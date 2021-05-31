«Уверен, что партия разберется…»

Профессор Алексей Феодосьевич Вангенгейм. Хроника династии гидрометеорологов. Курск, 2019. 688 стр.

Эта замечательная книга об основателе и первом руководителе Гидрометслужбы СССР вышла «на периферии» — в Курске, где о Вангенгейме, возможно, слышали немногие. Выпущена издательством индивидуального предпринимателя, чье имя едва ли известно потенциальным читателям. Поэтому есть основания опасаться, что она пройдет практически незамеченной, несмотря на немалый по нынешним временам тираж (500 экз.) и превосходное полиграфическое качество.

Биография А. Ф. Вангенгейма (1881–1937; много внимания уделено и всей удивительной «династии» гидрометеорологов Вангенгеймов) очень содержательна и поучительна («Чем столетье интересней для историка / Тем для современника печальней»). Автор, В. В. Потапов, профессиональный метеоролог (руководитель Центрально-Черноземного управления Росгидромета) и одновременно кандидат исторических наук — очень удачное в данном случае сочетание. Заручившись поддержкой руководителя Росгидромета, он сумел получить доступ к уголовному делу Вангенгейма в Центральном архиве ФСБ. Не разрешалось ксерокопировать или фотографировать документы, и он подвижнически переписал от руки и представил в книге огромное количество содержательных материалов.

С юности А. Ф. Вангенгейм был «убежденный социал-демократ, революционер по призванию», как сказано в одной из характеристик. За участие в студенческих волнениях в первые годы XX века был исключен из университета и осужден на шесть месяцев тюремного заключения. Революцию, естественно, принял, вступил в партию. В первые годы советской власти успешно работал как профессиональный метеоролог, был заместителем А. А. Фридмана в Главной геофизической обсерватории, затем стал помощником начальника Главнауки. В 1929 году был назначен председателем Гидрометеорологического комитета СССР. Подробно освещена его огромная и самоотверженная работа по созданию единой гидрометслужбы; он не нашел времени использовать хотя бы один отпуск…

Первый тревожный сигнал был заметен уже в 1932 году. Вышла статья Н. Н. Сперанского (заместителя Вангенгейма), посвященная, в основном, тому, что в первом номере учрежденного Вангенгеймом «Журнала геофизики» ни разу не упомянуты Ленин и Сталин. В конце 1933 года был арестован М. А. Лорис-Меликов — видный специалист Гидрометслужбы. Через неделю он уже давал показания о своем участии в контреволюционной вредительской организации во главе с Вангенгеймом, которого вскоре тоже арестовали. Через месяц и он дал «признательные» показания. В книге подробно приводится множество протоколов допросов, очных ставок и т. п. Это трудно пересказать — это надо видеть. Приводятся биографические справки и фотографии массы упоминаемых лиц, включая следователей, которые выбивали показания (они зачастую лишь ненадолго пережили своих подследственных).

Первоначальный приговор — десять лет исправительно-трудовых лагерей с отбыванием на Соловецких островах. Ему сохранили возможность переписки с семьей — сохранилось много десятков писем с рисунками для малолетней дочери. Письма тоже приводятся. «Вся окружающая обстановка не угнетает. Работаю и даже начал читать лекции…» Писал бесконечные обращения к Сталину, Калинину, Ворошилову, Кагановичу, Крупской, Горькому, О. Ю. Шмидту, Георгию Димитрову… «Уверен, что партия разберется…» После одного из обращений к Сталину Вангенгейма посетил прокурор СССР И. А. Окулов. Это вселило надежды. Где ж ему знать, что Окулов будет расстрелян за три дня до него самого…

Книга содержит огромный фактический материал, в частности, 634 фото и более 1240 персоналий. Она не похожа на стандартные биографические славословия, которые, прямо скажем, нередко лишь почтительно ставят на полку. Ее интересно читать.

Лев Ингель, докт. физ.-мат наук,

Почетный работник гидрометслужбы России

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