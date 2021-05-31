Статистика пандемии и вакцинации

Комментарий вице-президента РАН Алексея Хохлова

На истекшей неделе третья волна пандемии продолжила свое отступление. Ежедневное число заражений на миллион жителей упало еще на 16% до уровня 65 (по скользящему семидневному среднему). Доля вакцинированных жителей Земли — 10,5%.

При этом показатели стран, лидирующих по уровню научно-технологического развития, таковы:

США — спад на 22% до уровня 63 заражения в день на миллион жителей, хотя бы одну дозу вакцины получили 50% жителей. Отмечу здесь определенное замедление темпа вакцинации. В целом это соответствует результатам опроса, согласно которому около трети жителей США не собираются вакцинироваться ни при каких обстоятельствах.

Германия — спад аж на 45% до уровня 54 заражения в день на миллион жителей (то есть по итогам недели ситуация стала лучше, чем в США), хотя бы одну дозу вакцины получили 43% жителей. Несмотря на задержку на старте вакцинации, Германия наверстывает упущенное, к тому же доля «прививочных диссидентов» там значительно меньше, чем в США. Да и те в конце концов сделают прививки (учитывая особенности немецкого менталитета).

Великобритания — тут складывается интересная ситуация, уже третью неделю наблюдается рост числа заражений (на этот раз на 23%). Уровень стал сопоставимым с США и Германией — 43 заражения в день на миллион жителей — хотя три недели назад он был существенно меньше. И это при высокой доле вакцинированного населения — хотя бы одну дозу получили 57% жителей.

Франция — включим эту страну в обзор, поскольку из европейских стран там максимальная доля «прививочных диссидентов» (около половины жителей). Показатели на сегодняшний день там такие: спад за неделю на 30% до уровня 136 заражений в день на миллион, хотя бы одну дозу вакцины получили 37% жителей.

Израиль — тут побит очередной рекорд — спад на 24% до уровня 2,4 случая на миллион жителей, т. е. в день в этой стране заражается всего 20 человек. Хотя бы одну дозу получили 63%, и эта цифра остается неизменной уже несколько недель. Похоже, что это предел.

Из ситуации в других странах стоит отметить следующее:

По-прежнему, рекордсменами по числу заражений остаются острова-курорты Мальдивы (2300 случаев на миллион жителей) и Сейшелы (2000 случаев на миллион жителей), хотя местное население там уже практически всё привито. Интересно понять мотивацию тех, кто сейчас едет туда отдыхать.

Я посмотрел на недавнюю статистику по числу смертей от COVID-19. Максимальное число регистрируется в Уругвае и Парагвае (15 смертей в день на миллион по скользящему семидневному среднему). И вообще, почти все страны Южной Америки там группируются в начале таблицы. Кстати, по этому показателю Россия на не очень благополучном 34-м месте из почти 200 стран (2,6 смерти в день на миллион).

По России в целом ситуация за последнюю неделю практически не изменилась (рост на 0,5%), наблюдается 59 заражений в день на миллион. По Москве по официальной статистике ситуация тоже стабильна, но уровень остается высоким — 232 заражения в день на миллион. С другой стороны, по моему субъективному ощущению обстановка тревожная, я знаю многих, кто заболел в последнее время.

Хотя бы одну дозу вакцины получили 11% жителей по России и 12% по Москве. По этому показателю Москва находится на 30-м месте среди всех регионов России. Лидируют Чукотка (25%), Белгородская область (19%) и Мордовия (17%).

Учитывая непростую ситуацию, в пятницу Президиум РАН счел необходимым обратиться напрямую к жителям России с призывом сделать прививку от COVID-19 как можно быстрее. Туда были включены только несомненные положения, с которыми согласны почти все члены Президиума. Отмечу такие утверждения:

Перенесенное заболевание COVID-19 (даже в легкой форме) может привести к существенному сокращению продолжительности жизни.

Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью человека.

Текущие темпы вакцинации недостаточны для противодействия пандемии, поскольку защита после вакцинации или заболевания ослабевает с течением времени. Чтобы пандемия пошла на спад, надо набрать «критическую массу» в 60–70% защищенных людей в данный момент времени. Поэтому надо, чтобы максимально большое число россиян сделали прививку в ближайший месяц, когда еще будет держаться защита у тех, кто привился в декабре-январе.

В обращении Президиума РАН не уточняется, какую именно вакцину следует использовать. Моя рекомендация по этому вопросу известна — целесообразно прививаться «Спутником V». Я делаю этот вывод не только на основании личного опыта, но и в результате статистических наблюдений. В тех странах, где начинают массово прививать «Спутником V», ситуация коренным образом меняется.

Достаточно сказать, что в Сан-Марино (63% жителей вакцинировано, в основном «Спутником») за последние 7 дней зарегистрировано всего 2 заражения (уровень 8 заражений в день на миллион жителей), тогда как в Италии (38% вакцинировано одобренными в ЕС вакцинами) — 24 867 заражений (уровень 59 заражений в день на миллион жителей). Так что я не совсем понимаю, какие еще нужны доказательства медицинским бюрократам в Еврокомиссии.

facebook.com/permalink.php?story_fbid=1220993384984037&id=100012201617152

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: