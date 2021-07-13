Объявлен длинный список II премии «Просветитель.Перевод»

Публикуем комментарий главы отборочного комитета Дмитрия Баюка к книгам, попавшим в длинный список премии «Просветитель.Перевод» в 2021 году.

Беллос Дэвид. Что за рыбка в вашем ухе? Удивительные приключения перевода / перевод с англ. Н. Шахова; редактор Е. Канищева, ответственный редактор Н. Галактионова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019

Переводная книга о сложностях перевода, выдвинутая на конкурс лучших переводных научно-популярных книг, — уже само по себе достаточно сложное сочетание, чтобы родить множество недоразумений. Авторам перевода на каждом шагу приходится решать нетривиальную задачу: как трансформировать яркую иллюстрацию проблем переводчика, ориентированного на англоговорящую аудиторию, в столь же яркую иллюстрацию тех же самых проблем, но воспринимаемых столь же безусловно русским читателем. Фактически это книга о понимании, реализуемом в самых разных смысловых полях: поле автора, поле переводчика, поле английского читателя, поле русского читателя.

Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, зав. лабораторией Физического института им. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос науки», лауреат премии «За верность науке». Кроме него выбирать лауреатов будут: Короткий список премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в сентябре 2021 года. Так же, как и лауреатов, его выберет жюри, которое уже во второй раз возглавил, доктор физико-математических наук, зав. лабораторией Физического института им. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос науки», лауреат премии «За верность науке». Кроме него выбирать лауреатов будут: Екатерина Аксенова — автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах Prometa.pro; Сергей Иванов — историк-византинист, профессор НИУ ВШЭ, лауреат премии «Просветитель» 2010 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «1000 лет озарений»; Виктор Сонькин — филолог, журналист и переводчик, лауреат премии «Просветитель» 2013 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Здесь был Рим»; Сергей Ястребов — научный журналист, биолог, лауреат премии «Просветитель» 2018 года в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни». Редакторские коллективы книг — лауреатов премии «Просветитель.Перевод» получат денежное вознаграждение в размере 350 тыс. рублей, а редколлегии книг, попавших в короткий список, — по 50 тыс. рублей.

Церемония награждения лауреатов группы книжных премий — «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» — состоится 18 ноября в Москве.

Гардинер Джон Элиот. Музыка в Небесном Граде: Портрет Иоганна Себастьяна Баха / перевод с англ.: Р. Насонов, А. Андрушкевич; редактор Д. Крылов, ответственный редактор В. Зацепин. — М.: Rosebud Publishing, 2020

С формальной точки зрения, эту книгу, возможно, и не следовало бы включать в длинный список премии «Просветитель.Перевод», так как прямо под заголовком ее значится: «Портрет Иоганна Себастьяна Баха». Однако великий дирижер, каковым, вне всякого сомнения, является Джон Гардинер, пытаясь писать биографию другого, сразу переходит на себя и пишет свою собственную. Впрочем, и на этом он задерживается ненадолго и пишет о небесной музыке, о том крохотном пятачке в ее истории, отделившем музыку эпохи Возрождения от гомофонно-гармонической классики, которую почти полностью заняла титаническая фигура Баха.

Гребер Дэвид. Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда / перевод с англ.: А. Арамян, К. Митрошенков; научный редактор Г. Юдин, редактор М. Фетисов. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2020

Можно ли работать и быть счастливым? Можно ли быть счастливым, работая, если понимаешь, что делаешь нечто бессмысленное, а, возможно, даже вредное? Именно такую работу Гербер в оригинале назвал Bullshit job, а переводчик с редактором подобрали для нее русский эпитет «бредовая». Это исследование посвящено тому, какую работу можно считать «бредовой» и почему так важно, чтобы повседневный труд имел смысл. Гребер препарирует «бредовую работу» как экономическую и моральную проблему современного общества.

