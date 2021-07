Хроники привитой инфицированной

На день рождения я получила «индийский» штамм «дельта». Обидно подцепить коронавирус, если ты вакцинирован, но не то чтобы совсем не ожидаемо.

За день до этого, 12 июня, я посмот­рела на Nextstrain, как растет частота штамма «дельта» среди штаммов, отсеквенированных в России. Геномов «наших» коронавирусов в базе GISAID относительно мало, однако тенденция хорошо видна. «Дельта» (обозначен на рисунке зеленым цветом) появился у нас сравнительно недавно, но распространяется стремительно, вытесняя как линии, преобладавшие во время первых двух волн, так и «альфу» («британский» штамм, синий на рисунке). А штамм «дельта» известен тем, что вероятность повторной инфекции и для переболевших, и для вакцинированных возрастает. (По ссылке [1] можно видеть нынешнюю ситуацию: «дельты» стало еще больше). Сверху — знакомая многим, как прогноз погоды, коронавирусная статистика для Москвы. Подъем, который не позволял сомневаться: третья волна здесь. А картинка с Nextstrain объясняла причину. Ждали, ждали — лучшей вакцины, особых распоряжений, у моря погоды — и дождались «дельты» (рис. 1).

Тогда я запостила в «Фейсбук» [2] эти графики и написала комментарий, который задел некоторых моих френдов. О том, что, как говорили герои Стругацких, прогресс науки есть, а прогресса человека нет. О том, что у нас была минимум одна вакцина (Гам-КОВИД-Вак, она же «Спутник V») с подтвержденной эффективностью, что все москвичи имели к ней абсолютно свободный доступ начиная с зимы — роскошь, о которой и многие страны побогаче не мечтают. Москвичей звали и уговаривали прививаться — и в итоге привито чуть более 10%, мы получили свою третью волну. «Эффективность вакцин против новых штаммов снижается, но не до нуля. Сейчас благодаря вам — да-да, вам, мой дорогой не привитый без уважительной причины френд! — мы все узнаем, насколько именно снижается».

Признаю, выражение «дебильный воинствующий инфантилизм» было перебором. Нельзя возлагать всю вину за проваленную прививочную кампанию на население, которое запуталось в трех вакцинах, всего боится и никому не верит. И мы, научные журналисты, могли работать лучше, может быть, достучались бы до большего количества людей. Но уж очень горько мне это показалось. Две первые волны — ладно, стихийное бедствие. Кто видел извержение вулкана, никогда не назовет человека царем природы, не назовет его так и вирусолог, изучающий «темную материю» неклеточных форм жизни, для которых мы, многоклеточные, питательная среда. Но третьей волны в Москве могло не быть, если бы мы повели себя чуточку умнее, вот что ужасно! Волна, состоящая чуть менее чем полностью из человеческой бестолковости. И сделать ничего уже нельзя.

И они еще мне говорили, что в Израиле и Великобритании люди тоже болеют, и у них, дескать, привитый знакомый заболел — значит, не работают вакцины! Некоторые люди, включая журналистов, приводили британскую статистику в подтверждение того, что там всё плохо, вакцины бессильны и мы все умрем.

Похоже, процентам в школах теперь не учат, или они быстро забываются. Поэтому мы на PCR.news представили данные в виде картинки.

«В Израиле к 1 июня 2021 года было вакцинировано 80% взрослого населения, или 60% популяции. Среди пожилых людей вакцинировано 90%. В Великобритании к 1 июня 75,2% людей старше 18 лет получили хотя бы одну дозу вакцины, 49,5% — две дозы. В России 1 июня хотя бы одну дозу получили 16,9 млн человек, две дозы — 12,8 млн, или около 11% взрослого населения.

Как в этих трех странах протекает очередная волна, вызванная «индийским» штаммом «дельта», мы видим на рисунке. Голубым показано число новых случаев в день, черным — число смертей от COVID-19, фиолетовая линия — темпы вакцинации (рис. 2 (Источник: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), данные на 02.07.2021)).

В Израиле выросла заболеваемость с десятков случаев в день аж до 200–300 — всё еще на порядок меньше, чем в одной Москве, то есть и передача вируса подавлена. Ежедневное число смертей при этом вообще не растет. В Великобритании наблюдается довольно резкий рост новых случаев, но смертей больше не стало — люди болеют легко. В России ситуация иная: стремительно выросло число новых случаев, а по числу летальных исходов поставлен рекорд».

