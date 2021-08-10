Что общего у двоеточия и галстука

Мы живем в эпоху, когда, спасибо Интернету, всё больше людей всё чаще пользуется письменной формой речи — многие уже почти так же интенсивно, как формой первичной, то есть устной. Причем этот рост происходит в основном за счет речи, во-первых, неформальной, «без галстука», а во-вторых, диалогической — переписки, комментариев.

Интернет-речь ярко демонстрирует: видимое нами оформление этой самой речи имеет значение. Даже если не касаться таких бездн, как эмодзи, мемы и т. д., а также нарочито искаженного написания типа девачька, можно встретиться с новыми значениями таких незаметных служебных письменных мелочей, как знаки препинания, пробелы, кавычки, абзацная разбивка и прочее.

Часть этой «мелочишки», говоря языком Маяковского, вполне себе была значима и раньше, в доинтернетную эпоху, а интенсивное письменное общение только сделало эту значимость явной. Прежде всего — значимость стилистическую. Другая же часть обрела новую стилистическую значимость именно в интернет-общении.

Например, прежде у соблюдения правил пунктуации не было никакого специального стилистического оттенка. Оно было нормой, а отступления от правил — просто пунктуационными ошибками, свидетельством неполной грамотности.

Среднему человеку вообще приходилось писать гораздо реже, только по особому случаю, и вопрос — пользоваться ли пунктуацией на уровне своего ею владения — перед ним не вставал.

В неформальном же, свободном, кишащем жизнью сетевом бульоне, где писать тому же среднему пользователю приходится куда чаще, выработалось и продолжает вырабатываться новое и более сложное отношение к пунктуации, новые неписаные правила.

Нередко приходится читать, что точка в конце последнего предложения в интернет-сообщении выражает «пассивную агрессию». На самом деле она может ее выражать, а может и не выражать, но в любом случае в сетевом общении отношение к знакам препинания другое.

Главное — строгое соблюдение правил препинания здесь больше не является универсальной, безотносительно к ситуации, нормой. Не верите? Перечитайте свои вчерашние непубличные сообщения в мессенджерах — приятелям, детям и т. д. С высокой вероятностью, вы в них манкировали уж как минимум полным оформлением прямой речи при передаче чужих слов. Ну и, возможно, запятыми, оформляющими вводное слово. А может, и запятыми вокруг деепричастного оборота. Возможно, не повезло дефисам перед частицами, и в сообщениях появлялось «что то» вместо «что-то»… Ну и, наконец, проверьте, что там с последними точками.

Положа руку на сердце, всё это может наблюдаться не только в непуб­личных сообщениях, но и во вполне публичных комментариях в соцсетях, хотя степень свободы там и там будет разной. Речь, конечно, идет о письме людей, с самими этими правилами прекрасно знакомых, но переставших их соблюдать во всех случаях.

Во всех приведенных примерах каждая проигнорированная запятая, точка, дефис экономят крошечную единицу речевого усилия-времени. Вот экран телефона. Тыц пальцем в букву, тыц в другую, тыц в пробел… А тыкать на переход в регистр, где можно нажать дефис, а потом еще и обратно к буквам, лень. Дефис получается втрое «дороже» пробела. Отсюда и «что то», и «какой то». Да, как всегда, все частности очень зависят от конкретного средства коммуникации — палочки и бересты, ручки-бумаги, ноутбука, телефонов с разными операционками…

Экономия может быть и не такой уж крошечной, а может и, наоборот, отсутствовать, всё зависит от условий порождения текста: в кресле, или на бегу (хорошо, если не за рулем…), или на том же бегу, но с хорошо дрессированным предиктивным вводом (пресловутым Т9).

Но факт, что для довольно многих хорошо грамотных людей эта микро-экономия в ряде ситуаций оказалась дороже правил, и этих людей достаточно, чтобы соблюдение всех правил расстановки точек, запятых, двоеточий и пр. перестало быть универсальной нормой. А значит, стало чем-то маркированным, особенным. Как бы пиджаком или галстуком, который мы надеваем в ситуации, когда не можем расслабиться. И теперь четкое соблюдение всех-превсех запятых, точек, дефисов, вплоть до двоеточий и кавычек при прямой речи, маркирует ту или иную степень напряженности, формальности интернет-коммуникации. Отсюда частный случай той самой пассивно-агрессивной точки.

Пропуск точек, запятых, дефисов, не говоря уж о двоеточиях, исходно — в целях экономии, похож на так называемый эллипсис, то есть пропуск избыточного слова: Я побежал, он — за мной. Близкое явление той же природы (экономии на нажатиях) — характерные для интернет-общения сокращения ноут, магаз, орги, фест, заимствованные уже и устной речью. И во всех этих случаях речь вскоре начинает идти не столько о речевой экономии, сколько о выборе привычного способа выражаться. То есть это уже не речь, а язык. Фактор экономии, кстати, уходит из-за совершенствования предиктивного ввода. Но к вызванным им явлениям мы уже привыкли! Т9 показывает: «сейчас», но я-то хочу написать неформальное «щас»! С пунк­туацией примерно так же.

В «пунктуационном эллипсисе» можно увидеть свою логику и иерархию.

Практически всегда в интернет-общении опускается двоеточие/запятая при прямой речи, запятая между частями сложного предложения, соединенными союзом и, и другие изыски. Частица таки давно уже гуляет-таки сама по себе, без дефиса. Несколько реже, но тоже очень-очень часто вводное слово оформляется запятой (или скобкой) лишь с одной стороны. Ну и дальше идет отбор по незримой шкале важности — перед как, перед что… вплоть до почти никогда не опускаемых запятых между нераспространенными однородными.

Важность эта еще и разная для разного уровня «напряженности/расслабленности». Как бы от тройки с галстуком до трусов — через пиджак с джинсами и шорты с футболкой.

Естественно, «расслабленной нормой» может служить только отсутствие знаков в определенных позициях. Но не присутствие лишних знаков вопреки правилам! Из лени лишние знаки появиться не могут.

Между тем — явно у другого типа авторов — в сетевых комментариях то и дело встречаются лишние знаки. Например, запятые между подлежащим и сказуемым, глаголом и дополнением и даже между вспомогательным и смысловым глаголами. Запятыми у них могут оформляться предлоги, союзы… «Я, вам объясняю», «Я лично, против…», «Проблему такого масштаба, надо поднимать на государственном уровне», «А после, узнал…», «К юбилею, край родной не перестаёт удивлять!», «Надеюсь, Вы, хотя бы, не будете, продвигать…»

Значимы ли стилистически эти лишние знаки? Безусловно, да, но не в том же смысле, в каком недостающие знаки, которые мы то ставим, то нет, как бы то надевая пунктуационный пиджак, то снимая, — целенаправленно и ожидая понимания собеседника. Лишние знаки скорее аналогичны просторечной лексике у носителей просторечия (т. е. согласно определению — языка полуобразованного городского населения). Пишущий/говорящий не рассчитывает на стилистический эффект, а он есть! И даже усилился на фоне… на фоне чего же?

Можно сказать, на фоне утраты просторечной лексикой своей роли социального маркера, особенно, опять же, в сетевом общении, где царит речевая игра с какими угодно необычными словами, в том числе с любыми просторечными, где они даже могут входить в шутливую моду, подобно годовасику или нямке. Мороженка, ноготочки и даже доча может быть не просторечной единицей, а шутливым заимствованием.

А вот разнообразной чисто графической «мелочишкой» пока не играют, не используют ее хохмы ради. Можно сказать, ее стилистика однозначна. Собственно, она и является «новым графическим интернет-просторечием», включая, конечно, не только лишние знаки препинания, но и пресловутый капслок, и лишние/недостающие пробелы (лишние — перед знаком препинания, отсутствующие — перед скобкой), и назойливые кавычки, и многоточия, и… продолжите сами.

Всё это подтверждает: свято место пусто не бывает. Языковая ткань принципиально не может быть стилистически однородной, и, какова бы ни была ее материальная природа, стилеразличительные маркеры из этой природы возникнут.

Ирина Фуфаева

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