Дарлинг Дэвид, Банерджи Агниджо. Эта странная математика. На краю бесконечности и за ним / перевод с англ.: А. Глущенко; редактор А. Якименко, научный редактор Д. Городков. — М.: Издательство АСТ: Corpus, 2021

Необычный авторский альянс — музыкант и математик — представляет читателям интереснейший рассказ о современной математике, оригинальный взгляд на решаемые ею поразительные задачи и их связь с повседневностью. Книга насыщена разнообразными гуманитарными аллюзиями.

Дерезевиц Уильям. Экономика творчества в XXI веке. Как писателям, художникам, музыкантам и другим творцам зарабатывать на жизнь в век цифровых технологий / перевод с англ.: Д. Ивановская; редактор В. Мартьянова. — М.: Лайвбук, 2021

Искусство — это радость, а для настоящего художника — и насущная потребность, без которой он не может жить. Но кроме того, это еще и работа — часто тяжелая, и даже изнурительная, требующая самоотверженности. В эпоху «экономики всего» нельзя не поразмыслить об экономической стороне творчества и ее будущем, тем более что «креативные индустрии» быстро меняют и производственные процессы, и структуру рынка труда. Не сложится ли так, что зарабатывать художнику будет всё сложнее и сложнее? Как вообще сочетаются искусство и деньги в контексте современного капитализма? Не убьёт ли художника машинное обучение и искусственный интеллект? Уильям Дерезевиц находит на эти вопросы непростые, но поучительные ответы.

Докинз Ричард. Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста / перевод с англ.: А. Гопко; редактор А. Якименко. — М.: Издательство АСТ: Corpus, 2020

Ричард Докинз уже хорошо известен российскому читателю — почти все его книги переведены на русский. И пишет он почти всегда об одном и том же — о жизни или о биологии. У биологии, как у практически любой науки, есть свой первородный грех: она не может определить предмет своего изучения, но у биологии эта проблема особенно тяжела: жизнь на Земле образует единство, а никакую другую мы не знаем. Фактически получается, что у биологии этот предмет существует в единственном экземпляре, хотя и бесконечно многообразном. Докинз находит интересный и как всегда оригинальный выход из положения, уподобляя жизнь цифровой реке, потоку информации, борьбе эгоистичного гена за сохранение себя.

Зигмунд Карл. Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки / перевод с англ.: А. Бродоцкая; редактор А. Лавренова. — М.: Издательство АСТ: Corpus, 2021

Как говорил Людвиг Витгенштейн: «Этот человек не сумасшедший: просто мы философствуем». Венский кружок философов собирался в очень сложное время на рубеже 1920–1930-х годов. Карл Зигмунд создал занимательный коллективный портрет великих умов как из числа членов Венского кружка, так и из его дальнего окружения в Вене между двух мировых войн.

Ингерфлом Клаудио. Аз есмь царь. История самозванства в России / перевод с франц.: П. Каштанов; редактор О. Ярикова, редактор серии Д. Споров. — М.: Новое литературное обозрение, 2021

Почему одни люди готовы быть самозванцами, а другие готовы верить самозванцам? История России предлагает много интересных примеров народной легитимности, рассмотренных в книге в деталях с целью понять, является ли самозванчество обратной стороной богоизбранности власти.

Криадо Перес Кэролайн. Невидимые женщины: Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных / перевод с англ.: В. Башкирова; редактор О. Бараш. — М.: Альпина Паблишер, 2020

Можно подумать, что воинствующий феминизм никоим образом не связан с наукой и книге на такую тему не место в длинном списке премии «Просветитель.Перевод». Этот стереотип напрочь разрушается блестящей книгой Кэролайн Криадо Перес: она предлагает взвешенный и научно обоснованный взгляд на особенности и потребности женщин, остающиеся незамеченными в современном мире, на историю технологического прогресса, обошедшего эти особенности и потребности стороной.

