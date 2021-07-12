Ректоропад

Уважаемая редакция!

Когда весной было объявлено, что ректор Московского физико-технического института Николай Николаевич Кудрявцев, стоявший у руля элитного вуза почти 25 лет, уйдет и ему на смену придет Дмитрий Викторович Ливанов, особых вопросов у меня не возникло. Дмитрий Викторович — человек известный, опытный управленец, уже посидевший и в кресле министра, и в кресле ректора вуза. И при этом он еще довольно молод — ему всего 54 года, поэтому было удивительно, что такой человек не занимает никакой должности. И я был рад, что он, наконец, сможет воспользоваться плодами реформ, которые он проводил как министр. В июне бывший министр приступил к исполнению своих ректорских обязанностей, и я хочу пожелать успехов и ему, и Физтеху.

Однако одним знаменитым вузом дело не ограничилось. Более 25 лет Высшей школой экономики руководил Ярослав Иванович Кузьминов, за это время он превратил созданную им Вышку в один из ведущих вузов страны. И вдруг совсем еще не старый и полный сил Ярослав Иванович уходит с поста ректора, а ему на смену приходит гораздо более молодой человек, уже успевший, впрочем, поруководить Дальневосточным федеральным университетом.

В то же самое время внезапно сменился руководитель еще одного известного вуза — Московского инженерно-физического института. Михаил Николаевич Стриханов пробыл у руля МИФИ почти 15 лет, успев привнести в институтские стены дух православной веры, и на смену ему также пришел довольно молодой выходец из Курчатовского института Владимир Шевченко. Представляю, как сейчас колбасит врагов Михаила Валентиновича Ковальчука, как они с ужасом рассказывают друг другу, что скоро Ковальчук поглотит всю российскую науку, а заодно и физическое образование.

Но я сейчас не об этом. Не может быть, чтобы случайно практически одновременно сменились несколько опытных руководителей ведущих университетов страны. Налицо определенная тенденция! Омоложение руководящих кадров, безусловно, дело важное, однако нельзя недооценивать и важность долгого и успешного опыта работы на руководящих должностях. И если к некоторым из новых ректоров никаких вопросов в этом отношении нет, то в случае, если омоложение ректорского корпуса превратится в кампанию, все сложнее и сложнее станет находить достаточно опытных специалистов.

Главное же мое опасение, впрочем, не в этом: не страшно, если в мухосранском заборостроительном университете начальником станет не самый продвинутый специалист. С другим связано опасение. Если мы взглянем на мой родной университет, ведущий вуз России, то нам сразу бросится в глаза колоссальная фигура нашего ректора Виктора Антоновича Садовничего. Почти 30 лет Виктор Антонович успешно руководит Московским государственным университетом, ведя его от победы к победе. Нельзя сказать, что он стар, но, в общем, и молодым его назвать довольно сложно. И недавно я в холодном поту проснулся: мне приснилось, что и нашего ректора сменили.

Да, я понимаю вас, дорогие коллеги: представить такое сложно, практически невозможно. Но вдруг замена ректоров знаменитых вузов мыслится кем-то как прелюдия к смене первого ректора страны?

Надеюсь, что руководители страны иногда читают мои письма, поэтому хочу обратиться к ним. К такой выдающейся личности, как Виктор Антонович, нельзя подходить с обычными мерками, его простым аршином не измеришь. Считаю, что он сейчас находится на самом пике творческой формы как руководитель, и нужно дать ему поработать еще лет 10–15, преж­де чем отправлять на заслуженный отдых.

Более того, необходимо решить сложнейший вопрос: кто придет ему на смену? При всем моем уважении к Дмитрию Викторовичу Ливанову я считаю, что даже он не будет адекватной заменой. Я вижу только одну титаническую фигуру, которой — да и то с известными оговорками — можно было бы доверить руководство нашим университетом. И да, это та самая универсальная личность — Михаил Валентинович Ковальчук. Именно ему, принесшему в науку новую парадигму, логично было бы доверить адаптацию флагмана российского образования к требованиям времени. Однако есть некоторые закавыки. Во-первых, Михаил Валентинович стоит у руля исследовательской организации, являющейся, так сказать, центром кристаллизации передовой российской науки. И если его оттуда забрать, то процесс этот может застопориться. Во-вторых, Михаил Валентинович также не стар, конечно, но и не молод, и получается, что мы заменим шило на мыло.

В общем, у меня нет ответа на вопрос, поднятый летним ректоропадом, и думаю, научной и образовательной общественности, а также руководящим органам стоит над этим задуматься, стоит уделить в ближайшие годы серьезное внимание поиску подходящей кандидатуры. Хотя бы на всякий пожарный.

Ваш Иван Экономов

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