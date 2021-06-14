Поддержка молодых компьютерных талантов в США

Недавно Министерство энергетики США (Department of Energy, DOE) объявило имена 32 студентов уровня бакалавриата, магистратуры или аспирантуры по всей стране — рекордное число новых получателей престижной аспирантской стипендии по компьютерным наукам (Computational Science Graduate Fellowship), которая ежегодно присуждается совместно Отделом науки DOE (Дирекцией передовых компьютерных исследований) и Национальной администрацией по ядерной безопасности (NNSA).

Эта стипендиальная программа существует с 1991 года для поддержки новых лидеров в компьютерных науках и высокопроизводительных вычислениях — аспирантов, работающих над своими PhD-проектами в самых разнообразных дисциплинах, от суперкомпьютерного моделирования атмосферы до физики конденсированного состояния и технологий квантовых компьютеров. Будучи чрезвычайно селективной (всего около 2% заявок оказываются успешными), программа действительно привлекает самых выдающихся будущих звезд американской компьютерной науки.

Отобранные комиссией внешних экспертов, победители будут ежегодно получать стипендию в размере 38 тыс. долл. каждый, полную оплату обучения в любом университете США и 1 тыс. долл. на дополнительные расходы по профессиональному развитию в течение до четырех лет. Они также смогут пройти трехмесячную исследовательскую стажировку в одной из национальных лабораторий США с доступом к самым современным суперкомпьютерам.

За 30 лет существования этой стипендии, ее лауреатами стали более 550 студентов. Более 400 из них сейчас работают в самых разных областях науки и технологий, требующих суперкомпьютерной поддержки для решения проблем, важных для будущего страны.

Эта стипендиальная программа открыта для всех квалифицированных кандидатов, независимо от их расы, пола, религии, возраста, национального происхождения или наличия инвалидности. Среди 32 новых стипендиатов этого года примерно половину составляют женщины и примерно половину — представители тех или иных меньшинств. С полным списком стипендиатов и тематикой их исследований можно подробнее ознакомиться на сайте программы (www.krellinst.org/csgf/).

А.К. по материалам

научных новостей США

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