Кук Люси. Неожиданная правда о животных: Муравей-тунеядец, влюбленный бегемот, феминистка гиена и другие дикие истории из дикой природы / перевод с англ.: Н. Жукова; научный редактор Д. Зворыкин; редактор А. Золотова, ответственный редактор А. Захарова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021

Книга зоолога Люси Кук о животных написана в жанре разоблачение мифов и укоренившихся заблуждений относительно животных на основании строго научного подхода. В то же время она предлагает нам посмотреть на них с человеческой точки зрения: что в этих самых животных есть человеческого, а в чем они от нас радикально отличаются. Каждому герою посвящен отдельный рассказ, а всего их оказалось не так уж и много — 14. Но получилось занимательно, познавательно, временами очень смешно, а временами даже немного шокирующе.

Млодинов Леонард. Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен / перевод с англ.: Ш. Мартынова; редактор М. Немцов. — М.: Лайвбук, 2020

Книга Леонарда Млодинова начинается с описания компьютерной игры, когда-то наделавшей много шума, но теперь уже совсем неактуальной — «Покемон-гоу» («Покемоны, вперед!»). Однако тот успех, которым сопровождалось ее появление, — в том числе финансовый, означает появление нового качества у современной жизни. Мир стал гораздо более прозрачным. Нечто подобное произошло и с ранней Вселенной, которая далеко не всегда была прозрачна для фотонов.

Мозер Ульрике. Чахотка: другая история немецкого общества / перевод с нем.: А. Кукес; редактор С. Луговик. — М.: Новое литературное обозрение, 2021

Некоторые болезни подобны войнам: их нападение внезапно, опустошительно, но относительно краткосрочно. Эпидемия проходит, и ошарашенное человечество подсчитывает урон. Черная смерть, «испанка», холера… но есть болезни, чье нападение на человечество менее эффектно, но не менее эффективно. Они остаются с нами надолго и действуют на общество, возможно, не так опустошительно, но тем не менее оставляют глубокий след в человеческой культуре. Именно об этом книга Ульрике Мозер, переведенная с немецкого Анной Кукес: в ней рассказывается о том, как чахотка (или туберкулез легких) стала практически неотъемлемой частью жизни общества, переняв функцию незримой угрозы, почти неотступно висящей над всяким его членом, у другой, менее романтизированной болезни. И хотя антибиотики и гигиена помогли с ними в основном расправиться, та же угроза нет-нет, а появляется снова.

Орлин Бен. Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность / перевод с англ.: А. Огнёв; редактор В. Копылова, научный редактор М. Гельфанд. —: М.: Альпина нон-фикшн, 2020

Математика, кроме всего прочего, а может быть, и прежде всего — это язык. Он очень эффективен: долгие объяснения можно упаковать в короткую формулу. Но это же добавляет к изучению математики дополнительную сложность: кроме самих рассуждений нужно изучить и этот язык. По мнению Бена Орлина, математику не любят из-за того, что ее неправильно преподают. Можно оставить суть, заменив сложный и незнакомый язык другим, более знакомым. Например, языком рисунка. Книга являет образец того, как можно просто, но не в ущерб точности, наглядно, интересно и с юмором рассказать о сложных вещах — что такое математика и чем она занимается.

Орстрём Ларс. Химия навсегда. О гороховом супе, опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша / перевод с англ.: О. Постникова; научный редактор И. Сорокин., ответственный редактор Е. Черезова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021

В оригинале книга известного шведского химика и инженера Ларса Орстрёма называлась «Последний алхимик в Париже», и то, что при переводе она это название утратила, немного жалко: она полна захватывающих, временами почти анекдотических, а временами даже детективных историй, герои которых — химические элементы. В этих историях автор в полной мере раскрывает свою любовь к путешествиям, философии и искусству. Он показывает, что химия может быть одновременно и математически сложной, и такой же простой, как детский конструктор.

