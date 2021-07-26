Астрофизики МГУ открыли комету

Астрофизики Государственного астрономического института им. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили новую комету в Южном полушарии. Она получила название C/2021 K2 (MASTER). Ученые посвятили открытие своему коллеге, заведующему лабораторией новых фотометрических методов МГУ Виктору Геральдовичу Корнилову. Параметры орбиты опубликованы в телеграмме Электронного циркуляра малых планет (англ. Minor Planet Electronic Circular, MPEC) [1].

Телескоп-робот МАСТЕР-ЮАР (MASTER-SAAO, код k95) глобальной сети МАСТЕР МГУ, проводя плановый обзор, в автоматическом режиме обнаружил и опубликовал в центре MPC комету M5ZmKt1/C/2021 K2 (MASTER). «Она прекрасно летает за орбиту Плутона всего за несколько тысяч лет. Эту комету мы посвятили памяти Виктора Корнилова, ушедшего от нас 1 мая, — нашего коллеги, друга и настоящего ученого, коих по пальцам пересчитать ­можно [2]», — рассказал руководитель лаборатории космического мониторинга МГУ, заслуженный профессор МГУ Владимир Липунов.

Автоматический режим наблюдений и обработки широкопольных изображений в режиме реального времени обеспечивается программным обеспечением глобальной сети МАСТЕР МГУ. За одну-две минуты после считывания с ПЗС камеры (время, меньшее следующей экспозиции) десятки и сотни тысяч оптических источников на каждом изображении отождествляются программным комплексом астрофизиков МГУ с каталогами, выделяются новые движущиеся и стационарные объекты. Для движущихся определенные параметры автоматически отсылаются в международный центр исследования малых планет MPC, а для стационарных — в центр GCN, для гамма-всплесков, гравитационно-волновых источников, источников нейтрино сверхвысоких энергий и др.

По информации пресс-службы МГУ

Интерактивный полет кометы доступен по ссылке [3]

1. minorplanetcenter.net/mpec/K21/K21L89.html

2. www.pereplet.ru/lipunov/561.html#561

3. astro.vanbuitenen.nl/comet/2021K2

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