В общем, радостно за Израиль и Великобританию, но у нас всё оказалось именно так плохо, как я предполагала. Спасибо, что «дельта», а не, скажем, южноафриканская «бета» или какой-нибудь из более новых «вариантов, вызывающих опасения».

Тогда я еще не знала, как скоро это коснется меня лично. На следующий день коллега написала сообщение, что у нее температура и признаки респираторного заболевания. Положительный ПЦР-тест в итоге получили почти все контактные лица, к счастью, в основном вакцинированные или переболевшие. Все дружно самоизолировались и стали ждать.

Я решила, что буду отчитываться о ходе болезни в соцсети, коль скоро говорила людям, что надо прививаться и вакцина защищает. Не очень люблю писать посты про самочувствие и что покушала, но тут дело принципа.

Вакцинировалась я еще зимой, «Спутником V», первую дозу получила в декабре 2020 года, вторую — в январе 2021-го. Антител было много, Т-клеток, реагирующих на белки коронавируса (такой тест мне сделали хорошие знакомые), тоже хватало. Повторный тест сделала в мае, и антитела снова не поместились в шкалу теста — весной у меня был контакт с заболевшими родственниками. От «дельты» меня это не спасло, но проживающие со мной муж и дочь, тоже вакцинированные, не заразились. Так что среди нашей «выборки» из трех человек защитная эффективность 66,6% подтвердилась. (Шутка. Три человека — мало для статистики. Но более обширные выборки подтверждают высокую эффективность.)

От тяжелого течения «Спутник V» защитил и меня. То есть я, конечно, страдала. За год масочного режима отвыкла от таких явлений, как ломота в суставах, сопли и температура, а еще и в июне, и сразу после дня рождения, и гулять категорически нельзя — это вообще непереносимо. В первый день накрыло мигренью (подтвердив гипотезу о том, что на фоне ковида обостряются болезни, у кого какие есть). Потом было терпимо. Портал PCR.news не прекратил работу ни на день, хотя положительный тест словили все штатные сотрудники. Наш героический коллектив работал по домам. Температура к вечеру могла подниматься, однако новости сами себя не напишут.

Обоняние исчезало, причем постепенно: последними, на четвертый-пятый день, пропали запахи эфирных масел, они же на следующий день первыми начали возвращаться. Слабость ощущалась. Клетки иммунной системы не то чтобы выдержали настоящую битву, но устроили в организме День десантника — с купаниями в цитокиновых фонтанах, выяснениями, кто наивный, а кто дифференцированный, и показательным разбиванием на эпитопы вирусных белков. Ближе к вечеру хотелось прилечь.

Поэкспериментировать с запахами я не успела, но получила обещанную паросмию — искажение запаха: вареное мясо, пока горячее, пахло натуральной тухлятиной. Потом прошло.

На девятый день от начала эпопеи тест оказался отрицательным, самочувствие полностью нормализовалось. Кашель продолжался, проходил понемногу, отпивалась травяными сборами. По просьбе мамы сделала КТ (иначе как я смогу от родителей требовать ответственно относиться к своему здоровью?), «единичные уплотнения пост­воспалительного характера» подтвердили, что ковид мне не приснился. Кстати, в моей возрастной группе (за 50) смертность среди непривитых заболевших уже приличная, около процента.

«Чувствую себя человеком будущего, — написала в последнем ковидном отчете в „Фейсбуке“. — Того светлого будущего, где SARS-CoV-2 станет «просто гриппом», обычной более или менее тяжелой респираторкой, и мы будем его отличать от остальных возбудителей сопельных заболеваний только по потере обоняния. Одно плохо: значительная часть популяции еще в том прошлом, где SARS-CoV-2 — паршивая пандемическая хвороба со скверной статистикой по смертности. Да еще и способная эволюционировать, как мы все убедились».

Трудно сказать, какие сюрпризы нам еще готовит эволюция коронавируса. То, что люди прививаются хотя бы теперь, хорошо. Но жаль, что прививаются летом и с административными угрозами, а не весной и добровольно.

Елена Клещенко,

главный редактор портала PCR.news

