Русские горки съезда психиатров

В Санкт-Петербурге 15–18 мая, параллельно с региональным конгрессом Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), состоялся очередной Съезд психиатров России. Съезд организовывается каждые пять лет, в этот раз он прошел в онлайн-режиме и ознаменовался грандиозным размахом: очно участвовали до полутора тысяч человек, было сделано множество превосходных докладов. Примечателен он еще и тем, что впервые сквозь привычный глянец отчетливо проступили тревожные сведения о критическом положении дел, даже приближении к катастрофе, чуть ли не скорой гибели самого предмета психиатрии: новая международная классификация психических расстройств грубо упрощается, врачи-специалисты замещаются врачами общей практики, психиатрия стала самой маловостребованной студентами медицинской специальностью, фармакогиганты разочаровались в дальнейшем усовершенствовании психотропных препаратов и т. д. Этот международный тренд в отечественных условиях, как показала разрушительная реформа оптимизации, приобретает особенно резкие карикатурные черты.

Еще одним новшеством съезда стало полное игнорирование его организаторами Независимой психиатрической ассоциации России (НПА), замалчивание о том, что она существует, хотя наряду с Российским обществом психиатров (РОП) Ассоциация представляет нашу страну в WPA с 1989 года. Но если РОП — массовая организация с административной структурой и, следовательно, зависима от министерства, то НПА — пример самоорганизации снизу, структура, цели которой — препятствование былым злоупотреблениям психиатрии и восполнение пробелов отечественной психиатрии в ее пропедевтике и теории, правовых и организационных вопросах. НПА резко критикует пресловутую реформу, правоприменительную и судебно-психиатрическую экспертную практику, курс на централизацию и тесно сотрудничает с правозащитными организациями. Но на этот раз мы столкнулись с препятствием включить в программу съезда доклад о 30-летии НПА и даже дать ее представителям стандартные три минуты на приветствие съезду. Только письмо к президенту WPA позволило нам преодолеть препоны. Приводим текст этого обращения:

«Глубокоуважамый проф. Afzal Javed!

Благодаря Вашему вмешательству и посредничеству Петра Морозова препятствия моему докладу о 30-летии НПА России были устранены. Но — вопреки обыкновению — три минуты на приветствие при открытии съезда мне попытались не дать, и пришлось осуществить это самостоятельно. Сделать это было важно, чтобы сказать, цитирую: „Мы рады возможности сказать, что самим фактом моего сегодняшнего выступления здесь положен конец ненормальному отношению к НПА России со стороны некоторых функционеров РОП, по чьему попустительству я был объявлен на сайте РОП агентом ЦРУ. Эта элементарная непорядочность, недопустимая в профессиональном сообществе, преодолевается благодаря усилиям генерального секретаря ВПА проф. Петра Морозова“. Видя, как мне пытаются не дать слова, зал встретил и проводил меня дружными аплодисментами.

Отсутствие в Вашем приветствии упоминания НПА России укрепило устроителей в их беспардонности, хотя устранение такого упоминания — нередкая практика.

Посылаю Вам текст выступления о 30-летии НПА России на региональном конгрессе WPA. Брошюра на эту тему названа „Осуществ­ленная утопия. Первый эксперимент профессиональной самоорганизации в России“. Это выразительный пример естественного подъема и государственного подавления реально независимой от министерства организации.

На протяжении всех 30 лет на вопросы президентов WPA, чем они могут помочь нам, мы отвечали, что важно соблюдать открыто выраженный паритет в отношении РОП и НПА России. За нами симпатии значительного числа коллег.

21.05 я получил по электронной поч­те письмо, подписанное Вами (во что я, конечно, не верю), проф. Н. Незнановым, П. Морозовым и А. Васильевой, полное изъявлений непомерного уважения. Вместо того чтобы написать: „Спасибо, что Вы вскрыли этот гнойник: политическим доносам не место на сайте Общества, их необходимо раз и навсегда выкорчевать“, меня обхаживают, не помышляя о сути дела, что неконструктивно и оскорбительно. Всем известно, кого так успокаивают, и всем понятно, что клеймо агента ЦРУ — это сигнал всем не иметь дела с такой организацией.

О самом существовании НПА России ни на съезде, ни в итоговых материалах вообще не упоминается, если не считать уверений в необходимости соблюдения прав человека, что целиком является прерогативой нашей Ассоциации, которая считает такую деятельность естественной и непременной в отношении психически больных, для которых уважение человеческого достоинства — активный лечебный фактор».

В результате пресс-релиз съезда был наполовину посвящен уверениям в приверженности правам человека и перенесен в Резолюцию съезда. Но об НПА России по-прежнему не было ни слова.

С информацией о съезде можно ознакомиться на сайте НПА (www.npar.ru) и — наиболее подробно — в «Независимом психиатрическом журнале» № 2, 2021, который выйдет в первых числах июля.

Президент НПА России Ю. С. Савенко

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