МТУСИ провел чемпионат WorldSkills по квантовым технологиям

В этом году студенты МТУСИ впервые состязались в компетенции «Квантовые технологии» межвузовского этапа WorldSkills. Подготовка заняла всего полгода и кроме лекций предусматривала большой блок практических занятий на Научно-образовательном комплексе квантового распределения ключей (НОК КРК), разработанном компанией QRate. В соревновании приняли участие пять лучших студентов университета. Победителем полуфинала в компетенции стала студентка 3 курса Анна Антипова.

Подготовиться и принять вузовский этап международного чемпионата в столь короткие сроки удалось благодаря приобретению уникального оборудования НОК КРК для практического изучения квантовых коммуникаций, которое производит научно-производственная компания QRate. Это один из первых опытов преподавания современных технологий не только в теории, но и на практике, который сразу же показал перспективные результаты.

«НОК КРК QRate — это понятный комплекс, в котором есть рекомендации по интеграции оборудования, техническая и консультационная поддержка, а также лабораторные работы. На первых этапах они помогли нам безболезненно ввести новые практические занятия по квантовым коммуникациям в учебный процесс. А теперь мы планируем разрабатывать свои собственные задачи, так как очень быстро хотим адаптировать курс к общим требованиям вуза и развить это направление дальше. Можно сказать, что такое оборудование запустило в МТУСИ новые инициативы», — комментирует Олег ­Колесников, заведующий кафед­рой «Направляющие телекоммуникационные среды» (НТС) МТУСИ.

Рынок квантовых коммуникаций, одной из важнейших технологий для обеспечения информационной безопасности в телеком-отрасли, сегодня только формируется. Технология находит спрос в различных отраслях, включая финтех, медицину, реальный сектор и транспорт. Интерес государства и крупного бизнеса к специалистам, связанным с этим направлением, растет во всем мире.

«В настоящее время обучение по программе магистратуры „Квантовые коммуникации“ является вершиной эволюции радиоэлектронных, компьютерных и квантовых специальностей, самой востребованной, высокооплачиваемой и дефицитной на рынке труда из всех технических специальностей, по которым осуществляется обучение в вузах», — подчеркивает Олег Колесников.

Задачи по подготовке таких профессионалов включены в дорожную карту развития квантовых коммуникаций, за реализацию которой отвечает РЖД. В России СПК Связи начал разработку профессионального стандарта «Специалист по квантовым коммуникациям», активное участие в его разработке принимает как МТУСИ, так и QRate. Также идет разработка образовательного стандарта по данному направлению, в процессе которого принимают активное участие специалисты МТУСИ и QRate.

«Научно-образовательный комплекс КРК QRate — уже давно часть инфраструктурного листа для проведения чемпионатов WorldSkills по компетенции „Квантовые технологии“. Эта компетенция находится в блоке Future Skills, блоке редких профессий, которые будут очень востребованы в будущем. Поэтому для нас очень важно, что год за годом к соревнованиям подключаются новые участники. И мы готовы помогать им в подготовке, предоставляя оборудование, не имеющее аналогов в России. Мы хотим, чтобы такие инициативы влияли на формирование отрасли, делали теоретические знания практически применимыми и соединяли студентов с их будущими работодателями», — комментирует Татьяна Казиева, научный сотрудник РКЦ и QRate, главный эксперт компетенции «Квантовые коммуникации» чемпионата WorldSkills.

МТУСИ давно занимается теоретическим обучением молодых специалистов квантовой физике и квантовым технологиям. Практические занятия, которые появятся в регулярном режиме с началом учебного 2021/2022 года, помогут университету выйти на новый уровень подготовки студентов и влиять на разработку образовательных стандартов в области квантовых технологий. Результаты первого экспериментального участия в чемпионате WorldSkills показали, что у вуза есть все возможности для конкуренции в компетенции «Квантовые технологии» на мировом уровне. Поэтому в МТУСИ уже ведется подготовка студентов к межвузовскому этапу, который пройдет осенью 2021 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: