Школьники из КНР, России и Кореи стали лучшими на Международной математической олимпиаде 2021

На завершившейся в Санкт-Петербурге 62-ой Международной математической олимпиаде, проходившей с 14 по 24 июля 2021 года в дистанционном режиме, российские школьники завоевали 5 золотых медалей и 1 серебряную, школьники из Китая – 6 золотых медалей, ребята из Кореи – 5 золотых и 1 серебряную.

Абсолютным победителем, решившим полностью 7 задач из 7, стал школьник из КНР Ичуань Ванг (Yichuan Wang). Второе место занял россиянин Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга, набравший всего лишь на 3 балла меньше. Он, будучи 10-классником, участвовал в олимпиаде прошлого года и тогда смог завоевать лишь серебро. Третье место у еще одного юного математика из КНР Ебо Пэна (Yebo Peng).

Россияне Айдар Ибрагимов (СУНЦ МГУ, Москва, 13 место), Матвей Исупов (Лицей № 41, Ижевск, Удмуртия, 20 место), Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург, 20 место), Данил Сибгатуллин (школа № 1589, Москва, 24 место) также завоевали золотые медали. Андрей Шевцов («Вторая школа», Москва), решивший полностью 3 задачи из 7, вошел в список серебряных медалистов. Российские школьники грызли гранит задачек в здании Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Ребята из других стран-участниц в СПб не приезжали, а находились во время туров 19 и 20 июля в своих экзаменационных центрах, при этом за ними наблюдал представитель другой страны.

В неофициальном командном первенстве 2021 года сборная Китая заняла первое место, Россия – второе, Корея – третье, США – 4 место, Канада – 5-ое, Украина – 6-ое, Израиль и Италия разделили 7 и 8 места, Великобритания и Тайвань разделили 9 и 10 места, Монголия завоевала 11-ое место. Всего в математической олимпиаде приняло участие 107 стран и 619 участников, из них 63 девушки. Следующая олимпиада пройдет в Осло (Норвегия).

Церемония закрытия ММО-2021 состоится завтра в 19 часов, ее можно посмотреть в Youtube. В ходе дистанционной олимпиады школьники могли участвовать в онлайн-экскурсиях по северной столице и слушать лекции ведущих математиков.

Напомним, что в 2020 году ММО также проходила в Санкт-Петербурге в дистанционном режиме из-за пандемии covid-19, и в ней участвовало 105 стран, 616 школьников, включая 56 девушек. И тогда первые три места заняли школьники из КНР. В неофициальном командном первенстве верхние ступеньки пьедестала были почти такими же, как и в этом году (КНР – 1, Россия – 2, США – 3, Корея – 4). Далее места распределились следующим образом: Таиланд – 5, Италия и Польша – 6 и 7 места, Австралия – 8, Великобритания – 9, Бразилия – 10, Украина – 11.

По количеству набранных баллов за решенные задачи результат ребят из России в этом году чуть хуже, чем в прошлом (183 по сравнению с 185). Как, кстати, и баллы школьников из КНР (208 по сравнению с 215 в 2020 и 227 в 2019 годах).

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