Откуда берутся регионализмы, или Сочник против сочня

О чем в этом месяце лингвистически волновались россияне? Во-первых, как всегда, о вечном: как правильно — в Строгино или в Строгине; в гостиной, в большой комнате или в зале; как назвать женщину-режиссера и прочее.

Во-вторых, о животрепещущем: насколько верно отразилась в новом лингвистическом исследовании их родная местная лексика? Пензенская, самарская, мурманская, томская… Действительно ли в «нижегородском русском», например, есть загадочное для многих нижегородцев слово благодыр? Правда ли, что фотать — сибирское и дальневосточное, а не новое общеразговорное?

Речь об исследовании в региональном аспекте лексики статей и комментариев шести миллионов пользователей блог-платформы Яндекс.Дзен, живущих в самых разных местах. Информация об этом исследовании Яндекса и Института русского языка РАН, обнаружившем 3831 местное слово1 (и большинство их отсутствует в начатом в 2005 году под руководством В. И. Беликова и В. П. Селегея проекте словаря «Языки русских городов»)2, появилась в СМИ и освежила интерес к региональной лингвистике.

Конечно, «регионализм» не обязан употребляться в рамках ОДНОГО региона — уральско-сибирское вехотка распространено на территории куда большей, чем «обычное нормальное слово мочалка. И это, кстати, заставляет задуматься, где же в паре регионализм: вехотка или мочалка? И осознать, что в любом случае вариативности региональными являются все варианты.

Что касается недоумения из-за некоторых результатов, то региональные слова опознавались автоматически. Каждое из них употребило не меньше 10 пользователей Яндекс.Дзена из конкретного региона (тот же благодыр — 26 нижегородцев). Каждое региональное слово в соответствующем регионе употребило как минимум втрое больше пользователей, чем в среднем на регион.

Да, видимо, не все такие слова являются именно «общерегиональным достоянием», а не групповым. С другой стороны, в эту сеть не попали местные значения многозначных слов — вообще-то общерусских, таких как убираться. Простейший для нижегородца вопрос, например, при посадке в микроавтобус: «Все убрались?» — вызывает у остальных изумление: почему их вдруг гонят прочь или заставляют заниматься уборкой? Глагол в чисто нижегородском значении «умещаться, влезать», конечно, регионален, но это дополнительное значение не дает резкого прироста употребления слова и не опознается.

Ну и, конечно, при всей солидности исходной базы словоупотреблений (в общей сложности 11 млрд словоупотреблений — столько понаписали на Яндекс.Дзене с января 2019 по апрель 2021 года), в нее просто не попали местные слова, которые употребляются в основном устно или относятся к тематике, не затронутой статьями и комментариями на этой платформе.

Одним словом, у местных слов было много шансов ускользнуть от внимания исследователей, и они их, безусловно, использовали. И это означает только то, что возможны новые интересные исследования; например, вы можете прямо сейчас внести свой вклад, поучаствовав в опросе по адресу www.soscisurvey.de/ruslex/.

А вообще, безотносительно к исследованию, на то, опознает ли человек то или иное слово как регионализм или как «нормальное обычное слово», влияет еще один очевидный фактор: а сам-то он на каком региональном варианте говорит? Разумеется, родное слово — всегда «нормальное», а не какое-то там региональное. Мы обсуждали это в статье «Передайте мультифору» (№ 296, 28.01.2020): благодаря участию ленинградских лексикографов в работе над «Большим толковым словарем русского языка» в него попало без пометы «региональное» то самое петербургское пышка, которому в Москве и большинстве других регионов соответствует пончик.

Так вот, о выпечке, ускользнувшей местной лексике и факторе родного регионального варианта.

Есть в российском общепите нехитрое сдобное полуоткрытое изделие с творогом, которое называется… Как?

Жители нескольких регионов России, скорее всего, ответят сочник (а происхождение названия могут связать с «сочным творогом»). Жители остальной, похоже, гораздо большей территории России и профессионалы-пекари независимо от места проживания, скорее всего, ответят сочень.

По этому поводу тоже случаются войны.

Мне лично ваш СОЧНИК слух режет! Гораздо приятнее сказать сочень!

Сочник правильно. Сочень непонятно что!

Сочень — исконное русское слово. Сочник — то же на московском региональном диалекте. Спасибо, а меня москвичи высмеивают за сочень.

Я, москвичка, озадачилась соченем!!

Как повар, смею утверждать, что правильно — сочень. Вы же не говорите: «Пил сегодня горячий сбитник».

Невидима миру битва в «Википедии»: статью «Сочник» редактор с пекарским бэкграундом пытался переименовать в «Сочень», но редактор с бэкграундом белгородским попытки заблокировал.

На том самом Яндекс.Дзене автор очень любительского текста об этих названиях утверждает: «Сочник более употребительно»; первый же комментатор опровергает: «Сочник говорят только в Москве. Россия говорит сочень!» Наконец, в упомянутой базе регионализмов Яндекс.Дзена сочник отсутствует, зато присутствует сочень — в качестве… курганского регионализма! Целых 11 жителей этого южно-уральского региона употребило это слово на Яндекс.Дзене…

Мы с сомнением относимся к спорам вида «Какой вариант правильный», но приветствуем выяснение, какой исходный и какой более распространенный.

Основной подкорпус Национального корпуса русского языка (электронная база текстов XVIII–XXI веков, более 300 млн словоупотреблений) включает десятки контекстов с сочнем. Правда, среди них есть как означающие явно примерно то же, что сейчас: «…я пойду творогу принесу да сочней спеку…» (Максим Горький. «Финоген Ильич». 1899), так и не связанные ни с каким творогом: «Уже заранее напечены сочни (что-то среднее между блином и лепешкой, но величиной с хороший блин), уже заранее сварен горох… который кладется на сочень, сворачиваемый потом в трубку…» (В. А. Солоухин. «Смех за левым плечом. 1989).

А сколько контекстов в том же основном подкорпусе со словом сочник? Ноль!!! Разница впечатляет.

В газетном подкорпусе того же Нацкорпуса (СМИ 2000-х годов, тоже чуть больше 300 млн словоупотреблений) сочник уже появляется — один раз в репортаже московской сотрудницы «Новой газеты» из Новочеркасска. Правда, и сочень встречается всего дважды: в новости РБК из Петербурга (о пальмовом масле в выпечке) и сюжете из Челябинска о том, как встречали в старину сочельник.

Лишь сочень мелькает в поэтическом подкорпусе Нацкорпуса, начиная с язвительной «Надгробной надписи» Леонида Трефолева (1877): «Любил он очень / И борщ, и сочень. / Поутру рано / Съедал барана…»

Короче, в целом в текстах сочень гораздо обычнее.

А что говорят словари? В преданьях старины глубокой никаких сочников нет. Есть «пирог с маковым соком да с сошнями», Домострой, XVI век. Даль, великий знаток местных слов, тоже не знает сочника. А сочень — знает, в качестве: 1) пресной (недрожжевой) лепешки на «конопляном соку»; 2) скоромной на масле лепешки-пряженика; 3) лепешки с кашей, творогом, ягодами, положенными сверху. В словаре Ушакова (1930-е) сочника все еще нет; он появляется в словаре Ожегова 1985 года, причем толкуется не самостоятельно, а как «то же, что сочень». Но все же попал в словарь! Зато в Малый академический словарь (сокращенно МАС) 1999 года опять не попал. В «Новый словарь» Ефремовой 2000 года тоже. И там, и там только сочень.

Короче, сочень гораздо старше, а сочник — новация, видимо, возникшая где-то между 1930-ми и 1970–1980-ми, с еще сомнительным лексикографическим статусом.

При этом сочень у Ушакова, в МАС, у Ефремовой (но не у Ожегова) помечен «обл.» или «местн.», а у Даля числится «северо-восточным»… Хм. Авторы, в чьих текстах встречается это слово, — уроженцы Тверской губернии, как Салтыков-Щедрин, Татьяна Пассек, Сергей Клычков; владимирцы, как Златовратский и Солоухин; уроженцы Нижнего или губернии, как Мельников-Печерский, Горький, Борис Садовской; Трефолев — ярославец, Вера Меркурьева — из Владикавказа, Дмитрий Кедрин — с востока Украины; наконец, поэт Георгий Оболдуев — москвич (из ковровского дворянства)… С другой стороны, москвичи современные устойчиво демонстрируют незнание слова. Так что, возможно, при всей территориальной распространенности общерусским оно не было и в старину. Не было в ходу в Москве и нескольких регионах к югу — юго-западу, хотя и стало частью профессионального языка (по мнению хотя бы Похлебкина),

Поэтому в регионах, не знавших сочня, внутренняя форма непонятного термина, когда он наконец попал в столовскую реальность, была переинтерпретирована. Неопознанный архаичный редкий суффикс —ень (студень, сбитень, корень) заменился на понятный высокопродуктивный —ик/-ник/-овик (сырник, манник, медовик…), основа стала ассоциироваться с прилагательным сочный — и в любительских объяснениях можно прочесть про «влажную текстуру творога» и «сок из ягод».

Между тем корень слова действительно сок-, но не «Добрый», а в почти ушедшем значении «растительное масло из семян» (конопли, мака и т. д.). Творог и вообще начинка исходно были опцией, а не неотъемлемым признаком сочня, в отличие от масла-«сока». О том, что сочень — из «соченого» теста, помнит еще словарь Ушакова: «Лепешка, намазанная сверху густым соком из семян (растительным маслом) или испеченная из теста на соку». Но уже у Ожегова в 1985 году «сок» исчезает и остается «сложенная в форме пирожка лепешка с начинкой. Сочни с творогом». Ну, как борщом мы называем кушанье из свеклы, а вовсе не из растения борщ. Содержание поменялось, языковая форма осталась, что породило этимологические фантазии по поводу не только сочного творога, но даже города Сочи!

Короче, свое место в словаре региональной лексики сочник заслужил не меньше, а больше сочня. В качестве московского регионализма, в частности (как ни шокирует кого-то сама возможность такого статуса), в компанию к обнаруженным в упомянутом исследовании человейнику, едальне и корнеру.

Ирина Фуфаева

1 Полный список: yastatic.net/s3/milab/2021/local-words/data/RussianLocalWordsDataset.zip

2 web.archive.org/web/20110629095914/community.lingvo.ru/goroda/dictionary.asp

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