Уважаемая редакция!

День России — это праздник, еще не до конца прижившийся среди представителей старшего поколения. От них все еще можно услышать глупости про день независимости Москвы от России, но, по счастью, молодежь воспринимает праздник не столь скептически. Сам же я рад празднику и с каждым новым глотком народного напитка горжусь страной все сильнее и сильнее.

Ученым можешь ты не быть, но гражданином быть обязан! Так могу я перефразировать истину, высказанную народным поэтом. Впрочем, и от нас, ученых, бывает польза, мы не только гранты проедаем. Вот академик РАН лауреат Государственной премии Александр Гинцбург сказал на церемонии вручения 12 июня 2021 года следующее: «Владимир Владимирович, мы очень эффективно защищаем от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим. И победим, потому что наша страна располагает самой эффективной и наиболее хорошо подготовленной армией „охотников за микробами“, которая может защитить как свою страну, так и весь мир».

Да, наша наука стоит на страже цивилизации! Скажут — надо, ответит — есть! И сделает вакцину в кратчайшие сроки, в любых условиях, хоть из говна и палок. И от этого я еще сильнее горжусь нашей страной.

Правда, у некоторых может возникнуть вопрос: если мы первыми в мире зарегистрировали вакцину, если поставляем ее в десятки стран, то почему у нас резкий всплеск заболеваемости в Москве, почему Собянин опять объявляет нерабочие дни?

А это, дорогие мои коллеги, уже не с наукой связано, а с политикой. Да, с политикой! Ведь, помимо упомянутых Александром Леонидовичем охотников за «микробами», есть и другие, с позволенья сказать, «охотники за микробами» — охотники нагадить России. Да, коллеги, да, это та самая пятая колонна, которая стремится расшатать устои, чтобы ослабить нашу страну. Всякие навальнята, питомцы Ходорковского и прочие, и прочие, прочие. Именно они стоят за вспышками коронавирусной инфекции!

Вы, возможно, удивитесь, но это так. Давайте рассуждать, как нас учили еще древние римляне. Qui prodest? Кому выгодно? В начале прошлого года наш народ готовился поддержать изменения в Конституцию, а для пятой колонны возможность продлить полномочий действующего президента — как нож у горла. Ее представители прекрасно понимают, что, пока Владимир Владимирович находится у власти, их западные хозяева не смогут поставить Россию на колени. Заставить же народ проголосовать против поправок никакой возможности у нее не было.

Что делать? Выход один — сорвать голосование. И тут для них открылась «счастливая» возможность — новый китайский вирус. Такая уж сейчас жизнь: все сейчас делается в Китае, даже секретное оружие нашей оппозиции. И пятая колонна ринулась как бы на отдых в Италию, Швейцарию, Австрию, куда уже проник зловредный вирус. Все эти офисные хомячки, топтавшиеся на болотных митингах, блогеры, актрисульки, жалеющие «бедненьких политзаключенных», вся эта публика — в надежде подхватить коронавирусную инфекцию и завезти ее в нашу страну.

Иные могут сказать, что такого не может быть, что люди не стали бы так рисковать своим здоровьем и даже жизнью. И это будет большой ошибкой. Несистемная оппозиция готова сделать всё, чтобы отработать западные гранты. Более того, среди этих людей немало и таких, которые гадят своей стране совершенно искренне и бескорыстно. Про образ действий подобных персонажей в народе говорят «Выколю себе глаз — пусть у тещи зять будет кривой». Это мазохисты, получающие извращенное удовольствие от того, что России — и им самим — становится хуже.

Но не вышло: удалось перенести сроки всенародного голосования, но не сорвать его. Тем не менее оппозиция не унималась. Она пыталась организовать разного рода несогласованные массовые акции, на которых люди заражали бы друг друга — «санитарные дела» против видных оппозиционеров не на пустом месте появились, — сеяла сомнение в качестве наших вакцин и т. д., и т. п.

А сейчас она перешла в решительное наступление. Специалисты предполагали, что третья волна инфекции может прий­ти весной, но они ошиблись. Оппозиционеры, пошныряв по полуоткрытому миру, завезли к нам разного рода бразильские и индийские штаммы позже, ближе к думским выборам, чтобы заставить власти ввести локдаун на пару месяцев и разозлить этим народ. Не выйдет, господа хорошие: власти на это не пойдут, а мы скорее умрем, чем позволим разного рода «умным голосованиям» украсть победу у «Единой России»!

Ваш Иван Экономов

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