Пинкер Стивен. Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше / перевод с англ.: Г. Бородина; редактор В. Потапов; научный редактор Е. Шульман. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021

Чем руководствуется человек в принятии решений — биологическим инстинктом или социальным навыком? Интересным индикатором переплетения биологии, психологии и общества является насилие. Стивен Пинкер, нейро­психолог и лингвист, объясняет, почему в долгосрочной ретроспективе насилия становится меньше. Любому, кто следит за текущими новостями, такой тезис может показаться сомнительным, но статистика насилия говорит об обратном. Люди ищут лучшее в себе.

Питрон Гийом. Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы / перевод с франц.: Л. Боровикова, Е. Харханов; редактор В. Ничкова. — М.: АСТ, 2021

Бум информационных технологий последних десятилетий, сделавший данные основным источником богатств, отвлек общественное внимание от важной проблемы, которой посвящена книга Гийома Питрона: информация не может существовать без материи. Причем эта материя часто оказывается редко встречающейся в природе, именно таковы редкоземельные металлы. Каковы их свойства? Где и как их можно добывать? Почему они так важны для производства компьютеров? К каким экономическим и политическим последствиям приводит «редкоземельность» этих металлов, Питрон рассказывает с большим знанием дела, но совсем не занудно, а тонкий юмор и изящный французский прекрасно передан авторами русского перевода.

Райх Дэвид. Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом / перевод с англ.: Е. Наймарк; редактор Е. Владимирская. — М.: Издательство АСТ: Corpus, 2020

Люди не устают удивляться себе. В частности, им стала теперь удивительна очевидная и когда-то казавшаяся совершенно нормальной оторванность от всего остального живого мира. Но когда выяснилось, что при появлении гомо сапиенс на Земле существовало еще несколько видов людей, для оставшихся стало делом принципа — выяснить, куда же делись другие. Ключик понятен: это древняя ДНК. Но как этим ключиком пользоваться, пока понятно не в полной мере. Автор Дэвид Райх предлагает разобраться, и первым на это предложение приходится ответить переводчику — Елене Наймарк.

Роган Юджин. Арабы. История. XVI–XXI вв. / перевод с англ.: И. Евстигнеева; редактор Н. Нарциссова, научный редактор И. Царегородцева. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019

История арабских государств Северной Африки, Плодородного полумесяца и Аравийского полуострова поучительна и актуальна. Для понимания арабских революций и удивительных перемен в арабском мире новейшего времени необходимо посмотреть на ход их развития хотя бы с века так с XVI, а лучше даже с VIII. Юджин Роган показывает сложную борьбу колониализма и национализма, приведшую к современному пониманию арабского единства.

Роланд Ингрид, Чарни Ной. Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства / перевод с англ. А. Ландихова; научный редактор М. Меньшикова, ответственный редактор О. Киселева, литературный редактор О. Нестерова. — М.: Манн, Иванов, Фербер, 2018

Вазари — это Плутарх эпохи Возрождения, но его интересовали не общественные деятели, а люди искусства. Как известный живописец и архитектор сумел понять творчество и увидеть в работах предшественников и современников то, что сегодня стало отдельной отраслью знаний — искусствоведением? Ингрид Роланд и Ной Чарни показывают судьбу человека эпохи Возрождения, открывающего важные черты искусства и мировоззрения Возрождения.

Роудс Ричард. Создание атомной бомбы / перевод с англ.: Д. Прокофьев; ответственный редактор Н. Галактионова, научный редактор М. Капустин, редактор С. Левензон. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020

Книга Ричарда Роудса написана довольно давно, и автор уже в 1988 году получил за нее Пулитцеровскую премию. Не менее давно начались разговоры о необходимости перевести ее на русский язык: ведь две наших бомбы — американская и советская — создавались почти одновременно, хотя и очень по-разному. Но разговоры долго оставались разговорами, отчасти потому, что как раз вскоре после выхода книги стали появляться рассекречиваемые документы по схожей работе в СССР. Ценным качеством этого на первый взгляд немного запоздалого издания в том, что автор перевода был лично вовлечен в описываемые в книге истории, хотя и по другую сторону «железного занавеса». В процессе перевода он поддерживал связь с автором, требуя от него уточнений и дополнений. В результате перед нами эпическое полотно истории Манхэттенского проекта в контексте истории физики и социально-политических событий конца XIX — первой половины XX века.

