28%) заболел за период наблюдения. У всех, кто перенес COVID-19, развился стабильный иммунный ответ, однако индивидуальный иммунный статус имел ряд особенностей. Примерно у 39% заболевших (20 из 51) высокий уровень IgA сохранялся более полугода. У трети пациентов с COVID-19 (17 из 51) уровень IgA превышал уровень IgG. При этом примерно у 15% всех участников исследования (28 человек из 180) повышенный уровень иммуноглобулинов IgA наблюдался с момента начала исследования и оставался таким на протяжении всего периода наблюдения.

«Такие показатели означают, что антитела класса А могут быть обнаружены у людей без коронавируса, и они показывают более сильную и устойчивую реакцию на вирус SARS-CoV-2, чем иммуноглобулины IgG. При этом стоит различать плазменные и секреторные IgA. Секреторные выделяются на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, это один из первых барьеров на пути проникновения коронавируса в организм. Именно их нейтрализующая способность предотвращает связывание частиц вируса с поверхностными рецепторами и последующее заражение здоровой клетки. В нашем исследовании анализировались плазменные антитела, которые содержатся в плазме крови. У значительной части людей, живущих в условиях пандемии, активное противодействие SARS-CoV-2 наблюдается со стороны именно этого элемента системы противовирусной защиты организма», — объяснил Андрей Иванов.

Однако наличие в крови IgA не всегда говорит о способности организма противостоять заболеванию — один участник, имеющий повышенный уровень антител в крови, всё же заболел COVID-19. Результаты проведенного исследования говорят о наличии индивидуальной реакции иммунитета на заболевание, которая, однако, не связана с возрастом или полом: вероятность заболеть примерно одинакова. Важно отметить, что все участники вели активный социальный образ жизни и вероятность контакта с коронавирусом была на уровне средних значений для Санкт-Петербурга. Среди участников не было случаев тяжелого течения болезни, которое потребовало бы госпитализации, — все инфицированные перенесли заболевание бессимптомно или в легкой форме.

Как объясняет Андрей Иванов, проведенный мониторинг впервые позволяет увидеть динамику иммунного ответа и сделать выводы о формировании коллективного иммунитета.

Ученые сделали вывод: именно снижение уровня IgA говорит о необходимости вакцинации и защиты организма после перенесенного коронавируса.

Информация предоставлена пресс-службой СПбГУ (spbu.ru)

1. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.27166

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