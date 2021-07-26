Правильная стратегия

Уважаемая редакция!

В Москве, похоже, очередная волна коронавирусной инфекции пошла на спад. От пиковых значений в девять тысяч заболевших за сутки мы спустились к трем-четырем тысячам. Но в России в целом ситуация еще остается достаточно тяжелой: много инфицированных, много умерших. Хорошо, что пока лето, студенты и школьники не учатся, трудящиеся разъехались по дачам и прочим местам отдыха, но ведь наступит осень, и всё изменится.

Школьники вернутся в классы, студенты — в аудитории, народ выйдет из отпусков, оппозиционные офисные хомячки опять впрыснут в российскую популяцию очередную серию новомодных зарубежных штаммов коронавируса, и маховик эпидемии завертится с новой силой. Что нам делать? Я не говорю про то, как жить студентам, преподавателям и прочим сотрудникам моего и других университетов. Мы разберемся, кого допускать к занятиям по сертификатам о вакцинации, а кого — по ПЦР-тесту. Я говорю о ситуации в целом, в стране. Пока в России полностью вакцинировано процентов 16 населения, такими темпами к осени выйдем хорошо если на 30–35%. И с этим мы рискуем встретить осенне-зимнюю волну коронавирусной инфекции. Как тут быть?

Народ наш, увы, в массе своей довольно кондовый, и хваленая его смекалка работает только в одном направлении — как бы кого объегорить или что-нибудь спереть. Соответственно, и восприятие действий других, в том числе и властей, идет ровно в том же ключе — где они хотят меня обмануть? Если объявляется бесплатная вакцинация, то у наших людей сразу возникает вопрос: меня хотят бесплатно осчастливить — в чем тут подвох?

Екатерина Великая знала об этой черте русского народа и, как рассказывают, принимала соответствующие меры. Когда не удалось навязать крестьянам картошку силой, она приказала засеять картофелем поле и поставила солдат его охранять. Однако велела на ночь охрану снимать. Запретный плод сладок, поэтому крестьяне из ближайших деревень повадились ночами красть картошку с царского поля. Так и пошел картофель в народ.

Правда это или байка, я не знаю, но считаю, что это очень правильный способ работы с нашим народом. С вакцинацией следовало бы идти именно по этому пути. Сначала нужно было рассказывать по телевидению и радио, что прошло слишком мало времени с момента разработки вакцин, необходимы дальнейшие исследования и т. д. При этом одновременно нужно было начать распространять слухи, что высшее руководство страны и прочая элита тайно вакцинируются. Нужно было начать распространять через специально обученных людей всякие как бы особые купоны на вакцинацию в среде блогеров, творческих личностей и остальных болтунов. В разного рода специализированных ведомственных поликлиниках одновременно следовало начать вакцинировать всех желающих за взятки.

И знаете ли, эффект был бы потрясающим! Те идиоты, которые сейчас кричат, что не собираются вакцинироваться ни за что, первыми бы побежали совать взятки врачам для получения заветного укола. Оппозиционеры заверещали бы, что власть опять пренебрегает интересами народа, что спасется от эпидемии только элита. И тут нужно было бы как бы уступить, сказать, что да, мы откроем вакцинацию для желающих, но препарата на всех не хватает, поэтому для начала будут привиты только самые пожилые и нездоровые россияне.

Ведь в чем еще ошибка нашей стратегии вакцинации? В том, что вакцину быстро сделали общедоступной, причем бесплатной. А бесплатное и общедоступное ценности не имеет — это всё равно что грязь под ногами. Привлекает, особенно жителей России, некое не особо общедоступное благо — дефицит. Поэтому следовало всеми силами создавать видимость дефицитности вакцины, сделать процесс официального бесплатного получения прививки даже для льготных категорий сложным и длительным. С собиранием справок, с листами ожидания, с огромными очередями. В лучших традициях, в общем. При этом нужно было резко наращивать вакцинацию преимущественно по блату и за взятки, чтобы основной поток контингента чувствовал, что они «урвали дефицит». И поверьте, мы бы к осени тогда не 30–40% населения вакцинировали бы, а все 70!

Но, увы, время упущено. Поэтому остается только «палка». Активность законотворческой деятельности нашего высшего законотворческого органа привела к тому, что я, честно говоря, уже и не знаю, каковы последние параметры для определения различных типов нежелательных организаций, лиц и иноагентов, что относится к юридическим лицам, а что — к физическим. Но, думаю, пора начать использовать наработанные в борьбе с «навальнятами» и сторонниками Ходорковского инструменты гораздо активнее. Для начала объявив всех противников вакцинации «нежелательными лицами, наносящими ущерб здоровью нации». Высказываешься против прививки, призываешь к осторожности — 100 тыс. руб. штрафа и домашний арест без доступа к сотовой связи и Интернету! До выборов придется подождать, но потом нужно начинать отрабатывать по антиваксерам по полной программе! А остальных нужно гнать вакцинироваться просто пинками.

Ваш Иван Экономов

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