Ученые и популяризаторы науки раскритиковали проект приказа ФСБ

Недавно принятый закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности», в народе называемый «законом о физлицах-иноагентах», установил санкции не только за занятие любой политической деятельностью (даже обращение в любые органы власти!) при наличии иностранного финансирования. Он также обязал самостоятельно сообщать в Минюст о своем «иноагентском» статусе, если гражданин занимается сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ в интересах иностранного источника. И, если в первом случае санкции довольно привычные (ну, внесут в список иноагентов, ну, оштрафуют за то, что сам не подал документы для включения в реестр), то во втором случае всё гораздо серьезнее: если не подал сам себя в «иноагентский» список, то последует уголовное дело.

До недавнего времени эта норма находилась в «спящем» состоянии, так как не было перечня таких сведений, при сборе которых и передаче за границу надо было объявлять себя иноагентом. Давно существует понятие государственной тайны (и ряд ученых сейчас отбывает реальные сроки и находится в СИЗО именно за ее разглашение – по версии следствия), но к статусу иностранного агента государственная тайна отношения не имеет: за ее нарушение предусмотрены более серьезные санкции по другим статьям Уголовного кодекса РФ. Перечень же сведений, за которые следует самому «назначать» себя «иноагентом», должна была установить ФСБ.

19 июля ФСБ разместила на портале НПА [1], предназначенном для общественного обсуждения нормативно-правовых актов, проект такого приказа. Список оказался очень широким — если говорить кратко, то ведомство включило в него почти любую информацию о Вооруженных силах России. Так, в этот перечень входят сведения о расположении военных частей и даже о том, что тот или иной гражданин служит в российской армии. Еще интереснее, что в него же входят «сведения о соблюдении законности <…> в войсках (силах)».

Но самой неожиданной оказалась вторая часть приказа: в ней перечислена… почти любая информация о деятельности государственной корпорации «Роскосмос». О ее целевых программах, финансировании, производственных мощностях… Но самое интересное, что теперь, похоже, нельзя будет безнаказанно говорить о российской космонавтике даже с научной точки зрения – даже держась в стороне от политических рассуждений. Потому что новый проект приказа включает в себя также:

«сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в одной или нескольких областях деятельности»;

«сведения о техническом состоянии и готовности к выполнению задач по предназначению средств выведения космических аппаратов и наземной космической инфраструктуры» —

то есть то, что всегда было предметом независимого научного анализа. Теперь под новый приказ подпадают рассуждения, почему Россия до сих пор не может запустить свой марсоход. Анализ проблем, которые могут возникнуть при запуске Россией новой космической станции. Рекомендации, которые позволили бы России добиться увеличения процента успешных запусков. Любой разговор на эту тему – частный или публичный – теперь относится к «сведениям» из приказа ФСБ.

Именно возможное ограничение разговоров о космонавтике вызвало недоумение и возмущение у представителей российского научного и популяризаторского сообщества. Ведь это практически ставит крест на усилиях по популяризации космонавтики как передовой науки. Перепечатывать только официальные пресс-релизы при наличии проблем в отрасли (а они есть всегда) вряд ли кому-то захочется. Помимо этого ученые опасаются затруднения в международном сотрудничестве России в области космонавтики. «В практике ведущих космических агентств мира такая ситуация считается ненормальной, – отмечает Серей Попов, астрофизик, профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ им. Штернберга [2]. – Принятие такого списка приведет к затруднениям в сотрудничестве с Роскосмосом и другими российскими организациями, занимающихся мирным исследованием и освоением космоса, и нанесет ущерб имиджу этих организаций как в России, так и в мире. Кроме того, принятие списка поставит под удар ученых, научных журналистов, популяризаторов науки, рассказывающих об успехах и планах российской космонавтики».

Популяризатор биологии, член Королевского биологического общества Георгий Куракин настроен еще более пессимистично. «Если говорить серьезно, то в тексте документа действительно содержатся пункты, способные похоронить российскую космонавтику, – пишет Георгий в своем отзыве по проекту [3]. – <Документ> фактически прямо предписывает молчать о проблемах Роскосмоса. Это никак не будет способствовать преодолению накопившихся трудностей, а будет приводить лишь к их консервации и персистенции».

С неожиданной стороны критикует проект Сергей Богданов, лектор Дома ученых в Черноголовке [4]. Он возмущен тем, что теперь нельзя будет открыто высказываться о проблемах, связанных с выпускаемыми Роскосмосом медицинскими приборами, и предупреждает об опасности ограничения таких дискуссий. «Корпорации Роскосмоса и Ростеха выпускают «приборы», которые с точки зрения науки являются шарлатанскими и мошенническими, например Роскосмос выпускает «Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический» МИЛТА, Ростех выпускает шарлатанский «Корректор артериального давления АВР-051», тогда по новому закону не только прямое указание на шарлатанский характер этих «приборов», но и критика и даже проверка будет уголовно преследуема, – пишет Сергей [4]. – Но, господа законодатели, так ведь и вы можете попасть в лапы шарлатанов с этими «приборами» и получите вместо лечения только трату денег. Вспомните судьбу Стивена Джобса – он попал в лапы шарлатанов, и даже лучшим медикам мира не удалось его спасти!»

Ученые сходятся в одном: приказ, с виду выглядящий как документ из области безопасности, может ограничить целые области научной дискуссии. Формально рассуждающему о Роскосмосе или пишущему о российской армии ничто не грозит, если он не передает данные за рубеж и не имеет иностранного спонсора. Но беспокойство вызывает возможность широкой трактовки положений законодательства об «иноагентах». «Практика показывает, что была бы деятельность, а иностранный организатор или спонсор «найдется». Есть опасность, что таким спонсором признают вашу бабушку из Белоруссии, которая перевела вам пару тысяч рублей к Новому году. Или хотя бы эту соцсеть (Facebook. – Прим. ред.), если вы пишете посты в ней – она же американская!» – опасается Георгий Куракин [5].

Ученые и просветители направили свои отзывы разработчику проекта приказа через портал НПА и надеются на его доработку. «Опыт (анти)просветительских поправок (здесь речь идет о проекте постановления правительства РФ «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности». – Прим. ред.), которые через этот же механизм завернули на доработку обратно, когда они набрали десятки тысяч дизлайков, показывает, что шанс есть. Отменить этот приказ вряд ли получится, но добиться его доработки до более приемлемой редакции надо стараться», – убеждает Георгий Куракин [5].

На момент выхода этой статьи на портале НПА 72 голосов «против» проекта и всего два голоса «за» [1], но просветители считают необходимым более широкий интерес к голосованию. Они призывают всех неравнодушных граждан оставить отзыв к проекту приказа в рамках общественного обсуждения. Пока еще хоть что-то можно обсуждать.

Георгий Куракин

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