XIV премия «Просветитель»

Стал известен длинный список XIV премии «Просветитель». В него вошли 25 из 210 книг, присланных на конкурс в этом году.

За возможность пройти в финал премии поборются следующие книги:

Архипова Александра, Кирзюк Анна. Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. Ахмедов Эмиль, Громов Александр. Картины фундаментальной физики. — М.: МЦНМО, 2021. Банников Андрей. Быть легионером. — СПб.: «Евразия», 2019. Бовыкин Дмитрий, Чудинов Александр. Французская революция. — М.: Альпина нон-фикшн: ПостНаука, 2020. Ветушинский Александр. Игродром: что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре. — М.: Эксмо, 2021. Винарский Максим. Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Зотов Сергей. Иконографический беспредел. — М.: Эксмо, 2021. Карп Сергей, Плавинская Надежда. Париж и его обитатели в XVIII столетии: столица Просвещения. — М.: Слово/Slovo, 2019. Ковальзон Владимир. Маятник сна. — Минск: Дискурс, 2021. Кром Михаил. Патриотизм, или Дым отечества. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. Крускоп Сергей. Летучие мыши: Происхождение, места обитания, тайны образа жизни. — М.: Фитон XXI, 2021. Левин Алексей. Белые карлики. Будущее Вселенной. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Мовчан Андрей, Митров Алексей. Проклятые экономики. — М: АСТ, 2020. Морев Глеб. Поэт и Царь: Из истории русской культурной мифологии (Мандельштам, Пастернак, Бродский). — М.: Новое издательство, 2020. Мохов Сергей. История смерти. Как мы боремся и принимаем. — М.: Индивидуум, 2020. Мошков Кирилл. Индустрия джаза в Америке. XXI век. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. Окрест Дмитрий, Сенников Егор. Они отвалились: как и почему закончился социализм в Восточной Европе. — М.: Эксмо, 2021. Парин Сергей. Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только. — Минск: Дискурс, 2021. Соколов Дмитрий. Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Травкина Настя. Homo Mutabilis: Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь. — М.: Альпина Паблишер, 2020. Урушадзе Амиран. Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. Шевченко Михаил. Луна. Наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом. — М.: АСТ, 2020. Шпанский Андрей. О мамонтах и их спутниках: палеоэкология мамонтовой фауны. — М.: Фитон XXI, 2021. Эппле Николай. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. Якутенко Ирина. Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021.

Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен в сентябре 2021 года. Так же, как и лауреатов, его выберет жюри, в состав которого в 2021 году вошли:

Дмитрий Зимин — почетный член жюри, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии, основатель и почетный президент компании «Вымпелком» («Билайн»), учредитель премии «Просветитель».

Олег Хархордин — председатель жюри, доктор философии (PhD, 1996, University of California, Berkeley), профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica (ЕУСПб), специалист в области современной политической теории и истории понятий.

Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по образованию.

Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН.

Валерий Рубаков — доктор физико-математических наук, академик РАН, профессор, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, заведующий кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Сергей Чупринин — лауреат премии «Просветитель» 2020 года в номинации «Гуманитарные науки», главный редактор журнала «Знамя», профессор Литературного института.

Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тыс. рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тыс. рублей.

Церемония награждения лауреатов книжных премий состоится 18 ноября в Москве. Тогда же будут названы лауреаты премии «Просветитель.Перевод», длинный список которой будет объявлен уже через неделю — 29 июня 2021 года.

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