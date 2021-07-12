Изрубцованная жизнь

В кинотеатре «Октябрь» прошел показ фильма Александра Архангельского и Татьяны Сорокиной о жизни больных с рассеянным склерозом. На показе побывала Ольга Орлова.

Иногда с молодым организмом вдруг начинает твориться что-то странное — вокруг нервных волокон в самых разных местах образовываются небольшие бляшки, или, как их еще называют, рубцы. И тогда нервная ткань начинает превращаться в соединительную. Таким людям ставят диагноз — рассеянный склероз. В России их живет более 150 тысяч. Трое из них стали героями фильма «Рубец».

Три истории о том, как благополучные, не старые, активные люди узнали о своей неизлечимой болезни и научились с нею жить. Авторы фильма Александр Архангельский и Татьяна Сорокина включили в повествование не только больных, но и врачей, которые ведут таких пациентов и знают о них, казалось бы, всё. Но на самом деле это не так. Как было сказано на обсуждении фильма, врачу часто некогда расспросить о том, как человек пережил первый шок от объявленного диагноза, как ответил на вопрос: «Почему это случилось со мной?», как он видит свое угасающее будущее, где находит силы на преодоление каждого шага. Эти вопросы задают героям авторы фильма. И получают честные, мужественные ответы.

Несмотря на то, что рассеянный склероз называют «болезнью молодых женщин», один из героев — мужчина. И именно он, сильный, крепкий с виду, плачет в кадре, когда рассказывает про жену, ее самоотверженность. И непонятно, что тяжелее вынести зрителю: эти мужские слезы Фёдора Шишлянникова крупным планом; прямой прозрачный трезвый взгляд в камеру еще одной героини, музыкального критика Екатерины ­Бирюковой в ­ответ на вопрос, как она видит свое будущее; или горькую усмешку третьей героини, Ирины Ясиной: «Когда меня спрашивают, что мне дала болезнь, что я поняла, открыла… Лучше бы этого опыта не было».

Да, лучше бы этого опыта не было. Но поскольку он есть у людей рядом с нами, практически в каждом российском городе, то важно о них знать, уметь различать в толпе и отличать от шатающихся и падающих навеселе. Помнить, что лестницы без перил не позволят им сесть рядом с нами в кино или войти в автобус. И это первая задача фильма — чтобы знали, понимали и помогали. Но, конечно, помимо просветительской миссии в голосах героев и их врачей слышны ноты великого экзистенциального мужества, когда осознаешь, что не только мы нужны им, чтобы помочь, но и они нужны нам, чтобы научить нас справляться с этой жизнью. Каждый мучительный день.

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