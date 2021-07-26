Основа для анализа

Как известно, «существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Есть, правда, еще один, особо специфический подвид, — статистика российская. Применяется она по поводу и без повода, иногда просто потому, что по-другому уже разучились. Соответственно, и отношение к такой статистике весьма вольное — вертят ею как хотят, имеют во всех видах и используют так, как заблагорассудится в данный конкретный момент.

В ситуации с коронавирусом эти особенности российской статистики проявились особенно ярко. Практически одни и те же цифры использовались то для объявления локдауна, то для обоснования возможности проведения парада. То для введения QR-кодов, то, наоборот, для их отмены. Ну а обыватель, глядя на все эти цифры, и вовсе делал выводы ровно те, которые отвечали мировоззрению конкретного индивида. Например, что никакой эпидемии нет, всё это заговор мировой закулисы. Или: Билл Гейтс решил проредить человеческую популяцию в целях улучшения экологии. Или: прививки не нужны, потому что люди от них мрут еще шибче, нежели без оных.

Никого ни в чем здесь убеждать не будем. Просто приведем диаграмму, показывающую количество смертей на территории РФ за 40 лет. Эти данные подделать (или хотя бы вольно истрактовать) крайне проблематично. Так вот, смертность в 2020 году подскочила аж на 20%. Казалось бы, при чем тут ковид… И еще один нюанс. Помимо собственно эпидемии, в 2020 году еще практически не было никаких вакцин. Очень будет любопытно сравнить аналогичные данные по итогу текущего, 2021 года. Ну а выводы, как всегда, каждый сделает сам. Одна надежда на то, что отдельно взятый индивидуум (несмотря ни на какое мировоззрение) не планирует внести свой личный вклад в цифры подобной диаграммы.

Илья Мирмов

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