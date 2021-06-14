Елена Клещенко, научный журналист (PCR. news), лауреат премии РАН за лучшие работы по популяризации науки (2020), финалист премии «Просветитель»:

Злости пост. Вверху — статистика по Москве. Внизу — доли различных вариантов коронавируса среди отсеквенированных в России в зависимости от времени. Сиквенсов у нас мало в сравнении с другими странами, тем не менее отчетливо видно, как на наших просторах разгуливается т. н. британский штамм и т. н. индийский штамм (голубой и зеленый соответственно).

Эта картинка — вежливо говоря, о том, что прогресс науки есть, а прогресса человека нет. Мировая наука встала на уши и за год сделала несколько рабочих вакцин. И наши сделали по меньшей мере одну вакцину (гамалеевскую) с годными результатами КИ. Про остальные две трудно сказать, а «Спутник» точно годный. В Москве к этой вакцине свободный доступ начиная с зимы. Делают прививки, зовут, уговаривают. Другие страны, особенно те, у кого всё лучшее пенсионерам, москвичам завидуют, приезжают к нам привиться, кто может. У всех перед глазами пример Израиля, где прививочная кампания сработала. Ииии?

Вот тебе и «и», Елена Владимировна. Всё тот же дебильный воинствующий инфантилизм: мы не уверены в вакцине, хотим другую, а лучше никакую, масок в метро тоже не хотим, и локдауна тоже неточки, а хотим, чтобы всё это как-нибудь само кончилось и на моречко. Прививочные пункты стояли пустые, привито за без малого полгода 10% (и в Мос­кве не больше, говорит мэр). Ну, получите индийский штамм, дурачье, и кушайте его с кашей. Если бы вакцинировались нормально — эпидемические цепочки рвались бы чаще, такого распространения могло бы не быть. Да, эффективность вакцин против новых штаммов снижается, но не до нуля. Сейчас, благодаря вам — да-да, вам, мой дорогой непривитой без уважительной причины френд! — мы все узнаем, насколько именно снижается.

Горькая правда жизни. Наука может шагать сколь угодно далеко. Но когда популяция — село нерадиофицированное, неученое и учиться не хочет, наука бессильна. Просто бессильна. «Можно дать им всё. Можно поселить их в самых современных спектрогласовых домах и научить их ионным процедурам, и всё равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена». Не извините.

Да, у меня тем временем день рождения. Кто хочет меня порадовать, запостите фото своего прививочного сертификата или результат теста на антитела.

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