Спинни Лаура. Бледный всадник. Как «испанка» изменила мир / перевод с англ.: Г. Агафонов; литературный редактор Д. Хвостова. — М.: Издательство АСТ, 2021

Лаура Спинни написала историю о случившейся в начале ХХ века пандемии к ее столетию: на английском языке книга увидела свет в 2017 году, когда еще (почти) никто и не думал о новой коронавирусной инфекции. Автор книги подчеркивает все еще ускользающую от общественного сознания разрушительность этой пандемии: она унесла больше жизней, чем мировая война. А автор перевода (кстати, мы лишь в самую последнюю минуту узнали, что им был не Глеб Григорьев, указанный в выходных данных книги, а Григорий Агафонов — но ведь лучше поздно, чем никогда) и его редактор пользуются случаем привязать историю пандемий к российской: черная смерть XIV века способствовала становлению и укреплению Московского княжества, куда пандемия не проникла, хотя проникла туда, откуда такому укреплению могли бы и помешать. «Испанка» тоже прошла лишь по краю. Но не о России речь: в книге рассказывается о тех странах, по которым пандемия ударила изо всей силы.

Хартнолл Филлис. Краткая история театра / перевод с англ.: М. Зерчанинова; редактор Ф. Кондратенко. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2021

Театр — это и драматургия, и режиссура, и актерское мастерство. Классический обзор Филлисы Хартнолл кратко, но конкретно описывает развитие театра от античного к современному. Энциклопедизм и лаконичность позволяют составить общее и достаточно конкретное представление о развитии театра от алтаря Диониса до бродвейской премьеры «Короля Льва».

Стюарт Иэн. Математика космоса: Как современная наука расшифровывает Вселенную / перевод с англ. Н. Лисова; научный редактор А. Засов, редактор И. Лисов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018

Иэн Стюарт — известный популяризатор науки и лауреат нескольких литературных премий, но это отнюдь не означает, что всё им написанное безупречно. Иногда, увлекшись, он может позволить себе определенную вольность в интерпретации фактов или даже подмену фактов вымыслом. В этой книге блестящая и слаженная работа переводчиков и редакторов поз­волила сделать русский перевод значительно более достоверным и даже более увлекательным, чем английский оригинал. В книге рассказывается, как на протяжении долгой истории две древнейшие науки — математика и астрономия — развивались параллельно, обогащая друг друга новыми задачами и методами их решения, способствуя пониманию устройства окружающего мира — от Солнечной системы и до всей Вселенной.

Циммер Карл. Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности / перевод с англ.: М. Богоцкая, П. Купцов; редактор А. Ростоцкая, научный редактор Я. Шурупова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020

Насколько мы похожи друг на друга и чем отличаемся? Карл Циммер о наследственности и наследии. Технология CRISP-Cas9, бессмертные паразитические клетки, химеры, генный драйв — научные прорывы, меняющие картину мира.

Чжэньхуэй Шэнь. Очерк китайской культуры / перевод с кит.: О. Фитуни; редактор Д. Анищук, ответственные редакторы Т. Цвирова, И. Паскеева — М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2019

Сам автор книги Шэнь Чжэньхуэй полагал, что пишет учебник для китайских студентов. Авторы русского перевода поставили перед собой цель превратить учебник для китайских студентов в популярную книгу для любознательного русского читателя. Наши познания в китайском не позволили нам в полной мере оценить, насколько далеко им пришлось ради этого уходить от оригинала, но результат получился впечатляющим: довольно кратко, емко и информативно и при этом совсем не скучно.

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